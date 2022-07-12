《異動股》大發地產挫逾１２％創新低，報０﹒３５元

《經濟通通訊社１２日專訊》大發地產（０６１１１）跌１２﹒５％，報０﹒３５元，最低
價０﹒３４元，創上市新低，最高價０﹒４元；成交５３４﹒９萬股，成交金額１９７﹒５７萬
元；主動買沽比率１８：８２，資金淨主動賣出１２２﹒８７萬元。現時最大淨被動買入券商為
瑞銀，金額１３﹒２３萬元，加權平均成交價０﹒３７７元；現時最大淨被動賣出券商為滙豐證
券經紀，金額４﹒９９萬元，加權平均成交價０﹒３８元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌
幅１６﹒６７％。
現時，恒生指數報２０８６２，跌２６１點或１﹒２４％；恒生中國企業指數報７２０４，
跌１１６點或１﹒５９％；恒生科技指數報４５３０，跌９２點或２％；主板成交９６５﹒７８
億元。
上證綜合指數報３２８１，跌３２點或０﹒９７％，成交４１０９﹒５１億元人民幣。
深證成份指數報１２４３９，跌１７７點或１﹒４１％，成交２８２９﹒９２億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒３５０ 變動 －１２﹒５０％
最高價 ０﹒４００ 最低價 ０﹒３４０
成交股數 ５３４﹒９萬股 成交金額 １９７﹒５７萬
１０天平均 ０﹒４０８ 歷史波幅％ ６４﹒６４４
２０天平均 ０﹒４０６ 加權平均價 ０﹒３６９
５０天平均 １﹒５２８ ＲＳＩ１４ １７﹒５２３
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１８：８２，資金淨主動賣出１２２﹒８７萬元；暫連跌
２日，累計跌幅１６﹒６７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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大發地產（０６１１１） ０﹒３５ －１２﹒５０
新地（０００１６） ９２﹒８０ －０﹒１１
中海外（００６８８） ２４﹒０５ －０﹒４１
旭輝（００８８４） ２﹒９４ －５﹒４７
龍湖（００９６０） ３２﹒７５ ＋０﹒１５
潤地（０１１０９） ３５﹒９５ －０﹒１４
長實（０１１１３） ５５﹒６５ ＋０﹒２７
碧桂園（０２００７） ４﹒００ －３﹒６１
萬科（０２２０２） １８﹒５２ ＋１﹒５４
佳源（０２７６８） ０﹒３９ －７﹒１４
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（ｅｄ）
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