《異動股》比亞迪（１２１１）急低開逾５％，美股電動車股受壓

《經濟通通訊社１２日專訊》比亞迪（０１２１１）現價跌５﹒２２％為開市最差藍籌，報

２９０﹒８元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１０﹒５２％。該股成交約８０萬股，涉

資２﹒３４億元。

隔晚美股電動車板塊受中國疫情反覆引發的封城憂慮所拖累；蔚來（ＮＩＯ）跌８﹒９８％

收報２０﹒５７美元，小鵬（ＸＰＥＶ）跌８﹒９６％收報２９﹒２５美元，特斯拉

（ＴＳＬＡ）跌６﹒５５％收報７０３﹒０３美元。

港股新能源車股低開；理想汽車（０２０１５）跌２﹒１３％，報１４２﹒１元，以現價計

，該股暫連跌４日，累計跌幅８﹒５％；小鵬汽車（０９８６８）跌２﹒４６％，報１１５﹒１

元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒９２％；蔚來（０９８６６）跌４﹒３９％，報

１６１﹒３元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒４％。

現時，恒生指數報２０９０５，跌２１９點或跌１﹒０４％，主板成交１８﹒７９億元。國

企指數報７２２８，跌９２點或跌１﹒２６％。恒生科技指數報４５４６，跌７６點或跌

１﹒６６％。

即月期指新報２０９５５，跌２００點，高水５０點。即月國指期貨報７２５０，跌８７點

，高水２１點。即月科指期貨新報４５５６，跌６９點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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比亞迪（０１２１１） ２９０﹒８０元 跌５﹒２２％

理想汽車（０２０１５） １４２﹒１０元 跌２﹒１３％

小鵬汽車（０９８６８） １１５﹒１０元 跌２﹒４６％

蔚來（０９８６６） １６１﹒３０元 跌４﹒３９％

吉利（００１７５） １６﹒７４元 跌０﹒３６％

長汽（０２３３３） １３﹒１８元 跌０﹒７５％

廣汽（０２２３８） ７﹒６２元 跌１﹒３０％

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（ｈｃ）

