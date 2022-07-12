《異動股》比亞迪復跌逾８％墊底藍籌，市傳遭巴菲特減持

《經濟通通訊社１２日專訊》比亞迪（０１２１１）Ｈ股現價跌８﹒４７％，報２８０﹒８

元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１３﹒６％。該股成交約１０８７萬股，涉資

３１﹒１０億元。Ａ股（深：００２５９４）現價３１０元人民幣，跌１４﹒３元人民幣，或跌

４﹒４１％，成交５２﹒１５億元人民幣，涉及１６６０萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價

２９﹒３９％。

據港交所資料顯示，於７月１１日有超過２﹒２５億股比亞迪肢份遭轉讓至於花旗，市場有

傳如此大規模的股份有可能來自巴菲特旗下Ｂｅｒｋｓｈｉｒｅ Ｈａｔｈａｗａｙ。比亞迪股

價今早低開５％後，開市後急速擴大至跌９％以上，其後回升，現時再度擴大跌幅。

現時，恒生指數報２０９５５，跌１６８點或跌０﹒８０％，主板成交４２２﹒２４億元。

國企指數報７２３８，跌８２點或跌１﹒１２％。恒生科技指數報４５５２，跌７０點或跌

１﹒５３％。

即月期指新報２０９７３，跌１８２點，高水１７點。即月國指期貨報７２４６，跌９１點

，高水７點。即月科指期貨新報４５６０，跌６５點，高水４７點。

上證綜合指數報３３０５，跌８點或跌０﹒２５％，成交１８８１﹒５４億元人民幣。

深證成份指數報１２５５９，跌５７點或跌０﹒４６％，成交２６７５﹒４３億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

比亞迪（０１２１１） ２８０﹒８０元 跌８﹒４７％

理想汽車（０２０１５） １４６﹒００元 升０﹒５５％

小鵬汽車（０９８６８） １１４﹒８０元 跌２﹒７１％

蔚來（０９８６６） １６２﹒００元 跌３﹒９７％

吉利（００１７５） １７﹒１０元 升１﹒７９％

長汽（０２３３３） １３﹒０８元 跌１﹒５１％

廣汽（０２２３８） ７﹒６４元 跌１﹒０４％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

