《異動股》大發地產挫逾１２％創新低，報０﹒３５元

《經濟通通訊社１２日專訊》大發地產（０６１１１）跌１２﹒５％，報０﹒３５元，最低

價０﹒３４元，創上市新低，最高價０﹒４元；成交５３４﹒９萬股，成交金額１９７﹒５７萬

元；主動買沽比率１８：８２，資金淨主動賣出１２２﹒８７萬元。現時最大淨被動買入券商為

瑞銀，金額１３﹒２３萬元，加權平均成交價０﹒３７７元；現時最大淨被動賣出券商為滙豐證

券經紀，金額４﹒９９萬元，加權平均成交價０﹒３８元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌

幅１６﹒６７％。

現時，恒生指數報２０８６２，跌２６１點或１﹒２４％；恒生中國企業指數報７２０４，

跌１１６點或１﹒５９％；恒生科技指數報４５３０，跌９２點或２％；主板成交９６５﹒７８

億元。

上證綜合指數報３２８１，跌３２點或０﹒９７％，成交４１０９﹒５１億元人民幣。

深證成份指數報１２４３９，跌１７７點或１﹒４１％，成交２８２９﹒９２億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒３５０ 變動 －１２﹒５０％

最高價 ０﹒４００ 最低價 ０﹒３４０

成交股數 ５３４﹒９萬股 成交金額 １９７﹒５７萬

１０天平均 ０﹒４０８ 歷史波幅％ ６４﹒６４４

２０天平均 ０﹒４０６ 加權平均價 ０﹒３６９

５０天平均 １﹒５２８ ＲＳＩ１４ １７﹒５２３

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１８：８２，資金淨主動賣出１２２﹒８７萬元；暫連跌

２日，累計跌幅１６﹒６７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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大發地產（０６１１１） ０﹒３５ －１２﹒５０

新地（０００１６） ９２﹒８０ －０﹒１１

中海外（００６８８） ２４﹒０５ －０﹒４１

旭輝（００８８４） ２﹒９４ －５﹒４７

龍湖（００９６０） ３２﹒７５ ＋０﹒１５

潤地（０１１０９） ３５﹒９５ －０﹒１４

長實（０１１１３） ５５﹒６５ ＋０﹒２７

碧桂園（０２００７） ４﹒００ －３﹒６１

萬科（０２２０２） １８﹒５２ ＋１﹒５４

佳源（０２７６８） ０﹒３９ －７﹒１４

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（ｅｄ）

