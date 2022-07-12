《異動股》京東方（７１０）開升逾１％，中期多賺最少１﹒４倍

《經濟通通訊社１２日專訊》京東方（００７１０）現價升１﹒０９％，報１４﹒８元，以
現價計，該股暫連升２日，累計升幅２﹒６４％。該股成交約１７萬股，涉資２４６萬元。
京東方精電公布，預期截至６月３０日止中期盈利按年增長介乎１﹒４至１﹒８倍，至介乎
約２﹒２８億至２﹒６６億元。集團純利大幅增加主因加強營銷力度和市場需求旺盛而增加薄膜
電晶體和先進的顯示模組解決方案的銷售；成本控制措施，以及透過因銷售增加達成的規模經濟
效益而增加淨溢利率。
現時，恒生指數報２０９０５，跌２１９點或跌１﹒０４％，主板成交１８﹒７９億元。國
企指數報７２２８，跌９２點或跌１﹒２６％。恒生科技指數報４５４６，跌７６點或跌
１﹒６６％。
即月期指新報２０９２１，跌２３４點，高水１６點。即月國指期貨報７２３６，跌１０１
點，高水７點。即月科指期貨新報４５５０，跌７５點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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京東方（００７１０） １４﹒８０元 升１﹒０９％
舜宇（０２３８２） １０９﹒９０元 跌０﹒９９％
瑞聲（０２０１８） １６﹒２４元 跌１﹒６９％
高偉電子（０１４１５） １０﹒３０元 跌１﹒９０％
日清（０１４７５） ５﹒５０元 無升跌
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（ｈｃ）
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