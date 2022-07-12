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01211 比亞迪股份
即時 按盤價 升294.200 +11.200 (+3.958%)
大手異動

12/07/2022 10:38

《異動股》比亞迪復跌逾８％墊底藍籌，市傳遭巴菲特減持

　　《經濟通通訊社１２日專訊》比亞迪（０１２１１）Ｈ股現價跌８﹒４７％，報２８０﹒８
元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１３﹒６％。該股成交約１０８７萬股，涉資
３１﹒１０億元。Ａ股（深：００２５９４）現價３１０元人民幣，跌１４﹒３元人民幣，或跌
４﹒４１％，成交５２﹒１５億元人民幣，涉及１６６０萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價
２９﹒３９％。
　　據港交所資料顯示，於７月１１日有超過２﹒２５億股比亞迪肢份遭轉讓至於花旗，市場有
傳如此大規模的股份有可能來自巴菲特旗下Ｂｅｒｋｓｈｉｒｅ　Ｈａｔｈａｗａｙ。比亞迪股
價今早低開５％後，開市後急速擴大至跌９％以上，其後回升，現時再度擴大跌幅。
　　現時，恒生指數報２０９５５，跌１６８點或跌０﹒８０％，主板成交４２２﹒２４億元。
國企指數報７２３８，跌８２點或跌１﹒１２％。恒生科技指數報４５５２，跌７０點或跌
１﹒５３％。
　　即月期指新報２０９７３，跌１８２點，高水１７點。即月國指期貨報７２４６，跌９１點
，高水７點。即月科指期貨新報４５６０，跌６５點，高水４７點。
　　上證綜合指數報３３０５，跌８點或跌０﹒２５％，成交１８８１﹒５４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５５９，跌５７點或跌０﹒４６％，成交２６７５﹒４３億元人民幣。
　
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪（０１２１１）　　２８０﹒８０元　跌８﹒４７％
　　理想汽車（０２０１５）　１４６﹒００元　升０﹒５５％
　　小鵬汽車（０９８６８）　１１４﹒８０元　跌２﹒７１％
　　蔚來（０９８６６）　　　１６２﹒００元　跌３﹒９７％
　　吉利（００１７５）　　　　１７﹒１０元　升１﹒７９％
　　長汽（０２３３３）　　　　１３﹒０８元　跌１﹒５１％
　　廣汽（０２２３８）　　　　　７﹒６４元　跌１﹒０４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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