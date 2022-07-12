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01288 農業銀行
即時 按盤價 跌2.510 -0.040 (-1.569%)
大手異動

12/07/2022 14:05

《大手成交》農行一手９６０萬股交叉盤，涉資２５３９萬元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》農行（０１２８８）於２：０４ｐｍ錄得１手９６０萬股交叉
盤，每股造２﹒６４５元，較上日收市價低０﹒９４％，涉資２５３９﹒２萬元。
　　農行現價跌０﹒７５％，報２﹒６５元；成交６９９１﹒２８萬股，成交金額１﹒８６億元
，主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出５５１５﹒１１萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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