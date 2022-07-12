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02318 中國平安
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大手異動

12/07/2022 15:47

《大手成交》平保一手２３０萬股交叉盤，涉資１﹒１８億元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》平保（０２３１８）於３：４６ｐｍ錄得１手２３０萬股交叉
盤，每股造５１﹒１７５元，較上日收市價低０﹒９２％，涉資１﹒１８億元。
　　平保現價跌０﹒９７％，報５１﹒１５元；成交１１７３﹒１１萬股，成交金額６﹒０３億
元，主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入７００﹒５９萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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