《異動股》藥明康德高開近１％，料中期盈利４６億人幣增７３％

《經濟通通訊社１２日專訊》藥明康德（０２３５９）發盈喜，現價升０﹒９％，報

１１２﹒１元，該股成交約１萬股，涉資１２０萬元；藥明生物（０２２６９）跌２﹒６６％，

報７５元；四環醫藥（００４６０）無升跌，報１﹒２７元；中國中藥（００５７０）跌

１﹒０４％，報４﹒７４元。



＊中期營業收入按年增長近７０％＊



藥明康德公布，預期截至６月３０日止中期淨利潤約４６﹒３６億元人民幣，同比增長約

７３﹒２９％；每股收益預計約１﹒５９元，同比增長約７２﹒８３％。

該集團指，中期扣除非經常性損益的淨利潤約３８﹒５億元，同比增長約８１％，預計經調

整非《國際財務報告準則》下淨利潤約４３億元，同比增長約７５﹒６８％。

該集團指，中期營業收入料約１７７﹒５６億元，同比增長約６８﹒５２％，當中第二季度

營業收入同比增長約６６﹒１６％，超出在６月５日公告的６３％到６５％的預計收入增長率，

因持續強化一體化ＣＲＤＭＯ（合同研究、開發與生產）和ＣＴＤＭＯ（合同測試、研發和生產

）業務模式，同時發揮全球布局、多地運營及全產業鏈覆蓋的優勢，及時制定並高效執行業務連

續性計劃，而純利上升主因經營管理效率也得到了持續提升。



＊恒指低開２１９點＊



現時，恒生指數報２０９０５，跌２１９點或跌１﹒０４％，主板成交１８﹒７９億元。國

企指數報７２２８，跌９２點或跌１﹒２６％。恒生科技指數報４５４６，跌７６點或跌

１﹒６６％。

即月期指新報２０９４３，跌２１２點，高水３８點。即月國指期貨報７２４６，跌９１點

，高水１７點。即月科指期貨新報４５５８，跌６７點，高水１２點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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藥明康德（０２３５９） １１２﹒１元 升０﹒９％

藥明生物（０２２６９） ７５元 跌２﹒６６％

四環醫藥（００４６０） １﹒２７元 無升跌

中國中藥（００５７０） ４﹒７４元 跌１﹒０４％

石藥（０１０９３） ８﹒３５元 升０﹒４８％

中生製藥（０１１７７） ５﹒３１元 跌０﹒７５％

復星醫藥（０２１９６） ３２﹒２元 無升跌

潤藥（０３３２０） ５﹒３９元 升１﹒３２％

翰森製藥（０３６９２） １６﹒０６元 無升跌

康龍化成（０３７５９） ８２﹒３元 無升跌

凱萊英（０６８２１） １２８﹒８元 跌１﹒１５％

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（ｅｒ）

