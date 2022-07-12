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02359 藥明康德
即時 按盤價 跌107.200 -3.800 (-3.423%)
大手異動

12/07/2022 09:32

《異動股》藥明康德高開近１％，料中期盈利４６億人幣增７３％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》藥明康德（０２３５９）發盈喜，現價升０﹒９％，報
１１２﹒１元，該股成交約１萬股，涉資１２０萬元；藥明生物（０２２６９）跌２﹒６６％，
報７５元；四環醫藥（００４６０）無升跌，報１﹒２７元；中國中藥（００５７０）跌
１﹒０４％，報４﹒７４元。
　
＊中期營業收入按年增長近７０％＊
　
　　藥明康德公布，預期截至６月３０日止中期淨利潤約４６﹒３６億元人民幣，同比增長約
７３﹒２９％；每股收益預計約１﹒５９元，同比增長約７２﹒８３％。
　　該集團指，中期扣除非經常性損益的淨利潤約３８﹒５億元，同比增長約８１％，預計經調
整非《國際財務報告準則》下淨利潤約４３億元，同比增長約７５﹒６８％。
　　該集團指，中期營業收入料約１７７﹒５６億元，同比增長約６８﹒５２％，當中第二季度
營業收入同比增長約６６﹒１６％，超出在６月５日公告的６３％到６５％的預計收入增長率，
因持續強化一體化ＣＲＤＭＯ（合同研究、開發與生產）和ＣＴＤＭＯ（合同測試、研發和生產
）業務模式，同時發揮全球布局、多地運營及全產業鏈覆蓋的優勢，及時制定並高效執行業務連
續性計劃，而純利上升主因經營管理效率也得到了持續提升。
　
＊恒指低開２１９點＊
　
　　現時，恒生指數報２０９０５，跌２１９點或跌１﹒０４％，主板成交１８﹒７９億元。國
企指數報７２２８，跌９２點或跌１﹒２６％。恒生科技指數報４５４６，跌７６點或跌
１﹒６６％。
　　即月期指新報２０９４３，跌２１２點，高水３８點。即月國指期貨報７２４６，跌９１點
，高水１７點。即月科指期貨新報４５５８，跌６７點，高水１２點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明康德（０２３５９）　１１２﹒１元　　升０﹒９％
　　藥明生物（０２２６９）　　　　７５元　跌２﹒６６％
　　四環醫藥（００４６０）　　１﹒２７元　　　　無升跌
　　中國中藥（００５７０）　　４﹒７４元　跌１﹒０４％
　　石藥（０１０９３）　　　　８﹒３５元　升０﹒４８％
　　中生製藥（０１１７７）　　５﹒３１元　跌０﹒７５％
　　復星醫藥（０２１９６）　　３２﹒２元　　　　無升跌
　　潤藥（０３３２０）　　　　５﹒３９元　升１﹒３２％
　　翰森製藥（０３６９２）　１６﹒０６元　　　　無升跌
　　康龍化成（０３７５９）　　８２﹒３元　　　　無升跌
　　凱萊英（０６８２１）　　１２８﹒８元　跌１﹒１５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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