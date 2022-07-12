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00386 中國石油化工股份
即時 按盤價 跌3.420 -0.020 (-0.581%)
大手異動

12/07/2022 15:29

《大手成交》中石化一手約１２０９萬股交叉盤，涉資４２０１萬元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中石化（００３８６）於３：２８ｐｍ錄得１手１２０８﹒８
萬股交叉盤，每股造３﹒４７５元，較上日收市價高０﹒４３％，涉資４２００﹒５８萬元。
　　中石化現價升０﹒５８％，報３﹒４８元；成交３８５５﹒４３萬股，成交金額１﹒３４億
元，主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入１５７０﹒７８萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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