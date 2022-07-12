《異動股》安踏低開近１％，次季品牌產品零售金額錄中單位數下跌

《經濟通通訊社１２日專訊》安踏（０２０２０）現價跌０﹒６５％，報９１﹒７元，該股

成交約１２萬股，涉資１１２４萬元；申洲（０２３１３）跌１﹒９％，報８２﹒４５元；李寧

（０２３３１）跌２﹒９８％，報６６﹒６５元；特步（０１３６８）跌０﹒４２％，報

１４﹒０６元。

安踏體育公布，今年第二季，安踏品牌產品之零售金額（按零售價值計算）與２０２１年同

期相比錄得中單位數的下跌；ＦＩＬＡ品牌產品之零售金額按年錄得高單位數的下跌；所有其他

品牌產品之零售金額按年增長２０％－２５％。

上半年，安踏品牌產品之零售金額（按零售價值計算）與２０２１年同期比較錄得中單位數

的增長；ＦＩＬＡ品牌產品之零售金額按年錄低單位數的下跌；所有其他品牌產品之零售金額按

年增長３０－３５％。

現時，恒生指數報２０９０５，跌２１９點或跌１﹒０４％，主板成交１８﹒７９億元。國

企指數報７２２８，跌９２點或跌１﹒２６％。恒生科技指數報４５４６，跌７６點或跌

１﹒６６％。

即月期指新報２０９６２，跌１９３點，高水５７點。即月國指期貨報７２５４，跌８３點

，高水２５點。即月科指期貨新報４５５７，跌６８點，高水１１點。

上證綜合指數報３３０７，跌６點或跌０﹒１９％，成交２６﹒０２億元人民幣。

深證成份指數報１２６１６，無升跌，成交１５﹒９２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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安踏（０２０２０） ９１﹒７元 跌０﹒６５％

申洲（０２３１３） ８２﹒４５元 跌１﹒９％

李寧（０２３３１） ６６﹒６５元 跌２﹒９８％

特步（０１３６８） １４﹒０６元 跌０﹒４２％

裕元（００５５１） １０﹒６２元 無升跌

滔搏（０６１１０） ７﹒０２元 跌０﹒２８％

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（ｅｒ）

