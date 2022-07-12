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01211 比亞迪股份
即時 按盤價 升294.200 +11.200 (+3.958%)
大手異動

12/07/2022 09:30

《異動股》比亞迪（１２１１）急低開逾５％，美股電動車股受壓

　　《經濟通通訊社１２日專訊》比亞迪（０１２１１）現價跌５﹒２２％為開市最差藍籌，報
２９０﹒８元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１０﹒５２％。該股成交約８０萬股，涉
資２﹒３４億元。
　　隔晚美股電動車板塊受中國疫情反覆引發的封城憂慮所拖累；蔚來（ＮＩＯ）跌８﹒９８％
收報２０﹒５７美元，小鵬（ＸＰＥＶ）跌８﹒９６％收報２９﹒２５美元，特斯拉
（ＴＳＬＡ）跌６﹒５５％收報７０３﹒０３美元。
　　港股新能源車股低開；理想汽車（０２０１５）跌２﹒１３％，報１４２﹒１元，以現價計
，該股暫連跌４日，累計跌幅８﹒５％；小鵬汽車（０９８６８）跌２﹒４６％，報１１５﹒１
元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒９２％；蔚來（０９８６６）跌４﹒３９％，報
１６１﹒３元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒４％。
　　現時，恒生指數報２０９０５，跌２１９點或跌１﹒０４％，主板成交１８﹒７９億元。國
企指數報７２２８，跌９２點或跌１﹒２６％。恒生科技指數報４５４６，跌７６點或跌
１﹒６６％。
　　即月期指新報２０９５５，跌２００點，高水５０點。即月國指期貨報７２５０，跌８７點
，高水２１點。即月科指期貨新報４５５６，跌６９點。
　
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪（０１２１１）　　２９０﹒８０元　跌５﹒２２％
　　理想汽車（０２０１５）　１４２﹒１０元　跌２﹒１３％
　　小鵬汽車（０９８６８）　１１５﹒１０元　跌２﹒４６％
　　蔚來（０９８６６）　　　１６１﹒３０元　跌４﹒３９％
　　吉利（００１７５）　　　　１６﹒７４元　跌０﹒３６％
　　長汽（０２３３３）　　　　１３﹒１８元　跌０﹒７５％
　　廣汽（０２２３８）　　　　　７﹒６２元　跌１﹒３０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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