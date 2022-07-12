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02882 香港資源控股
即時 按盤價 跌0.285 -0.025 (-8.065%)
大手異動

12/07/2022 13:33

《異動股》香港資源升近６６％突破１００天線，報０﹒４元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》香港資源（０２８８２）升６５﹒９８％，報０﹒４元，升穿
１００天線（０﹒２８２元），最高價０﹒４元，創１個月新高，最低價０﹒２６元；成交
８９﹒１１萬股，成交金額２６﹒０１萬元；主動買沽比率９５：５，資金淨主動買入
２３﹒３６萬元。現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額１０﹒７９萬元，加權平均成
交價０﹒２８８元。以現價計，該股暫連升４日，累計升幅１１０﹒５３％。
　　現時，恒生指數報２０８８２，跌２４２點或１﹒１５％；恒生中國企業指數報７２１６，
跌１０４點或１﹒４３％；恒生科技指數報４５４７，跌７４點或１﹒６２％；主板成交
７７０﹒４億元。
　　上證綜合指數報３２９８，跌１５點或０﹒４６％，成交２９９４﹒７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１６，跌１００點或０﹒８％，成交２１３８﹒３３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒４００　變動　　　　＋６５﹒９８％
　　最高價　　　　　０﹒４００　最低價　　　　　０﹒２６０
　　成交股數　　８９﹒１１萬股　成交金額　　　２６﹒０１萬
　　１０天平均　　　０﹒２２９　歷史波幅％　　８９﹒１７６
　　２０天平均　　　０﹒２１７　加權平均價　　　０﹒２９２
　　５０天平均　　　０﹒２３４　ＲＳＩ１４　　８９﹒３２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率９５：５，資金淨主動買入
２３﹒３６萬元；暫連升４日，累計升幅１１０﹒５３％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　香港資源（０２８８２）　　０﹒４００　＋６５﹒９８
　　周生生（００１１６）　　　８﹒４１０　　－０﹒１２
　　冠城鐘錶（００２５６）　　１﹒３２０　　　　無升跌
　　東方表行（００３９８）　　４﹒４００　　＋０﹒６９
　　六福（００５９０）　　　１９﹒４８０　　＋０﹒９３
　　雅天妮（００７８９）　　　０﹒０７５　　＋７﹒１４
　　力世紀（００８６０）　　　０﹒３２０　　　　無升跌
　　錢唐（０１４６６）　　　　０﹒２８０　　－３﹒４５
　　金貓銀貓（０１８１５）　　０﹒３５０　　－１﹒４１
　　周大福（０１９２９）　　１４﹒８００　　－０﹒４０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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