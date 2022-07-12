《異動股》半導體繼續下跌，中芯跌近３％、上海復旦挫４％

《經濟通通訊社１２日專訊》半導體股繼續下跌。中芯（００９８１）現價跌２﹒５７％，

報１６﹒６６元，該股成交約１２０１萬股，涉資２﹒０２億元，盤中高見１７﹒１元，最低見

１６﹒５６元；上海復旦（０１３８５）跌４﹒３７％，報２８﹒４５元；ＡＳＭ

（００５２２）跌０﹒９５％，報６２﹒５５元；華虹（０１３４７）跌１﹒５９％，報

２４﹒７元。

近日台積電遭三大客戶調整訂單，市場亦不斷出現電源管理ＩＣ（集成電路）、ＭＣＵ（微

控制單元）等多個芯片產品降價的消息。據《中國經營報》訪問多位業內人士，指半導體行情上

漲放緩，但相較過去仍處於高位。不過，隨著產能進一步釋放及需求減少，整個行業未來一段時

間較大機會進入下行周期。

現時，恒生指數報２０８６６，跌２５８點或跌１﹒２２％，主板成交８１７﹒６８億元。

國企指數報７２０８，跌１１２點或跌１﹒５３％。恒生科技指數報４５３７，跌８５點或跌

１﹒８４％。

即月期指新報２０８７８，跌２７７點，高水１２點。即月國指期貨報７２１２，跌１２５

點，高水３點。即月科指期貨新報４５４３，跌８２點，高水５點。

上證綜合指數報３２８９，跌２４點或跌０﹒７４％，成交３２６０﹒２４億元人民幣。

深證成份指數報１２４６９，跌１４７點或跌１﹒１７％，成交２２９７﹒４５億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中芯（００９８１） １６﹒６６元 跌２﹒５７％

上海復旦（０１３８５） ２８﹒４５元 跌４﹒３７％

ＡＳＭ（００５２２） ６２﹒５５元 跌０﹒９５％

華虹（０１３４７） ２４﹒７元 跌１﹒５９％

宏光半導體（０６９０８） ３﹒４１元 跌１６﹒８３％

晶門（０２８７８） ０﹒５１元 跌３﹒７７％

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（ｅｒ）

