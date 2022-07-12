《經濟通通訊社１２日專訊》瑞聲（０２０１８）於３：４３ｐｍ錄得１手２３６﹒６５萬
股交叉盤，每股造１５﹒９４元，較上日收市價低３﹒５１％，涉資３７７２﹒２萬元。
瑞聲現價跌３﹒５１％，報１５﹒９４元；成交９８７﹒９３萬股，成交金額１﹒５８億元
，主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入１０２４﹒２３萬元。（ｒｗ）
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12/07/2022 15:44
《大手成交》瑞聲一手約２３７萬股交叉盤，涉資３７７２萬元
《經濟通通訊社１２日專訊》瑞聲（０２０１８）於３：４３ｐｍ錄得１手２３６﹒６５萬
股交叉盤，每股造１５﹒９４元，較上日收市價低３﹒５１％，涉資３７７２﹒２萬元。
瑞聲現價跌３﹒５１％，報１５﹒９４元；成交９８７﹒９３萬股，成交金額１﹒５８億元
，主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入１０２４﹒２３萬元。（ｒｗ）
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上一篇新聞︰14/07/2022 09:25 《異動股》瑞聲（２０１８）開升１％，擬分拆誠瑞光學上交所上市
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|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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