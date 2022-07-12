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00710 京東方精電
即時 按盤價 升16.220 +0.120 (+0.745%)
大手異動

12/07/2022 09:30

《異動股》京東方（７１０）開升逾１％，中期多賺最少１﹒４倍

　　《經濟通通訊社１２日專訊》京東方（００７１０）現價升１﹒０９％，報１４﹒８元，以
現價計，該股暫連升２日，累計升幅２﹒６４％。該股成交約１７萬股，涉資２４６萬元。
　　京東方精電公布，預期截至６月３０日止中期盈利按年增長介乎１﹒４至１﹒８倍，至介乎
約２﹒２８億至２﹒６６億元。集團純利大幅增加主因加強營銷力度和市場需求旺盛而增加薄膜
電晶體和先進的顯示模組解決方案的銷售；成本控制措施，以及透過因銷售增加達成的規模經濟
效益而增加淨溢利率。
　　現時，恒生指數報２０９０５，跌２１９點或跌１﹒０４％，主板成交１８﹒７９億元。國
企指數報７２２８，跌９２點或跌１﹒２６％。恒生科技指數報４５４６，跌７６點或跌
１﹒６６％。
　　即月期指新報２０９２１，跌２３４點，高水１６點。即月國指期貨報７２３６，跌１０１
點，高水７點。即月科指期貨新報４５５０，跌７５點。
　
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東方（００７１０）　　　１４﹒８０元　升１﹒０９％
　　舜宇（０２３８２）　　　１０９﹒９０元　跌０﹒９９％
　　瑞聲（０２０１８）　　　　１６﹒２４元　跌１﹒６９％
　　高偉電子（０１４１５）　　１０﹒３０元　跌１﹒９０％
　　日清（０１４７５）　　　　　５﹒５０元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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