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00293 國泰航空
即時 按盤價 跌8.280 -0.220 (-2.588%)
大手異動

12/07/2022 13:28

《大手成交》國泰一手約１９０萬股特別盤，涉資１６１９萬元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》國泰（００２９３）於１：２７ｐｍ錄得１手１９０﹒５萬股
特別盤，每股造８﹒５元，較上日收市價高１﹒１９％，涉資１６１９﹒２５萬元。
　　國泰現價升１﹒４３％，報８﹒５２元；成交４２２﹒７５萬股，成交金額３５８７﹒２５
萬元，主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入２１６２﹒２２萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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