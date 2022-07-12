《異動股》香港資源升近６６％突破１００天線，報０﹒４元

《經濟通通訊社１２日專訊》香港資源（０２８８２）升６５﹒９８％，報０﹒４元，升穿
１００天線（０﹒２８２元），最高價０﹒４元，創１個月新高，最低價０﹒２６元；成交
８９﹒１１萬股，成交金額２６﹒０１萬元；主動買沽比率９５：５，資金淨主動買入
２３﹒３６萬元。現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額１０﹒７９萬元，加權平均成
交價０﹒２８８元。以現價計，該股暫連升４日，累計升幅１１０﹒５３％。
現時，恒生指數報２０８８２，跌２４２點或１﹒１５％；恒生中國企業指數報７２１６，
跌１０４點或１﹒４３％；恒生科技指數報４５４７，跌７４點或１﹒６２％；主板成交
７７０﹒４億元。
上證綜合指數報３２９８，跌１５點或０﹒４６％，成交２９９４﹒７億元人民幣。
深證成份指數報１２５１６，跌１００點或０﹒８％，成交２１３８﹒３３億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒４００ 變動 ＋６５﹒９８％
最高價 ０﹒４００ 最低價 ０﹒２６０
成交股數 ８９﹒１１萬股 成交金額 ２６﹒０１萬
１０天平均 ０﹒２２９ 歷史波幅％ ８９﹒１７６
２０天平均 ０﹒２１７ 加權平均價 ０﹒２９２
５０天平均 ０﹒２３４ ＲＳＩ１４ ８９﹒３２６
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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率９５：５，資金淨主動買入
２３﹒３６萬元；暫連升４日，累計升幅１１０﹒５３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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香港資源（０２８８２） ０﹒４００ ＋６５﹒９８
周生生（００１１６） ８﹒４１０ －０﹒１２
冠城鐘錶（００２５６） １﹒３２０ 無升跌
東方表行（００３９８） ４﹒４００ ＋０﹒６９
六福（００５９０） １９﹒４８０ ＋０﹒９３
雅天妮（００７８９） ０﹒０７５ ＋７﹒１４
力世紀（００８６０） ０﹒３２０ 無升跌
錢唐（０１４６６） ０﹒２８０ －３﹒４５
金貓銀貓（０１８１５） ０﹒３５０ －１﹒４１
周大福（０１９２９） １４﹒８００ －０﹒４０
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（ｅｄ）
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