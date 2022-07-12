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02137 騰盛博藥－Ｂ
即時 按盤價 跌9.910 -0.970 (-8.915%)
大手異動

12/07/2022 13:01

《異動股》騰盛博藥（０２１３７）挫逾１１％，報１２﹒４４元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》騰盛博藥（０２１３７）跌１１﹒０２％，報１２﹒４４元，
最低價１２﹒３８元，最高價１４﹒２４元；成交２５３５﹒９９萬股，成交金額３﹒４１億元
；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出５５３４﹒８１萬元。現時最大淨被動買入券商為
中國投資信息，金額２６４４﹒６７萬元，加權平均成交價１３﹒４２４元；現時最大淨被動賣
出券商為摩根士丹利，金額２０７３﹒２５萬元，加權平均成交價１３﹒５８元。
　　現時，恒生指數報２０８４０，跌２８４點或１﹒３４％；恒生中國企業指數報７１８９，
跌１３１點或１﹒８％；恒生科技指數報４５１６，跌１０６點或２﹒３％；主板成交
６８３﹒８億元。
　　上證綜合指數報３２７９，跌３３點或１﹒０１％，成交２５８２﹒９３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１３，跌２０３點或１﹒６１％，成交１８４２﹒９２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１２﹒４４０　變動　　　　－１１﹒０２％
　　最高價　　　　　　１４﹒２４０　最低價　　　　１２﹒３８０
　　成交股數　　２５３５﹒９９萬股　成交金額　　　　３﹒４１億
　　１０天平均　　　　　９﹒９７０　歷史波幅％　１１９﹒２８８
　　２０天平均　　　　　９﹒２６５　加權平均價　　１３﹒４２９
　　５０天平均　　　　　８﹒６３８　ＲＳＩ１４　　６６﹒９７９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出５５３４﹒８１萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰盛博藥（０２１３７）　　１２﹒４４　－１１﹒０２
　　金斯瑞（０１５４８）　　　３０﹒３０　　－３﹒０４
　　信達生物（０１８０１）　　３５﹒３０　　－３﹒１６
　　君實生物（０１８７７）　　４１﹒１０　　－７﹒２２
　　錦欣生殖（０１９５１）　　　６﹒２２　　－４﹒０１
　　三葉草生物（０２１９７）　　４﹒２４　　－８﹒６２
　　藥明生物（０２２６９）　　７４﹒５５　　－３﹒２４
　　康希諾（０６１８５）　　　７３﹒７５　　－５﹒３９
　　康方生物（０９９２６）　　２２﹒００　　－５﹒５８
　　榮昌生物（０９９９５）　　４３﹒２０　　－７﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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