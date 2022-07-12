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00707 亞洲電視控股
即時 按盤價 跌0.027 -0.005 (-15.625%)
大手異動

12/07/2022 14:57

《異動股》亞視升一倍突破２５０天線，報０﹒０３６元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》亞視（００７０７）升１００％，報０﹒０３６元，升穿
２５０天線（０﹒０２３元），最高價０﹒０３６元，創１個月新高，最低價０﹒０１７元；成
交３﹒７９億股，成交金額１００５萬元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入
４７０﹒１４萬元。現時最大淨被動買入券商為滙盈證券，金額１６﹒０６萬元，加權平均成交
價０﹒０２４元；現時最大淨被動賣出券商為耀才證券國際，金額７０﹒６１萬元，加權平均成
交價０﹒０２８元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１４０％。
　　現時，恒生指數報２０８９３，跌２３０點或１﹒０９％；恒生中國企業指數報７２１９，
跌１０１點或１﹒３９％；恒生科技指數報４５３７，跌８５點或１﹒８４％；主板成交
９３３﹒２８億元。
　　上證綜合指數報３２８２，跌３１點或０﹒９５％，成交４０６０﹒５２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３６，跌１８０點或１﹒４３％，成交２７９６﹒７７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒０３６　變動　　　　＋１００﹒００％
　　最高價　　　　０﹒０３６　最低價　　　　　　０﹒０１７
　　成交股數　　３﹒７９億股　成交金額　　　　　１００５萬
　　１０天平均　　０﹒０１６　歷史波幅％　　２３５﹒９０６
　　２０天平均　　０﹒０１３　加權平均價　　　　０﹒０２６
　　５０天平均　　０﹒０１２　ＲＳＩ１４　　　８２﹒７１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入
４７０﹒１４萬元；暫連升２日，累計升幅１４０％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　亞視（００７０７）　　　　０﹒０３６　＋１００﹒００
　　德永佳（００３２１）　　　１﹒４７０　　　＋１﹒３８
　　福田實業（００４２０）　　１﹒０５０　　　＋０﹒９６
　　金達（００５２８）　　　　１﹒３７０　　　＋３﹒７９
　　互太紡織（０１３８２）　　３﹒０４０　　　－０﹒９８
　　德運控股（０１４４０）　　１﹒２９０　　　＋０﹒７８
　　天虹（０２６７８）　　　　７﹒６４０　　　－２﹒１８
　　魏橋（０２６９８）　　　　１﹒８４０　　　　　無升跌
　　永盛新材料（０３６０８）　０﹒７３０　　　＋４﹒２９
　　非凡（０８０３２）　　　　１﹒２１０　　　－３﹒９７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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