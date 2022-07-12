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01813 合景泰富集團
即時 按盤價 跌1.560 -0.140 (-8.235%)
大手異動

12/07/2022 14:37

《異動股》合景泰富（０１８１３）跌逾９％，報１﹒８１元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》合景泰富（０１８１３）跌９﹒５％，報１﹒８１元，最低價
１﹒８元，創５２周新低，最高價２﹒０２元；成交２９３３﹒０２萬股，成交金額
５５３３﹒６２萬元；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出１０７１﹒４萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國投資信息，金額３０１﹒１４萬元，加權平均成交價１﹒８７５元；現時
最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額５０５﹒９２萬元，加權平均成交價１﹒８９７元。
以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１９﹒９１％。
　　現時，恒生指數報２０８８６，跌２３７點或１﹒１２％；恒生中國企業指數報７２１５，
跌１０４點或１﹒４３％；恒生科技指數報４５３９，跌８３點或１﹒８１％；主板成交
８９９﹒５９億元。
　　上證綜合指數報３２８１，跌３２點或０﹒９７％，成交３７１４﹒２６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４２，跌１７４點或１﹒３８％，成交２５８０﹒０６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　１﹒８１０　變動　　　　　　－９﹒５０％
　　最高價　　　　　　　２﹒０２０　最低價　　　　　　１﹒８００
　　成交股數　　２９３３﹒０２萬股　成交金額　　５５３３﹒６２萬
　　１０天平均　　　　　２﹒２６９　歷史波幅％　　　８９﹒９３８
　　２０天平均　　　　　２﹒２７９　加權平均價　　　　１﹒８８７
　　５０天平均　　　　　２﹒４２８　ＲＳＩ１４　　　３０﹒１４０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出１０７１﹒４萬元；暫連
跌２日，累計跌幅１９﹒９１％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　合景泰富（０１８１３）　　１﹒８１　－９﹒５０
　　中海外（００６８８）　　２４﹒００　－０﹒６２
　　旭輝（００８８４）　　　　２﹒９６　－４﹒８２
　　龍湖（００９６０）　　　３２﹒８０　＋０﹒３１
　　新城發展（０１０３０）　　２﹒９４　－２﹒６５
　　潤地（０１１０９）　　　３５﹒９５　－０﹒１４
　　碧桂園（０２００７）　　　４﹒００　－３﹒６１
　　萬科（０２２０２）　　　１８﹒５６　＋１﹒７５
　　綠城（０３９００）　　　１６﹒６６　＋０﹒７３
　　鼎豐（０６８７８）　　　　１﹒８３　＋０﹒５５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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