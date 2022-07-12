《異動股》泡泡瑪特（０９９９２）跌近１０％，報２９﹒３５元

《經濟通通訊社１２日專訊》泡泡瑪特（０９９９２）跌９﹒９７％，報２９﹒３５元，最

低價２９﹒３元，創１個月新低，最高價３２﹒７５元；成交９６７﹒８２萬股，成交金額

２﹒９３億元；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出６２３９﹒７６萬元。現時最大淨被

動買入券商為瑞銀，金額１１９６﹒０５萬元，加權平均成交價３０﹒３９３元；現時最大淨被

動賣出券商為摩根大通，金額１２１７﹒８１萬元，加權平均成交價３０﹒２９８元。以現價計

，該股暫連跌７日，累計跌幅２２﹒５６％。

現時，恒生指數報２０８２０，跌３０３點或１﹒４４％；恒生中國企業指數報７１８５，

跌１３５點或１﹒８５％；恒生科技指數報４５１８，跌１０４點或２﹒２７％；主板成交

７２６﹒２３億元。

上證綜合指數報３２８７，跌２６點或０﹒８％，成交２７８１﹒５８億元人民幣。

深證成份指數報１２４５４，跌１６２點或１﹒２９％，成交１９９２﹒８９億元人民幣。



基本資料

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現價 ２９﹒３５０ 變動 －９﹒９７％

最高價 ３２﹒７５０ 最低價 ２９﹒３００

成交股數 ９６７﹒８２萬股 成交金額 ２﹒９３億

１０天平均 ３５﹒３０５ 歷史波幅％ ５３﹒２１７

２０天平均 ３５﹒３２８ 加權平均價 ３０﹒２８７

５０天平均 ３３﹒５７６ ＲＳＩ１４ ３３﹒９４２

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出６２３９﹒７６萬元；暫

連跌７日，累計跌幅２２﹒５６％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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泡泡瑪特（０９９９２） ２９﹒３５０ －９﹒９７

僑雄（００３８１） ０﹒２００ －０﹒５０

彩星玩具（００８６９） ０﹒４７０ －１﹒０５

美力時（０１００５） ２﹒７８０ ＋１﹒８３

德林國際（０１１２６） ２﹒３４０ －２﹒５０

ＣＭＯＮ（０１７９２） ０﹒０５２ －１０﹒３４

僑雄國際（舊）（０２９７７） ０﹒２００ －０﹒５０

奇士達（０６９１８） １﹒７９０ －１﹒６５

中國口腔產業（０８４０６） ０﹒４９０ －２﹒００

佰悅（０８５４５） ０﹒０３４ －２﹒８６

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（ｅｄ）

