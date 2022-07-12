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03301 融信中國
即時 按盤價 跌1.120 -0.040 (-3.448%)
大手異動

12/07/2022 13:15

《異動股》融信（０３３０１）挫逾９％創新低，報１﹒２７元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》融信（０３３０１）跌９﹒２９％，報１﹒２７元，最低價
１﹒２６元，創上市新低，最高價１﹒４元；成交４４４﹒１萬股，成交金額５９０萬元；主動
買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出１３４﹒７６萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈
市場服務，金額９８﹒３２萬元，加權平均成交價１﹒３２６元；現時最大淨被動賣出券商為中
國國際金融，金額９６﹒３７萬元，加權平均成交價１﹒３３４元。以現價計，該股暫連跌５日
，累計跌幅２３﹒０３％。
　　現時，恒生指數報２０８３３，跌２９０點或１﹒３８％；恒生中國企業指數報７１９０，
跌１３０點或１﹒７８％；恒生科技指數報４５２０，跌１０２點或２﹒２２％；主板成交
７２０﹒５２億元。
　　上證綜合指數報３２８９，跌２４點或０﹒７３％，成交２７５９﹒４１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７３，跌１４３點或１﹒１４％，成交１９７７﹒３４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１﹒２７０　變動　　　　－９﹒２９％
　　最高價　　　　　１﹒４００　最低價　　　　１﹒２６０
　　成交股數　　４４４﹒１萬股　成交金額　　　　５９０萬
　　１０天平均　　　１﹒６６２　歷史波幅％　８６﹒２６５
　　２０天平均　　　１﹒７６９　加權平均價　　１﹒３２８
　　５０天平均　　　１﹒９６６　ＲＳＩ１４　２１﹒３１９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出１３４﹒７６萬元；暫連跌
５日，累計跌幅２３﹒０３％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　融信（０３３０１）　　　　１﹒２７　－９﹒２９
　　恒隆地產（００１０１）　１４﹒０６　－１﹒６８
　　中海外（００６８８）　　２４﹒００　－０﹒６２
　　旭輝（００８８４）　　　　２﹒９２　－６﹒１１
　　新城發展（０１０３０）　　２﹒９３　－２﹒９８
　　潤地（０１１０９）　　　３５﹒８５　－０﹒４２
　　合景泰富（０１８１３）　　１﹒８８　－６﹒００
　　碧桂園（０２００７）　　　３﹒９８　－４﹒１０
　　萬科（０２２０２）　　　１８﹒５２　＋１﹒５４
　　綠城（０３９００）　　　１６﹒５０　－０﹒２４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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