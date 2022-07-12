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02020 安踏體育
即時 按盤價 跌92.200 -1.950 (-2.071%)
大手異動

12/07/2022 09:31

《異動股》安踏低開近１％，次季品牌產品零售金額錄中單位數下跌

　　《經濟通通訊社１２日專訊》安踏（０２０２０）現價跌０﹒６５％，報９１﹒７元，該股
成交約１２萬股，涉資１１２４萬元；申洲（０２３１３）跌１﹒９％，報８２﹒４５元；李寧
（０２３３１）跌２﹒９８％，報６６﹒６５元；特步（０１３６８）跌０﹒４２％，報
１４﹒０６元。
　　安踏體育公布，今年第二季，安踏品牌產品之零售金額（按零售價值計算）與２０２１年同
期相比錄得中單位數的下跌；ＦＩＬＡ品牌產品之零售金額按年錄得高單位數的下跌；所有其他
品牌產品之零售金額按年增長２０％－２５％。
　　上半年，安踏品牌產品之零售金額（按零售價值計算）與２０２１年同期比較錄得中單位數
的增長；ＦＩＬＡ品牌產品之零售金額按年錄低單位數的下跌；所有其他品牌產品之零售金額按
年增長３０－３５％。
　　現時，恒生指數報２０９０５，跌２１９點或跌１﹒０４％，主板成交１８﹒７９億元。國
企指數報７２２８，跌９２點或跌１﹒２６％。恒生科技指數報４５４６，跌７６點或跌
１﹒６６％。
　　即月期指新報２０９６２，跌１９３點，高水５７點。即月國指期貨報７２５４，跌８３點
，高水２５點。即月科指期貨新報４５５７，跌６８點，高水１１點。
　　上證綜合指數報３３０７，跌６點或跌０﹒１９％，成交２６﹒０２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６１６，無升跌，成交１５﹒９２億元人民幣。
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　安踏（０２０２０）　　９１﹒７元　跌０﹒６５％
　　申洲（０２３１３）　８２﹒４５元　　跌１﹒９％
　　李寧（０２３３１）　６６﹒６５元　跌２﹒９８％
　　特步（０１３６８）　１４﹒０６元　跌０﹒４２％
　　裕元（００５５１）　１０﹒６２元　　　　無升跌
　　滔搏（０６１１０）　　７﹒０２元　跌０﹒２８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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