《異動股》天泓文創（８５００）跌逾５％創新低，報０﹒３６元

《經濟通通訊社１２日專訊》天泓文創（０８５００）跌５﹒２６％，報０﹒３６元，最低
價０﹒３２元，創上市新低，最高價０﹒３６元；成交３﹒４萬股，成交金額１﹒１５萬元；主
動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出１﹒１５萬元。現時最大淨被動買入券商為華盛資本証
券，金額５０４０元，加權平均成交價０﹒３６元。
現時，恒生指數報２０８１０，跌３１３點或１﹒４８％；恒生中國企業指數報７１７６，
跌１４４點或１﹒９８％；恒生科技指數報４５０２，跌１２０點或２﹒６２％；主板成交
６４０﹒６９億元。
上證綜合指數報３２８０，跌３３點或１﹒０１％，成交２５４７﹒４５億元人民幣。
深證成份指數報１２４０５，跌２１２點或１﹒６８％，成交１８０６﹒９８億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒３６０ 變動 －５﹒２６％
最高價 ０﹒３６０ 最低價 ０﹒３２０
成交股數 ３﹒４萬股 成交金額 １﹒１５萬
１０天平均 ０﹒３９０ 歷史波幅％ ９７﹒００２
２０天平均 ０﹒４１２ 加權平均價 ０﹒３３８
５０天平均 ０﹒４６８ ＲＳＩ１４ ３２﹒５４４
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出１﹒１５萬元
（ｅｄ）
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