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00981 中芯國際
即時 按盤價 跌15.900 -0.240 (-1.487%)
大手異動

12/07/2022 13:59

《異動股》半導體繼續下跌，中芯跌近３％、上海復旦挫４％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》半導體股繼續下跌。中芯（００９８１）現價跌２﹒５７％，
報１６﹒６６元，該股成交約１２０１萬股，涉資２﹒０２億元，盤中高見１７﹒１元，最低見
１６﹒５６元；上海復旦（０１３８５）跌４﹒３７％，報２８﹒４５元；ＡＳＭ
（００５２２）跌０﹒９５％，報６２﹒５５元；華虹（０１３４７）跌１﹒５９％，報
２４﹒７元。
　　近日台積電遭三大客戶調整訂單，市場亦不斷出現電源管理ＩＣ（集成電路）、ＭＣＵ（微
控制單元）等多個芯片產品降價的消息。據《中國經營報》訪問多位業內人士，指半導體行情上
漲放緩，但相較過去仍處於高位。不過，隨著產能進一步釋放及需求減少，整個行業未來一段時
間較大機會進入下行周期。
　　現時，恒生指數報２０８６６，跌２５８點或跌１﹒２２％，主板成交８１７﹒６８億元。
國企指數報７２０８，跌１１２點或跌１﹒５３％。恒生科技指數報４５３７，跌８５點或跌
１﹒８４％。
　　即月期指新報２０８７８，跌２７７點，高水１２點。即月國指期貨報７２１２，跌１２５
點，高水３點。即月科指期貨新報４５４３，跌８２點，高水５點。
　　上證綜合指數報３２８９，跌２４點或跌０﹒７４％，成交３２６０﹒２４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６９，跌１４７點或跌１﹒１７％，成交２２９７﹒４５億元人民幣

　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯（００９８１）　　　　１６﹒６６元　　跌２﹒５７％
　　上海復旦（０１３８５）　　２８﹒４５元　　跌４﹒３７％
　　ＡＳＭ（００５２２）　　　６２﹒５５元　　跌０﹒９５％
　　華虹（０１３４７）　　　　　２４﹒７元　　跌１﹒５９％
　　宏光半導體（０６９０８）　　３﹒４１元　跌１６﹒８３％
　　晶門（０２８７８）　　　　　０﹒５１元　　跌３﹒７７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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