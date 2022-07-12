《異動股》安踏低開近１％，次季品牌產品零售金額錄中單位數下跌

《經濟通通訊社１２日專訊》安踏（０２０２０）現價跌０﹒６５％，報９１﹒７元，該股
成交約１２萬股，涉資１１２４萬元；申洲（０２３１３）跌１﹒９％，報８２﹒４５元；李寧
（０２３３１）跌２﹒９８％，報６６﹒６５元；特步（０１３６８）跌０﹒４２％，報
１４﹒０６元。
安踏體育公布，今年第二季，安踏品牌產品之零售金額（按零售價值計算）與２０２１年同
期相比錄得中單位數的下跌；ＦＩＬＡ品牌產品之零售金額按年錄得高單位數的下跌；所有其他
品牌產品之零售金額按年增長２０％－２５％。
上半年，安踏品牌產品之零售金額（按零售價值計算）與２０２１年同期比較錄得中單位數
的增長；ＦＩＬＡ品牌產品之零售金額按年錄低單位數的下跌；所有其他品牌產品之零售金額按
年增長３０－３５％。
現時，恒生指數報２０９０５，跌２１９點或跌１﹒０４％，主板成交１８﹒７９億元。國
企指數報７２２８，跌９２點或跌１﹒２６％。恒生科技指數報４５４６，跌７６點或跌
１﹒６６％。
即月期指新報２０９６２，跌１９３點，高水５７點。即月國指期貨報７２５４，跌８３點
，高水２５點。即月科指期貨新報４５５７，跌６８點，高水１１點。
上證綜合指數報３３０７，跌６點或跌０﹒１９％，成交２６﹒０２億元人民幣。
深證成份指數報１２６１６，無升跌，成交１５﹒９２億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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安踏（０２０２０） ９１﹒７元 跌０﹒６５％
申洲（０２３１３） ８２﹒４５元 跌１﹒９％
李寧（０２３３１） ６６﹒６５元 跌２﹒９８％
特步（０１３６８） １４﹒０６元 跌０﹒４２％
裕元（００５５１） １０﹒６２元 無升跌
滔搏（０６１１０） ７﹒０２元 跌０﹒２８％
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（ｅｒ）
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