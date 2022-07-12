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08500 天泓文創
即時 按盤價 不變0.390 0.000 (0.000%)
大手異動

12/07/2022 11:45

《異動股》天泓文創（８５００）跌逾５％創新低，報０﹒３６元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》天泓文創（０８５００）跌５﹒２６％，報０﹒３６元，最低
價０﹒３２元，創上市新低，最高價０﹒３６元；成交３﹒４萬股，成交金額１﹒１５萬元；主
動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出１﹒１５萬元。現時最大淨被動買入券商為華盛資本証
券，金額５０４０元，加權平均成交價０﹒３６元。
　　現時，恒生指數報２０８１０，跌３１３點或１﹒４８％；恒生中國企業指數報７１７６，
跌１４４點或１﹒９８％；恒生科技指數報４５０２，跌１２０點或２﹒６２％；主板成交
６４０﹒６９億元。
　　上證綜合指數報３２８０，跌３３點或１﹒０１％，成交２５４７﹒４５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４０５，跌２１２點或１﹒６８％，成交１８０６﹒９８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒３６０　變動　　　　－５﹒２６％
　　最高價　　　０﹒３６０　最低價　　　　０﹒３２０
　　成交股數　　３﹒４萬股　成交金額　　　１﹒１５萬
　　１０天平均　０﹒３９０　歷史波幅％　９７﹒００２
　　２０天平均　０﹒４１２　加權平均價　　０﹒３３８
　　５０天平均　０﹒４６８　ＲＳＩ１４　３２﹒５４４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出１﹒１５萬元
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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