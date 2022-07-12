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09988 阿里巴巴－ＳＷ
即時 按盤價 跌102.200 -6.500 (-5.980%)
大手異動

12/07/2022 09:26

《中概異動》科技股沽壓未止，阿里巴巴挫５％，騰訊、京東跌１％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中概科技股繼續受壓。阿里（０９９８８）現價跌５％，報
１０８﹒３元，該股成交約２４７萬股，涉資２﹒６８億元；騰訊（００７００）跌１﹒１１％
，報３３８﹒６元；京東集團（０９６１８）跌０﹒４３％，報２３４元；美團（０３６９０）
跌０﹒９９％，報１７９﹒８元。
　　反映中概股表現的金龍中國指數創下２個月來最大跌幅，跌７﹒１％，報７４３４點。
　　隔晚美股中概股受內地當局對涉及反壟斷法的騰訊、阿里等提罰而走弱。阿里（ＢＡＢＡ）
跌９﹒３７％，收報１０９﹒５７美元；京東（ＪＤ）跌３﹒９０％，收報５９﹒５９美元；拼
多多（ＰＤＤ）跌１０﹒０３％，收報５４﹒７０美元；網易（ＮＴＥＳ）跌４﹒６８％，收報
８６﹒７１美元；百度（ＢＩＤＵ）跌５﹒６９％，收報１４３﹒７３美元。
　　現時，恒生指數報２０９０５，跌２１９點或跌１﹒０４％，主板成交１８﹒７９億元。國
企指數報７２２８，跌９２點或跌１﹒２６％。恒生科技指數報４５４６，跌７６點或跌
１﹒６６％。
　　即月期指新報２０９５０，跌２０５點，高水４５點。即月國指期貨報７２４９，跌８８點
，高水２０點。即月科指期貨新報４５５６，跌６９點，高水１０點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　１０８﹒３元　　　　跌５％
　　騰訊（００７００）　　　３３８﹒６元　跌１﹒１１％
　　京東集團（０９６１８）　　　２３４元　跌０﹒４３％
　　美團（０３６９０）　　　１７９﹒８元　跌０﹒９９％
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒７元　　跌１﹒４％
　　快手（０１０２４）　　　８０﹒６５元　跌１﹒８９％
　　知乎（０２３９０）　　　２４﹒４５元　　　　無升跌
　　汽車之家（０２５１８）　　７３﹒４元　　　　無升跌
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　　１９０元　跌３﹒０６％
　　萬國數據（０９６９８）　　２７﹒７元　跌４﹒９７％
　　百度（０９８８８）　　　１４１﹒４元　跌２﹒３５％
　　微博（０９８９８）　　　１７３﹒７元　跌０﹒１７％
　　寶尊電商（０９９９１）　　２６﹒２元　　　　無升跌
　　網易（０９９９９）　　　１３５﹒５元　跌１﹒６７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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11/07/2022 11:11  《異動股》恒指跌幅擴大至逾６００點，阿里美團分別跌逾６及５％

備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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