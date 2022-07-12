《異動股》贛鋒鋰業高開逾１％，最高９﹒６億美元購碳酸鋰項目

《經濟通通訊社１２日專訊》贛鋒鋰業（０１７７２）現價升１﹒２２％，報７８﹒７元，

該股成交約５萬股，涉資４２７萬元；吉利（００１７５）跌０﹒３６％，報１６﹒７４元；力

勁（００５５８）跌０﹒１６％，報１２﹒７元；中升（００８８１）跌１﹒１１％，報

５３﹒６元。

贛鋒鋰業公布，收購Ｌｉｔｈｅａ Ｉｎｃ﹒公司不超過１００％股份，作價不超過

９﹒６２億美元，包含Ｌｉｔｈｅａ公司全部股權價值及公司將承擔Ｌｉｔｈｅａ公司相關債務

的價值。

該集團指，所購公司主要資產ＰＰＧ項目，資源量測算共約１１０６萬噸的碳酸鋰當量約

１１０６萬噸，是位於阿根廷薩爾塔省的鋰鹽湖項目，包括Ｐｏｚｕｅｌｏｓ和Ｐａｓｔｏｓ

Ｇｒａｎｄｅｓ兩塊鋰鹽湖資產，礦區面積分別為約１﹒０８萬及２６８３公頃，分別位於薩爾

塔市以西約２５０和２３０公里處。該項目位於阿根廷大Ｐａｓｔｏｓ Ｇｒａｎｄｅｓ鹽湖區

域，該公司今年首４個月未有收入，虧損約３２３萬美元。ＰＰＧ項目規劃一期年產３萬噸碳酸

鋰的產能，並視項目資源條件，可擴建至年產５萬噸碳酸鋰的產能。



＊上證指數低開６點＊



現時，恒生指數報２０９０５，跌２１９點或跌１﹒０４％，主板成交１８﹒７９億元。國

企指數報７２２８，跌９２點或跌１﹒２６％。恒生科技指數報４５４６，跌７６點或跌

１﹒６６％。

即月期指新報２０９５６，跌１９９點，高水５１點。即月國指期貨報７２５１，跌８６點

，高水２２點。即月科指期貨新報４５５５，跌７０點，高水９點。

上證綜合指數報３３０７，跌６點或跌０﹒１９％，成交２６﹒０２億元人民幣。

深證成份指數報１２６１６，無升跌，成交１５﹒９２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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贛鋒鋰業（０１７７２） ７８﹒７元 升１﹒２２％

吉利（００１７５） １６﹒７４元 跌０﹒３６％

力勁（００５５８） １２﹒７元 跌０﹒１６％

中升（００８８１） ５３﹒６元 跌１﹒１１％

比亞迪（０１２１１） ２９０﹒８元 跌５﹒２２％

北汽（０１９５８） ２﹒４１元 升１﹒２６％

理想汽車（０２０１５） １４２﹒１元 跌２﹒１３％

廣汽（０２２３８） ７﹒６２元 跌１﹒３％

長汽（０２３３３） １３﹒１８元 跌０﹒７５％

蔚來（０９８６６） １６１﹒３元 跌４﹒３９％

小鵬汽車（０９８６８） １１５﹒１元 跌２﹒４６％

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（ｅｒ）

