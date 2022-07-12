《異動股》天泓文創（８５００）跌逾５％創新低，報０﹒３６元

《經濟通通訊社１２日專訊》天泓文創（０８５００）跌５﹒２６％，報０﹒３６元，最低

價０﹒３２元，創上市新低，最高價０﹒３６元；成交３﹒４萬股，成交金額１﹒１５萬元；主

動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出１﹒１５萬元。現時最大淨被動買入券商為華盛資本証

券，金額５０４０元，加權平均成交價０﹒３６元。

現時，恒生指數報２０８１０，跌３１３點或１﹒４８％；恒生中國企業指數報７１７６，

跌１４４點或１﹒９８％；恒生科技指數報４５０２，跌１２０點或２﹒６２％；主板成交

６４０﹒６９億元。

上證綜合指數報３２８０，跌３３點或１﹒０１％，成交２５４７﹒４５億元人民幣。

深證成份指數報１２４０５，跌２１２點或１﹒６８％，成交１８０６﹒９８億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒３６０ 變動 －５﹒２６％

最高價 ０﹒３６０ 最低價 ０﹒３２０

成交股數 ３﹒４萬股 成交金額 １﹒１５萬

１０天平均 ０﹒３９０ 歷史波幅％ ９７﹒００２

２０天平均 ０﹒４１２ 加權平均價 ０﹒３３８

５０天平均 ０﹒４６８ ＲＳＩ１４ ３２﹒５４４

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出１﹒１５萬元



（ｅｄ）

