《異動股》亞視升一倍突破２５０天線，報０﹒０３６元

《經濟通通訊社１２日專訊》亞視（００７０７）升１００％，報０﹒０３６元，升穿
２５０天線（０﹒０２３元），最高價０﹒０３６元，創１個月新高，最低價０﹒０１７元；成
交３﹒７９億股，成交金額１００５萬元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入
４７０﹒１４萬元。現時最大淨被動買入券商為滙盈證券，金額１６﹒０６萬元，加權平均成交
價０﹒０２４元；現時最大淨被動賣出券商為耀才證券國際，金額７０﹒６１萬元，加權平均成
交價０﹒０２８元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１４０％。
現時，恒生指數報２０８９３，跌２３０點或１﹒０９％；恒生中國企業指數報７２１９，
跌１０１點或１﹒３９％；恒生科技指數報４５３７，跌８５點或１﹒８４％；主板成交
９３３﹒２８億元。
上證綜合指數報３２８２，跌３１點或０﹒９５％，成交４０６０﹒５２億元人民幣。
深證成份指數報１２４３６，跌１８０點或１﹒４３％，成交２７９６﹒７７億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０３６ 變動 ＋１００﹒００％
最高價 ０﹒０３６ 最低價 ０﹒０１７
成交股數 ３﹒７９億股 成交金額 １００５萬
１０天平均 ０﹒０１６ 歷史波幅％ ２３５﹒９０６
２０天平均 ０﹒０１３ 加權平均價 ０﹒０２６
５０天平均 ０﹒０１２ ＲＳＩ１４ ８２﹒７１４
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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入
４７０﹒１４萬元；暫連升２日，累計升幅１４０％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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亞視（００７０７） ０﹒０３６ ＋１００﹒００
德永佳（００３２１） １﹒４７０ ＋１﹒３８
福田實業（００４２０） １﹒０５０ ＋０﹒９６
金達（００５２８） １﹒３７０ ＋３﹒７９
互太紡織（０１３８２） ３﹒０４０ －０﹒９８
德運控股（０１４４０） １﹒２９０ ＋０﹒７８
天虹（０２６７８） ７﹒６４０ －２﹒１８
魏橋（０２６９８） １﹒８４０ 無升跌
永盛新材料（０３６０８） ０﹒７３０ ＋４﹒２９
非凡（０８０３２） １﹒２１０ －３﹒９７
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（ｅｄ）
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