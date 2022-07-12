《經濟通通訊社１２日專訊》香港電訊（０６８２３）於３：４５ｐｍ錄得１手１００萬股
特別盤，每股造１１﹒１元，較上日收市價高１﹒６５％，涉資１１１０萬元。
香港電訊現價升１﹒８３％，報１１﹒１２元；成交１７３１﹒９７萬股，成交金額
１﹒９１億元，主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入９８６５﹒７８萬元。（ｒｗ）
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12/07/2022 15:46
《大手成交》香港電訊一手１００萬股特別盤，涉資１１１０萬元
《經濟通通訊社１２日專訊》香港電訊（０６８２３）於３：４５ｐｍ錄得１手１００萬股
特別盤，每股造１１﹒１元，較上日收市價高１﹒６５％，涉資１１１０萬元。
香港電訊現價升１﹒８３％，報１１﹒１２元；成交１７３１﹒９７萬股，成交金額
１﹒９１億元，主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入９８６５﹒７８萬元。（ｒｗ）
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上一篇新聞︰12/07/2022 15:54 《大手成交》香港電訊一手約１５６萬股特別盤，涉資１７２７萬元
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20/05/2022 09:03 《大手成交》香港電訊一手１１７萬股市前交易，涉資１２７０萬元
19/05/2022 09:03 《大手成交》香港電訊一手１６８萬股市前交易，涉資１８１９萬元
13/05/2022 11:56 《大手成交》香港電訊一手約９０萬股交叉盤，涉資１０１３萬元
04/05/2022 15:27 《大手成交》香港電訊一手１７３萬股交叉盤，涉資１９３８萬元
04/05/2022 10:07 《大手成交》香港電訊一手１００萬股交叉盤，涉資１１２０萬元
|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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