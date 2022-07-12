《異動股》騰盛博藥（０２１３７）挫近２０％，報１１﹒２２元

《經濟通通訊社１２日專訊》騰盛博藥（０２１３７）跌１９﹒７４％，報１１﹒２２元，

最低價１１﹒１８元，最高價１４﹒２４元；成交６０４０﹒９４萬股，成交金額７﹒５８億元

；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出６４９５﹒５萬元。現時最大淨被動買入券商為中

國投資信息，金額６５６７﹒１８萬元，加權平均成交價１２﹒５７１元；現時最大淨被動賣出

券商為摩根士丹利，金額７６０５﹒０２萬元，加權平均成交價１２﹒４１５元。

現時，恒生指數報２０８６９，跌２５５點或１﹒２１％；恒生中國企業指數報７２０５，

跌１１４點或１﹒５７％；恒生科技指數報４５２７，跌９５點或２﹒０６％；主板成交

１０５７﹒７６億元。

上證綜合指數報３２８１，跌３２點或０﹒９７％，成交４１０９﹒５１億元人民幣。

深證成份指數報１２４３９，跌１７７點或１﹒４１％，成交２８２９﹒９２億元人民幣。



基本資料

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現價 １１﹒２２０ 變動 －１９﹒７４％

最高價 １４﹒２４０ 最低價 １１﹒１８０

成交股數 ６０４０﹒９４萬股 成交金額 ７﹒５８億

１０天平均 ９﹒８４８ 歷史波幅％ １１９﹒２８８

２０天平均 ９﹒２０４ 加權平均價 １２﹒５４９

５０天平均 ８﹒６１３ ＲＳＩ１４ ５９﹒２３０

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股份狀態：主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出６４９５﹒５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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騰盛博藥（０２１３７） １１﹒２２ －１９﹒７４

金斯瑞（０１５４８） ３０﹒００ －４﹒００

信達生物（０１８０１） ３６﹒０５ －１﹒１０

君實生物（０１８７７） ４１﹒１０ －７﹒２２

錦欣生殖（０１９５１） ６﹒２３ －３﹒８６

三葉草生物（０２１９７） ４﹒１３ －１０﹒９９

藥明生物（０２２６９） ７４﹒８５ －２﹒８６

百濟神州（０６１６０） １０３﹒１０ －６﹒２７

康方生物（０９９２６） ２１﹒５５ －７﹒５１

榮昌生物（０９９９５） ４４﹒２０ －４﹒８４

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（ｅｄ）

