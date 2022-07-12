《異動股》亞視升一倍突破２５０天線，報０﹒０３６元

《經濟通通訊社１２日專訊》亞視（００７０７）升１００％，報０﹒０３６元，升穿

２５０天線（０﹒０２３元），最高價０﹒０３６元，創１個月新高，最低價０﹒０１７元；成

交３﹒７９億股，成交金額１００５萬元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入

４７０﹒１４萬元。現時最大淨被動買入券商為滙盈證券，金額１６﹒０６萬元，加權平均成交

價０﹒０２４元；現時最大淨被動賣出券商為耀才證券國際，金額７０﹒６１萬元，加權平均成

交價０﹒０２８元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１４０％。

現時，恒生指數報２０８９３，跌２３０點或１﹒０９％；恒生中國企業指數報７２１９，

跌１０１點或１﹒３９％；恒生科技指數報４５３７，跌８５點或１﹒８４％；主板成交

９３３﹒２８億元。

上證綜合指數報３２８２，跌３１點或０﹒９５％，成交４０６０﹒５２億元人民幣。

深證成份指數報１２４３６，跌１８０點或１﹒４３％，成交２７９６﹒７７億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０３６ 變動 ＋１００﹒００％

最高價 ０﹒０３６ 最低價 ０﹒０１７

成交股數 ３﹒７９億股 成交金額 １００５萬

１０天平均 ０﹒０１６ 歷史波幅％ ２３５﹒９０６

２０天平均 ０﹒０１３ 加權平均價 ０﹒０２６

５０天平均 ０﹒０１２ ＲＳＩ１４ ８２﹒７１４

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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入

４７０﹒１４萬元；暫連升２日，累計升幅１４０％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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亞視（００７０７） ０﹒０３６ ＋１００﹒００

德永佳（００３２１） １﹒４７０ ＋１﹒３８

福田實業（００４２０） １﹒０５０ ＋０﹒９６

金達（００５２８） １﹒３７０ ＋３﹒７９

互太紡織（０１３８２） ３﹒０４０ －０﹒９８

德運控股（０１４４０） １﹒２９０ ＋０﹒７８

天虹（０２６７８） ７﹒６４０ －２﹒１８

魏橋（０２６９８） １﹒８４０ 無升跌

永盛新材料（０３６０８） ０﹒７３０ ＋４﹒２９

非凡（０８０３２） １﹒２１０ －３﹒９７

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（ｅｄ）

