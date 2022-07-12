《異動股》合景泰富（０１８１３）跌逾９％，報１﹒８１元

《經濟通通訊社１２日專訊》合景泰富（０１８１３）跌９﹒５％，報１﹒８１元，最低價

１﹒８元，創５２周新低，最高價２﹒０２元；成交２９３３﹒０２萬股，成交金額

５５３３﹒６２萬元；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出１０７１﹒４萬元。現時最大

淨被動買入券商為中國投資信息，金額３０１﹒１４萬元，加權平均成交價１﹒８７５元；現時

最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額５０５﹒９２萬元，加權平均成交價１﹒８９７元。

以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１９﹒９１％。

現時，恒生指數報２０８８６，跌２３７點或１﹒１２％；恒生中國企業指數報７２１５，

跌１０４點或１﹒４３％；恒生科技指數報４５３９，跌８３點或１﹒８１％；主板成交

８９９﹒５９億元。

上證綜合指數報３２８１，跌３２點或０﹒９７％，成交３７１４﹒２６億元人民幣。

深證成份指數報１２４４２，跌１７４點或１﹒３８％，成交２５８０﹒０６億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒８１０ 變動 －９﹒５０％

最高價 ２﹒０２０ 最低價 １﹒８００

成交股數 ２９３３﹒０２萬股 成交金額 ５５３３﹒６２萬

１０天平均 ２﹒２６９ 歷史波幅％ ８９﹒９３８

２０天平均 ２﹒２７９ 加權平均價 １﹒８８７

５０天平均 ２﹒４２８ ＲＳＩ１４ ３０﹒１４０

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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出１０７１﹒４萬元；暫連

跌２日，累計跌幅１９﹒９１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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合景泰富（０１８１３） １﹒８１ －９﹒５０

中海外（００６８８） ２４﹒００ －０﹒６２

旭輝（００８８４） ２﹒９６ －４﹒８２

龍湖（００９６０） ３２﹒８０ ＋０﹒３１

新城發展（０１０３０） ２﹒９４ －２﹒６５

潤地（０１１０９） ３５﹒９５ －０﹒１４

碧桂園（０２００７） ４﹒００ －３﹒６１

萬科（０２２０２） １８﹒５６ ＋１﹒７５

綠城（０３９００） １６﹒６６ ＋０﹒７３

鼎豐（０６８７８） １﹒８３ ＋０﹒５５

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（ｅｄ）

