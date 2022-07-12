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09992 泡泡瑪特
即時 按盤價 跌25.600 -2.600 (-9.220%)
大手異動

12/07/2022 13:17

《異動股》泡泡瑪特（０９９９２）跌近１０％，報２９﹒３５元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》泡泡瑪特（０９９９２）跌９﹒９７％，報２９﹒３５元，最
低價２９﹒３元，創１個月新低，最高價３２﹒７５元；成交９６７﹒８２萬股，成交金額
２﹒９３億元；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出６２３９﹒７６萬元。現時最大淨被
動買入券商為瑞銀，金額１１９６﹒０５萬元，加權平均成交價３０﹒３９３元；現時最大淨被
動賣出券商為摩根大通，金額１２１７﹒８１萬元，加權平均成交價３０﹒２９８元。以現價計
，該股暫連跌７日，累計跌幅２２﹒５６％。
　　現時，恒生指數報２０８２０，跌３０３點或１﹒４４％；恒生中國企業指數報７１８５，
跌１３５點或１﹒８５％；恒生科技指數報４５１８，跌１０４點或２﹒２７％；主板成交
７２６﹒２３億元。
　　上證綜合指數報３２８７，跌２６點或０﹒８％，成交２７８１﹒５８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５４，跌１６２點或１﹒２９％，成交１９９２﹒８９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２９﹒３５０　變動　　　　－９﹒９７％
　　最高價　　　　　３２﹒７５０　最低價　　　２９﹒３００
　　成交股數　　９６７﹒８２萬股　成交金額　　　２﹒９３億
　　１０天平均　　　３５﹒３０５　歷史波幅％　５３﹒２１７
　　２０天平均　　　３５﹒３２８　加權平均價　３０﹒２８７
　　５０天平均　　　３３﹒５７６　ＲＳＩ１４　３３﹒９４２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出６２３９﹒７６萬元；暫
連跌７日，累計跌幅２２﹒５６％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　泡泡瑪特（０９９９２）　　　　２９﹒３５０　　－９﹒９７
　　僑雄（００３８１）　　　　　　　０﹒２００　　－０﹒５０
　　彩星玩具（００８６９）　　　　　０﹒４７０　　－１﹒０５
　　美力時（０１００５）　　　　　　２﹒７８０　　＋１﹒８３
　　德林國際（０１１２６）　　　　　２﹒３４０　　－２﹒５０
　　ＣＭＯＮ（０１７９２）　　　　　０﹒０５２　－１０﹒３４
　　僑雄國際（舊）（０２９７７）　　０﹒２００　　－０﹒５０
　　奇士達（０６９１８）　　　　　　１﹒７９０　　－１﹒６５
　　中國口腔產業（０８４０６）　　　０﹒４９０　　－２﹒００
　　佰悅（０８５４５）　　　　　　　０﹒０３４　　－２﹒８６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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