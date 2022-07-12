《異動股》融信（０３３０１）挫逾９％創新低，報１﹒２７元

《經濟通通訊社１２日專訊》融信（０３３０１）跌９﹒２９％，報１﹒２７元，最低價
１﹒２６元，創上市新低，最高價１﹒４元；成交４４４﹒１萬股，成交金額５９０萬元；主動
買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出１３４﹒７６萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈
市場服務，金額９８﹒３２萬元，加權平均成交價１﹒３２６元；現時最大淨被動賣出券商為中
國國際金融，金額９６﹒３７萬元，加權平均成交價１﹒３３４元。以現價計，該股暫連跌５日
，累計跌幅２３﹒０３％。
現時，恒生指數報２０８３３，跌２９０點或１﹒３８％；恒生中國企業指數報７１９０，
跌１３０點或１﹒７８％；恒生科技指數報４５２０，跌１０２點或２﹒２２％；主板成交
７２０﹒５２億元。
上證綜合指數報３２８９，跌２４點或０﹒７３％，成交２７５９﹒４１億元人民幣。
深證成份指數報１２４７３，跌１４３點或１﹒１４％，成交１９７７﹒３４億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒２７０ 變動 －９﹒２９％
最高價 １﹒４００ 最低價 １﹒２６０
成交股數 ４４４﹒１萬股 成交金額 ５９０萬
１０天平均 １﹒６６２ 歷史波幅％ ８６﹒２６５
２０天平均 １﹒７６９ 加權平均價 １﹒３２８
５０天平均 １﹒９６６ ＲＳＩ１４ ２１﹒３１９
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出１３４﹒７６萬元；暫連跌
５日，累計跌幅２３﹒０３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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融信（０３３０１） １﹒２７ －９﹒２９
恒隆地產（００１０１） １４﹒０６ －１﹒６８
中海外（００６８８） ２４﹒００ －０﹒６２
旭輝（００８８４） ２﹒９２ －６﹒１１
新城發展（０１０３０） ２﹒９３ －２﹒９８
潤地（０１１０９） ３５﹒８５ －０﹒４２
合景泰富（０１８１３） １﹒８８ －６﹒００
碧桂園（０２００７） ３﹒９８ －４﹒１０
萬科（０２２０２） １８﹒５２ ＋１﹒５４
綠城（０３９００） １６﹒５０ －０﹒２４
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（ｅｄ）
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