《經濟通通訊社１２日專訊》農行（０１２８８）於２：０４ｐｍ錄得１手９６０萬股交叉
盤，每股造２﹒６４５元，較上日收市價低０﹒９４％，涉資２５３９﹒２萬元。
農行現價跌０﹒７５％，報２﹒６５元；成交６９９１﹒２８萬股，成交金額１﹒８６億元
，主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出５５１５﹒１１萬元。（ｒｗ）
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12/07/2022 14:05
《大手成交》農行一手９６０萬股交叉盤，涉資２５３９萬元
《經濟通通訊社１２日專訊》農行（０１２８８）於２：０４ｐｍ錄得１手９６０萬股交叉
盤，每股造２﹒６４５元，較上日收市價低０﹒９４％，涉資２５３９﹒２萬元。
農行現價跌０﹒７５％，報２﹒６５元；成交６９９１﹒２８萬股，成交金額１﹒８６億元
，主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出５５１５﹒１１萬元。（ｒｗ）
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13/05/2022 14:48 《大手成交》農行一手約１８９９萬股交叉盤，涉資５５１７萬元
06/05/2022 11:54 《大手成交》農行一手約７３７萬股交叉盤，涉資２１６３萬元
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|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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