《異動股》騰盛博藥（０２１３７）挫逾１１％，報１２﹒４４元

《經濟通通訊社１２日專訊》騰盛博藥（０２１３７）跌１１﹒０２％，報１２﹒４４元，
最低價１２﹒３８元，最高價１４﹒２４元；成交２５３５﹒９９萬股，成交金額３﹒４１億元
；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出５５３４﹒８１萬元。現時最大淨被動買入券商為
中國投資信息，金額２６４４﹒６７萬元，加權平均成交價１３﹒４２４元；現時最大淨被動賣
出券商為摩根士丹利，金額２０７３﹒２５萬元，加權平均成交價１３﹒５８元。
現時，恒生指數報２０８４０，跌２８４點或１﹒３４％；恒生中國企業指數報７１８９，
跌１３１點或１﹒８％；恒生科技指數報４５１６，跌１０６點或２﹒３％；主板成交
６８３﹒８億元。
上證綜合指數報３２７９，跌３３點或１﹒０１％，成交２５８２﹒９３億元人民幣。
深證成份指數報１２４１３，跌２０３點或１﹒６１％，成交１８４２﹒９２億元人民幣。
基本資料
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現價 １２﹒４４０ 變動 －１１﹒０２％
最高價 １４﹒２４０ 最低價 １２﹒３８０
成交股數 ２５３５﹒９９萬股 成交金額 ３﹒４１億
１０天平均 ９﹒９７０ 歷史波幅％ １１９﹒２８８
２０天平均 ９﹒２６５ 加權平均價 １３﹒４２９
５０天平均 ８﹒６３８ ＲＳＩ１４ ６６﹒９７９
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股份狀態：主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出５５３４﹒８１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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騰盛博藥（０２１３７） １２﹒４４ －１１﹒０２
金斯瑞（０１５４８） ３０﹒３０ －３﹒０４
信達生物（０１８０１） ３５﹒３０ －３﹒１６
君實生物（０１８７７） ４１﹒１０ －７﹒２２
錦欣生殖（０１９５１） ６﹒２２ －４﹒０１
三葉草生物（０２１９７） ４﹒２４ －８﹒６２
藥明生物（０２２６９） ７４﹒５５ －３﹒２４
康希諾（０６１８５） ７３﹒７５ －５﹒３９
康方生物（０９９２６） ２２﹒００ －５﹒５８
榮昌生物（０９９９５） ４３﹒２０ －７﹒００
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（ｅｄ）
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