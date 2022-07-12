《異動股》融信（０３３０１）挫逾９％創新低，報１﹒２７元

《經濟通通訊社１２日專訊》融信（０３３０１）跌９﹒２９％，報１﹒２７元，最低價

１﹒２６元，創上市新低，最高價１﹒４元；成交４４４﹒１萬股，成交金額５９０萬元；主動

買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出１３４﹒７６萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈

市場服務，金額９８﹒３２萬元，加權平均成交價１﹒３２６元；現時最大淨被動賣出券商為中

國國際金融，金額９６﹒３７萬元，加權平均成交價１﹒３３４元。以現價計，該股暫連跌５日

，累計跌幅２３﹒０３％。

現時，恒生指數報２０８３３，跌２９０點或１﹒３８％；恒生中國企業指數報７１９０，

跌１３０點或１﹒７８％；恒生科技指數報４５２０，跌１０２點或２﹒２２％；主板成交

７２０﹒５２億元。

上證綜合指數報３２８９，跌２４點或０﹒７３％，成交２７５９﹒４１億元人民幣。

深證成份指數報１２４７３，跌１４３點或１﹒１４％，成交１９７７﹒３４億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 １﹒２７０ 變動 －９﹒２９％

最高價 １﹒４００ 最低價 １﹒２６０

成交股數 ４４４﹒１萬股 成交金額 ５９０萬

１０天平均 １﹒６６２ 歷史波幅％ ８６﹒２６５

２０天平均 １﹒７６９ 加權平均價 １﹒３２８

５０天平均 １﹒９６６ ＲＳＩ１４ ２１﹒３１９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出１３４﹒７６萬元；暫連跌

５日，累計跌幅２３﹒０３％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

融信（０３３０１） １﹒２７ －９﹒２９

恒隆地產（００１０１） １４﹒０６ －１﹒６８

中海外（００６８８） ２４﹒００ －０﹒６２

旭輝（００８８４） ２﹒９２ －６﹒１１

新城發展（０１０３０） ２﹒９３ －２﹒９８

潤地（０１１０９） ３５﹒８５ －０﹒４２

合景泰富（０１８１３） １﹒８８ －６﹒００

碧桂園（０２００７） ３﹒９８ －４﹒１０

萬科（０２２０２） １８﹒５２ ＋１﹒５４

綠城（０３９００） １６﹒５０ －０﹒２４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

