《異動股》比亞迪（１２１１）急低開逾５％，美股電動車股受壓

《經濟通通訊社１２日專訊》比亞迪（０１２１１）現價跌５﹒２２％為開市最差藍籌，報
２９０﹒８元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１０﹒５２％。該股成交約８０萬股，涉
資２﹒３４億元。
隔晚美股電動車板塊受中國疫情反覆引發的封城憂慮所拖累；蔚來（ＮＩＯ）跌８﹒９８％
收報２０﹒５７美元，小鵬（ＸＰＥＶ）跌８﹒９６％收報２９﹒２５美元，特斯拉
（ＴＳＬＡ）跌６﹒５５％收報７０３﹒０３美元。
港股新能源車股低開；理想汽車（０２０１５）跌２﹒１３％，報１４２﹒１元，以現價計
，該股暫連跌４日，累計跌幅８﹒５％；小鵬汽車（０９８６８）跌２﹒４６％，報１１５﹒１
元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒９２％；蔚來（０９８６６）跌４﹒３９％，報
１６１﹒３元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒４％。
現時，恒生指數報２０９０５，跌２１９點或跌１﹒０４％，主板成交１８﹒７９億元。國
企指數報７２２８，跌９２點或跌１﹒２６％。恒生科技指數報４５４６，跌７６點或跌
１﹒６６％。
即月期指新報２０９５５，跌２００點，高水５０點。即月國指期貨報７２５０，跌８７點
，高水２１點。即月科指期貨新報４５５６，跌６９點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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比亞迪（０１２１１） ２９０﹒８０元 跌５﹒２２％
理想汽車（０２０１５） １４２﹒１０元 跌２﹒１３％
小鵬汽車（０９８６８） １１５﹒１０元 跌２﹒４６％
蔚來（０９８６６） １６１﹒３０元 跌４﹒３９％
吉利（００１７５） １６﹒７４元 跌０﹒３６％
長汽（０２３３３） １３﹒１８元 跌０﹒７５％
廣汽（０２２３８） ７﹒６２元 跌１﹒３０％
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（ｈｃ）
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