《異動股》香港資源升近６６％突破１００天線，報０﹒４元

《經濟通通訊社１２日專訊》香港資源（０２８８２）升６５﹒９８％，報０﹒４元，升穿

１００天線（０﹒２８２元），最高價０﹒４元，創１個月新高，最低價０﹒２６元；成交

８９﹒１１萬股，成交金額２６﹒０１萬元；主動買沽比率９５：５，資金淨主動買入

２３﹒３６萬元。現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額１０﹒７９萬元，加權平均成

交價０﹒２８８元。以現價計，該股暫連升４日，累計升幅１１０﹒５３％。

現時，恒生指數報２０８８２，跌２４２點或１﹒１５％；恒生中國企業指數報７２１６，

跌１０４點或１﹒４３％；恒生科技指數報４５４７，跌７４點或１﹒６２％；主板成交

７７０﹒４億元。

上證綜合指數報３２９８，跌１５點或０﹒４６％，成交２９９４﹒７億元人民幣。

深證成份指數報１２５１６，跌１００點或０﹒８％，成交２１３８﹒３３億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ０﹒４００ 變動 ＋６５﹒９８％

最高價 ０﹒４００ 最低價 ０﹒２６０

成交股數 ８９﹒１１萬股 成交金額 ２６﹒０１萬

１０天平均 ０﹒２２９ 歷史波幅％ ８９﹒１７６

２０天平均 ０﹒２１７ 加權平均價 ０﹒２９２

５０天平均 ０﹒２３４ ＲＳＩ１４ ８９﹒３２６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率９５：５，資金淨主動買入

２３﹒３６萬元；暫連升４日，累計升幅１１０﹒５３％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

香港資源（０２８８２） ０﹒４００ ＋６５﹒９８

周生生（００１１６） ８﹒４１０ －０﹒１２

冠城鐘錶（００２５６） １﹒３２０ 無升跌

東方表行（００３９８） ４﹒４００ ＋０﹒６９

六福（００５９０） １９﹒４８０ ＋０﹒９３

雅天妮（００７８９） ０﹒０７５ ＋７﹒１４

力世紀（００８６０） ０﹒３２０ 無升跌

錢唐（０１４６６） ０﹒２８０ －３﹒４５

金貓銀貓（０１８１５） ０﹒３５０ －１﹒４１

周大福（０１９２９） １４﹒８００ －０﹒４０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

