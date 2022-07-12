《異動股》成實外教育跌近１２％創新低，報０﹒１７５元

《經濟通通訊社１２日專訊》成實外教育（０１５６５）跌１１﹒６２％，報０﹒１７５元

，最低價０﹒１５９元，創上市新低，最高價０﹒１９８元；成交２４１﹒６萬股，成交金額

４２﹒２４萬元；主動買沽比率１４：８６，資金淨主動賣出２８﹒３１萬元。現時最大淨被動

買入券商為高盛亞洲證券，金額３﹒３２萬元，加權平均成交價０﹒１７５元；現時最大淨被動

賣出券商為中國通海證券，金額９８７０元，加權平均成交價０﹒１８７元。以現價計，該股暫

連跌２日，累計跌幅１７﹒０６％。

現時，恒生指數報２０９１２，跌２１１點或１％；恒生中國企業指數報７２２９，跌９１

點或１﹒２５％；恒生科技指數報４５５２，跌７０點或１﹒５３％；主板成交８６７﹒６億元

。

上證綜合指數報３２９１，跌２２點或０﹒６８％，成交３５１２﹒１７億元人民幣。

深證成份指數報１２４８８，跌１２８點或１﹒０２％，成交２４５８﹒３８億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１７５ 變動 －１１﹒６２％

最高價 ０﹒１９８ 最低價 ０﹒１５９

成交股數 ２４１﹒６萬股 成交金額 ４２﹒２４萬

１０天平均 ０﹒２０５ 歷史波幅％ １１９﹒１１８

２０天平均 ０﹒２１５ 加權平均價 ０﹒１７５

５０天平均 ０﹒２４０ ＲＳＩ１４ ３３﹒０５１

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１４：８６，資金淨主動賣出２８﹒３１萬元；暫連跌２

日，累計跌幅１７﹒０６％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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成實外教育（０１５６５） ０﹒１７５ －１１﹒６２

東方教育（００６６７） ３﹒８５０ －２﹒５３

中教（００８３９） ７﹒０７０ －２﹒３５

希望教育（０１７６５） ０﹒７１０ －１﹒３９

天立教育（０１７７３） ０﹒９００ －３﹒２３

新東方在綫（０１７９７） １８﹒６８０ －５﹒１８

中國春來（０１９６９） ２﹒３４０ －３﹒３１

新高教（０２００１） ２﹒６２０ －４﹒７３

宇華教育（０６１６９） １﹒２７０ －３﹒７９

新東方（０９９０１） １６﹒７８０ －４﹒３３

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（ｅｄ）

