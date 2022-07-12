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02137 騰盛博藥－Ｂ
即時 按盤價 跌9.910 -0.970 (-8.915%)
大手異動

12/07/2022 15:50

《異動股》騰盛博藥（０２１３７）挫近２０％，報１１﹒２２元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》騰盛博藥（０２１３７）跌１９﹒７４％，報１１﹒２２元，
最低價１１﹒１８元，最高價１４﹒２４元；成交６０４０﹒９４萬股，成交金額７﹒５８億元
；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出６４９５﹒５萬元。現時最大淨被動買入券商為中
國投資信息，金額６５６７﹒１８萬元，加權平均成交價１２﹒５７１元；現時最大淨被動賣出
券商為摩根士丹利，金額７６０５﹒０２萬元，加權平均成交價１２﹒４１５元。
　　現時，恒生指數報２０８６９，跌２５５點或１﹒２１％；恒生中國企業指數報７２０５，
跌１１４點或１﹒５７％；恒生科技指數報４５２７，跌９５點或２﹒０６％；主板成交
１０５７﹒７６億元。
　　上證綜合指數報３２８１，跌３２點或０﹒９７％，成交４１０９﹒５１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３９，跌１７７點或１﹒４１％，成交２８２９﹒９２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１１﹒２２０　變動　　　　－１９﹒７４％
　　最高價　　　　　　１４﹒２４０　最低價　　　　１１﹒１８０
　　成交股數　　６０４０﹒９４萬股　成交金額　　　　７﹒５８億
　　１０天平均　　　　　９﹒８４８　歷史波幅％　１１９﹒２８８
　　２０天平均　　　　　９﹒２０４　加權平均價　　１２﹒５４９
　　５０天平均　　　　　８﹒６１３　ＲＳＩ１４　　５９﹒２３０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出６４９５﹒５萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰盛博藥（０２１３７）　　　１１﹒２２　－１９﹒７４
　　金斯瑞（０１５４８）　　　　３０﹒００　　－４﹒００
　　信達生物（０１８０１）　　　３６﹒０５　　－１﹒１０
　　君實生物（０１８７７）　　　４１﹒１０　　－７﹒２２
　　錦欣生殖（０１９５１）　　　　６﹒２３　　－３﹒８６
　　三葉草生物（０２１９７）　　　４﹒１３　－１０﹒９９
　　藥明生物（０２２６９）　　　７４﹒８５　　－２﹒８６
　　百濟神州（０６１６０）　　１０３﹒１０　　－６﹒２７
　　康方生物（０９９２６）　　　２１﹒５５　　－７﹒５１
　　榮昌生物（０９９９５）　　　４４﹒２０　　－４﹒８４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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