  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
01772 贛鋒鋰業
即時 按盤價 升77.100 +0.250 (+0.325%)
大手異動

12/07/2022 09:31

《異動股》贛鋒鋰業高開逾１％，最高９﹒６億美元購碳酸鋰項目

　　《經濟通通訊社１２日專訊》贛鋒鋰業（０１７７２）現價升１﹒２２％，報７８﹒７元，
該股成交約５萬股，涉資４２７萬元；吉利（００１７５）跌０﹒３６％，報１６﹒７４元；力
勁（００５５８）跌０﹒１６％，報１２﹒７元；中升（００８８１）跌１﹒１１％，報
５３﹒６元。
　　贛鋒鋰業公布，收購Ｌｉｔｈｅａ　Ｉｎｃ﹒公司不超過１００％股份，作價不超過
９﹒６２億美元，包含Ｌｉｔｈｅａ公司全部股權價值及公司將承擔Ｌｉｔｈｅａ公司相關債務
的價值。
　　該集團指，所購公司主要資產ＰＰＧ項目，資源量測算共約１１０６萬噸的碳酸鋰當量約
１１０６萬噸，是位於阿根廷薩爾塔省的鋰鹽湖項目，包括Ｐｏｚｕｅｌｏｓ和Ｐａｓｔｏｓ　
Ｇｒａｎｄｅｓ兩塊鋰鹽湖資產，礦區面積分別為約１﹒０８萬及２６８３公頃，分別位於薩爾
塔市以西約２５０和２３０公里處。該項目位於阿根廷大Ｐａｓｔｏｓ　Ｇｒａｎｄｅｓ鹽湖區
域，該公司今年首４個月未有收入，虧損約３２３萬美元。ＰＰＧ項目規劃一期年產３萬噸碳酸
鋰的產能，並視項目資源條件，可擴建至年產５萬噸碳酸鋰的產能。
　
＊上證指數低開６點＊
　
　　現時，恒生指數報２０９０５，跌２１９點或跌１﹒０４％，主板成交１８﹒７９億元。國
企指數報７２２８，跌９２點或跌１﹒２６％。恒生科技指數報４５４６，跌７６點或跌
１﹒６６％。
　　即月期指新報２０９５６，跌１９９點，高水５１點。即月國指期貨報７２５１，跌８６點
，高水２２點。即月科指期貨新報４５５５，跌７０點，高水９點。
　　上證綜合指數報３３０７，跌６點或跌０﹒１９％，成交２６﹒０２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６１６，無升跌，成交１５﹒９２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　７８﹒７元　升１﹒２２％
　　吉利（００１７５）　　　１６﹒７４元　跌０﹒３６％
　　力勁（００５５８）　　　　１２﹒７元　跌０﹒１６％
　　中升（００８８１）　　　　５３﹒６元　跌１﹒１１％
　　比亞迪（０１２１１）　　２９０﹒８元　跌５﹒２２％
　　北汽（０１９５８）　　　　２﹒４１元　升１﹒２６％
　　理想汽車（０２０１５）　１４２﹒１元　跌２﹒１３％
　　廣汽（０２２３８）　　　　７﹒６２元　　跌１﹒３％
　　長汽（０２３３３）　　　１３﹒１８元　跌０﹒７５％
　　蔚來（０９８６６）　　　１６１﹒３元　跌４﹒３９％
　　小鵬汽車（０９８６８）　１１５﹒１元　跌２﹒４６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰14/07/2022 14:00  《大手成交》贛鋒鋰業一手約１５萬股交叉盤，涉資１１０２萬元

下一篇新聞︰08/07/2022 10:42  《大手成交》贛鋒鋰業一手約１２萬股特別盤，涉資１０１０萬元

其他大手異動
More

15/07/2022 09:32  《異動股》贛鋒鋰業高開近２％，料中期盈利升最多５﹒４倍

04/07/2022 10:35  《異動股》贛鋒（１７７２）跌逾３％，涉內幕交易遭中證監立案

04/07/2022 09:01  《大手成交》騰訊等７家公司上午９：００市前大手交易

29/06/2022 09:25  《異動股》力勁（５５８）低開６％，全年純利升８２％至６億元

27/06/2022 10:30  《異動股》贛鋒鋰業（０１７７２）升近１０％，報８９﹒２５元

備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金