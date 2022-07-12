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02328 中國財險
即時 按盤價 跌8.110 -0.170 (-2.053%)
大手異動

12/07/2022 13:55

《大手成交》財險一手１４０萬股交叉盤，涉資１１５０萬元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》財險（０２３２８）於１：５４ｐｍ錄得１手１４０萬股交叉
盤，每股造８﹒２１５元，較上日收市價高０﹒０６％，涉資１１５０﹒１萬元。
　　財險現價升０﹒１２％，報８﹒２２元；成交７４２﹒７５萬股，成交金額６１２８﹒９１
萬元，主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出４７１﹒１萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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