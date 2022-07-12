《異動股》合景泰富（０１８１３）跌逾９％，報１﹒８１元

《經濟通通訊社１２日專訊》合景泰富（０１８１３）跌９﹒５％，報１﹒８１元，最低價
１﹒８元，創５２周新低，最高價２﹒０２元；成交２９３３﹒０２萬股，成交金額
５５３３﹒６２萬元；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出１０７１﹒４萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國投資信息，金額３０１﹒１４萬元，加權平均成交價１﹒８７５元；現時
最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額５０５﹒９２萬元，加權平均成交價１﹒８９７元。
以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１９﹒９１％。
現時，恒生指數報２０８８６，跌２３７點或１﹒１２％；恒生中國企業指數報７２１５，
跌１０４點或１﹒４３％；恒生科技指數報４５３９，跌８３點或１﹒８１％；主板成交
８９９﹒５９億元。
上證綜合指數報３２８１，跌３２點或０﹒９７％，成交３７１４﹒２６億元人民幣。
深證成份指數報１２４４２，跌１７４點或１﹒３８％，成交２５８０﹒０６億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒８１０ 變動 －９﹒５０％
最高價 ２﹒０２０ 最低價 １﹒８００
成交股數 ２９３３﹒０２萬股 成交金額 ５５３３﹒６２萬
１０天平均 ２﹒２６９ 歷史波幅％ ８９﹒９３８
２０天平均 ２﹒２７９ 加權平均價 １﹒８８７
５０天平均 ２﹒４２８ ＲＳＩ１４ ３０﹒１４０
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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出１０７１﹒４萬元；暫連
跌２日，累計跌幅１９﹒９１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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合景泰富（０１８１３） １﹒８１ －９﹒５０
中海外（００６８８） ２４﹒００ －０﹒６２
旭輝（００８８４） ２﹒９６ －４﹒８２
龍湖（００９６０） ３２﹒８０ ＋０﹒３１
新城發展（０１０３０） ２﹒９４ －２﹒６５
潤地（０１１０９） ３５﹒９５ －０﹒１４
碧桂園（０２００７） ４﹒００ －３﹒６１
萬科（０２２０２） １８﹒５６ ＋１﹒７５
綠城（０３９００） １６﹒６６ ＋０﹒７３
鼎豐（０６８７８） １﹒８３ ＋０﹒５５
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（ｅｄ）
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