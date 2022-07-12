《異動股》亞視升近７８％突破２５０天線，報０﹒０３２元

《經濟通通訊社１２日專訊》亞視（００７０７）升７７﹒７８％，報０﹒０３２元，升穿
２５０天線（０﹒０２３元），最高價０﹒０３２元，創１個月新高，最低價０﹒０１７元；成
交２﹒９２億股，成交金額７１９﹒９２萬元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入
３２２萬元。現時最大淨被動買入券商為滙盈證券，金額１６﹒２３萬元，加權平均成交價
０﹒０２３元；現時最大淨被動賣出券商為耀才證券國際，金額４８﹒９８萬元，加權平均成交
價０﹒０２６元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１１３﹒３３％。
現時，恒生指數報２０８８３，跌２４０點或１﹒１４％；恒生中國企業指數報７２１４，
跌１０６點或１﹒４５％；恒生科技指數報４５３７，跌８５點或１﹒８４％；主板成交
８９４﹒５１億元。
上證綜合指數報３２８０，跌３３點或１％，成交３６７３﹒１７億元人民幣。
深證成份指數報１２４３５，跌１８１點或１﹒４４％，成交２５５３﹒７４億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０３２ 變動 ＋７７﹒７８％
最高價 ０﹒０３２ 最低價 ０﹒０１７
成交股數 ２﹒９２億股 成交金額 ７１９﹒９２萬
１０天平均 ０﹒０１６ 歷史波幅％ ２３５﹒９０６
２０天平均 ０﹒０１３ 加權平均價 ０﹒０２５
５０天平均 ０﹒０１２ ＲＳＩ１４ ８０﹒５２４
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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入３２２
萬元；暫連升２日，累計升幅１１３﹒３３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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亞視（００７０７） ０﹒０３２ ＋７７﹒７８
德永佳（００３２１） １﹒４７０ ＋１﹒３８
福田實業（００４２０） １﹒０５０ ＋０﹒９６
金達（００５２８） １﹒３７０ ＋３﹒７９
互太紡織（０１３８２） ３﹒０３０ －１﹒３０
德運控股（０１４４０） １﹒２９０ ＋０﹒７８
天虹（０２６７８） ７﹒６３０ －２﹒３０
魏橋（０２６９８） １﹒８３０ －０﹒５４
永盛新材料（０３６０８） ０﹒７３０ ＋４﹒２９
非凡（０８０３２） １﹒２１０ －３﹒９７
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（ｅｄ）
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