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02772 中梁控股
即時 按盤價 升1.000 +0.020 (+2.041%)
大手異動

12/07/2022 13:13

《異動股》中梁（０２７７２）跌逾５％創新低，報０﹒８６元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中梁（０２７７２）跌５﹒４９％，報０﹒８６元，最低價
０﹒８４元，創上市新低，最高價０﹒９２元；成交５２８﹒８５萬股，成交金額４６５﹒５６
萬元；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出１３８﹒７２萬元。現時最大淨被動買入券商
為交銀國際證券，金額４５﹒９１萬元，加權平均成交價０﹒８８１元；現時最大淨被動賣出券
商為麥格理資本，金額４４﹒５７萬元，加權平均成交價０﹒８８３元。以現價計，該股暫連跌
２日，累計跌幅２１﹒１％。
　　現時，恒生指數報２０８６０，跌２６３點或１﹒２５％；恒生中國企業指數報７２０２，
跌１１８點或１﹒６２％；恒生科技指數報４５３１，跌９１點或１﹒９８％；主板成交
７１６﹒４億元。
　　上證綜合指數報３２９２，跌２０點或０﹒６２％，成交２７３７﹒３３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４９６，跌１２０點或０﹒９６％，成交１９６０﹒２４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒８６０　變動　　　　　－５﹒４９％
　　最高價　　　　　　０﹒９２０　最低價　　　　　０﹒８４０
　　成交股數　　５２８﹒８５萬股　成交金額　　４６５﹒５６萬
　　１０天平均　　　　１﹒１６２　歷史波幅％　　７８﹒７４５
　　２０天平均　　　　１﹒３２６　加權平均價　　　０﹒８８０
　　５０天平均　　　　１﹒８３１　ＲＳＩ１４　　１１﹒８２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出１３８﹒７２萬元；暫連跌
２日，累計跌幅２１﹒１％
　
　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中梁（０２７７２）　　　０﹒８６　－５﹒４９
　　新地（０００１６）　　９３﹒０５　＋０﹒１６
　　中海外（００６８８）　２４﹒００　－０﹒６２
　　旭輝（００８８４）　　　２﹒９２　－６﹒１１
　　龍湖（００９６０）　　３２﹒８５　＋０﹒４６
　　潤地（０１１０９）　　３５﹒９０　－０﹒２８
　　長實（０１１１３）　　５５﹒９５　＋０﹒８１
　　碧桂園（０２００７）　　３﹒９９　－３﹒８６
　　萬科（０２２０２）　　１８﹒５４　＋１﹒６４
　　佳源（０２７６８）　　　０﹒３９　－７﹒１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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