《異動股》中梁（０２７７２）跌逾５％創新低，報０﹒８６元

《經濟通通訊社１２日專訊》中梁（０２７７２）跌５﹒４９％，報０﹒８６元，最低價
０﹒８４元，創上市新低，最高價０﹒９２元；成交５２８﹒８５萬股，成交金額４６５﹒５６
萬元；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出１３８﹒７２萬元。現時最大淨被動買入券商
為交銀國際證券，金額４５﹒９１萬元，加權平均成交價０﹒８８１元；現時最大淨被動賣出券
商為麥格理資本，金額４４﹒５７萬元，加權平均成交價０﹒８８３元。以現價計，該股暫連跌
２日，累計跌幅２１﹒１％。
現時，恒生指數報２０８６０，跌２６３點或１﹒２５％；恒生中國企業指數報７２０２，
跌１１８點或１﹒６２％；恒生科技指數報４５３１，跌９１點或１﹒９８％；主板成交
７１６﹒４億元。
上證綜合指數報３２９２，跌２０點或０﹒６２％，成交２７３７﹒３３億元人民幣。
深證成份指數報１２４９６，跌１２０點或０﹒９６％，成交１９６０﹒２４億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒８６０ 變動 －５﹒４９％
最高價 ０﹒９２０ 最低價 ０﹒８４０
成交股數 ５２８﹒８５萬股 成交金額 ４６５﹒５６萬
１０天平均 １﹒１６２ 歷史波幅％ ７８﹒７４５
２０天平均 １﹒３２６ 加權平均價 ０﹒８８０
５０天平均 １﹒８３１ ＲＳＩ１４ １１﹒８２２
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出１３８﹒７２萬元；暫連跌
２日，累計跌幅２１﹒１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中梁（０２７７２） ０﹒８６ －５﹒４９
新地（０００１６） ９３﹒０５ ＋０﹒１６
中海外（００６８８） ２４﹒００ －０﹒６２
旭輝（００８８４） ２﹒９２ －６﹒１１
龍湖（００９６０） ３２﹒８５ ＋０﹒４６
潤地（０１１０９） ３５﹒９０ －０﹒２８
長實（０１１１３） ５５﹒９５ ＋０﹒８１
碧桂園（０２００７） ３﹒９９ －３﹒８６
萬科（０２２０２） １８﹒５４ ＋１﹒６４
佳源（０２７６８） ０﹒３９ －７﹒１４
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（ｅｄ）
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