《異動股》泡泡瑪特（０９９９２）跌近１０％，報２９﹒３５元

《經濟通通訊社１２日專訊》泡泡瑪特（０９９９２）跌９﹒９７％，報２９﹒３５元，最
低價２９﹒３元，創１個月新低，最高價３２﹒７５元；成交９６７﹒８２萬股，成交金額
２﹒９３億元；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出６２３９﹒７６萬元。現時最大淨被
動買入券商為瑞銀，金額１１９６﹒０５萬元，加權平均成交價３０﹒３９３元；現時最大淨被
動賣出券商為摩根大通，金額１２１７﹒８１萬元，加權平均成交價３０﹒２９８元。以現價計
，該股暫連跌７日，累計跌幅２２﹒５６％。
現時，恒生指數報２０８２０，跌３０３點或１﹒４４％；恒生中國企業指數報７１８５，
跌１３５點或１﹒８５％；恒生科技指數報４５１８，跌１０４點或２﹒２７％；主板成交
７２６﹒２３億元。
上證綜合指數報３２８７，跌２６點或０﹒８％，成交２７８１﹒５８億元人民幣。
深證成份指數報１２４５４，跌１６２點或１﹒２９％，成交１９９２﹒８９億元人民幣。
基本資料
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現價 ２９﹒３５０ 變動 －９﹒９７％
最高價 ３２﹒７５０ 最低價 ２９﹒３００
成交股數 ９６７﹒８２萬股 成交金額 ２﹒９３億
１０天平均 ３５﹒３０５ 歷史波幅％ ５３﹒２１７
２０天平均 ３５﹒３２８ 加權平均價 ３０﹒２８７
５０天平均 ３３﹒５７６ ＲＳＩ１４ ３３﹒９４２
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出６２３９﹒７６萬元；暫
連跌７日，累計跌幅２２﹒５６％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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泡泡瑪特（０９９９２） ２９﹒３５０ －９﹒９７
僑雄（００３８１） ０﹒２００ －０﹒５０
彩星玩具（００８６９） ０﹒４７０ －１﹒０５
美力時（０１００５） ２﹒７８０ ＋１﹒８３
德林國際（０１１２６） ２﹒３４０ －２﹒５０
ＣＭＯＮ（０１７９２） ０﹒０５２ －１０﹒３４
僑雄國際（舊）（０２９７７） ０﹒２００ －０﹒５０
奇士達（０６９１８） １﹒７９０ －１﹒６５
中國口腔產業（０８４０６） ０﹒４９０ －２﹒００
佰悅（０８５４５） ０﹒０３４ －２﹒８６
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（ｅｄ）
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