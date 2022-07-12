《異動股》中梁（０２７７２）跌逾５％創新低，報０﹒８６元

《經濟通通訊社１２日專訊》中梁（０２７７２）跌５﹒４９％，報０﹒８６元，最低價

０﹒８４元，創上市新低，最高價０﹒９２元；成交５２８﹒８５萬股，成交金額４６５﹒５６

萬元；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出１３８﹒７２萬元。現時最大淨被動買入券商

為交銀國際證券，金額４５﹒９１萬元，加權平均成交價０﹒８８１元；現時最大淨被動賣出券

商為麥格理資本，金額４４﹒５７萬元，加權平均成交價０﹒８８３元。以現價計，該股暫連跌

２日，累計跌幅２１﹒１％。

現時，恒生指數報２０８６０，跌２６３點或１﹒２５％；恒生中國企業指數報７２０２，

跌１１８點或１﹒６２％；恒生科技指數報４５３１，跌９１點或１﹒９８％；主板成交

７１６﹒４億元。

上證綜合指數報３２９２，跌２０點或０﹒６２％，成交２７３７﹒３３億元人民幣。

深證成份指數報１２４９６，跌１２０點或０﹒９６％，成交１９６０﹒２４億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ０﹒８６０ 變動 －５﹒４９％

最高價 ０﹒９２０ 最低價 ０﹒８４０

成交股數 ５２８﹒８５萬股 成交金額 ４６５﹒５６萬

１０天平均 １﹒１６２ 歷史波幅％ ７８﹒７４５

２０天平均 １﹒３２６ 加權平均價 ０﹒８８０

５０天平均 １﹒８３１ ＲＳＩ１４ １１﹒８２２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出１３８﹒７２萬元；暫連跌

２日，累計跌幅２１﹒１％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中梁（０２７７２） ０﹒８６ －５﹒４９

新地（０００１６） ９３﹒０５ ＋０﹒１６

中海外（００６８８） ２４﹒００ －０﹒６２

旭輝（００８８４） ２﹒９２ －６﹒１１

龍湖（００９６０） ３２﹒８５ ＋０﹒４６

潤地（０１１０９） ３５﹒９０ －０﹒２８

長實（０１１１３） ５５﹒９５ ＋０﹒８１

碧桂園（０２００７） ３﹒９９ －３﹒８６

萬科（０２２０２） １８﹒５４ ＋１﹒６４

佳源（０２７６８） ０﹒３９ －７﹒１４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

