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06111 大發地產
即時 按盤價 跌0.330 -0.020 (-5.714%)
大手異動

12/07/2022 15:14

《異動股》大發地產挫逾１２％創新低，報０﹒３５元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》大發地產（０６１１１）跌１２﹒５％，報０﹒３５元，最低
價０﹒３４元，創上市新低，最高價０﹒４元；成交５３４﹒９萬股，成交金額１９７﹒５７萬
元；主動買沽比率１８：８２，資金淨主動賣出１２２﹒８７萬元。現時最大淨被動買入券商為
瑞銀，金額１３﹒２３萬元，加權平均成交價０﹒３７７元；現時最大淨被動賣出券商為滙豐證
券經紀，金額４﹒９９萬元，加權平均成交價０﹒３８元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌
幅１６﹒６７％。
　　現時，恒生指數報２０８６２，跌２６１點或１﹒２４％；恒生中國企業指數報７２０４，
跌１１６點或１﹒５９％；恒生科技指數報４５３０，跌９２點或２％；主板成交９６５﹒７８
億元。
　　上證綜合指數報３２８１，跌３２點或０﹒９７％，成交４１０９﹒５１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３９，跌１７７點或１﹒４１％，成交２８２９﹒９２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒３５０　變動　　　　－１２﹒５０％
　　最高價　　　　　０﹒４００　最低價　　　　　０﹒３４０
　　成交股數　　５３４﹒９萬股　成交金額　　１９７﹒５７萬
　　１０天平均　　　０﹒４０８　歷史波幅％　　６４﹒６４４
　　２０天平均　　　０﹒４０６　加權平均價　　　０﹒３６９
　　５０天平均　　　１﹒５２８　ＲＳＩ１４　　１７﹒５２３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１８：８２，資金淨主動賣出１２２﹒８７萬元；暫連跌
２日，累計跌幅１６﹒６７％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　大發地產（０６１１１）　　０﹒３５　－１２﹒５０
　　新地（０００１６）　　　９２﹒８０　　－０﹒１１
　　中海外（００６８８）　　２４﹒０５　　－０﹒４１
　　旭輝（００８８４）　　　　２﹒９４　　－５﹒４７
　　龍湖（００９６０）　　　３２﹒７５　　＋０﹒１５
　　潤地（０１１０９）　　　３５﹒９５　　－０﹒１４
　　長實（０１１１３）　　　５５﹒６５　　＋０﹒２７
　　碧桂園（０２００７）　　　４﹒００　　－３﹒６１
　　萬科（０２２０２）　　　１８﹒５２　　＋１﹒５４
　　佳源（０２７６８）　　　　０﹒３９　　－７﹒１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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