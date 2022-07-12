《異動股》騰盛博藥（０２１３７）挫近２０％，報１１﹒２２元

《經濟通通訊社１２日專訊》騰盛博藥（０２１３７）跌１９﹒７４％，報１１﹒２２元，
最低價１１﹒１８元，最高價１４﹒２４元；成交６０４０﹒９４萬股，成交金額７﹒５８億元
；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出６４９５﹒５萬元。現時最大淨被動買入券商為中
國投資信息，金額６５６７﹒１８萬元，加權平均成交價１２﹒５７１元；現時最大淨被動賣出
券商為摩根士丹利，金額７６０５﹒０２萬元，加權平均成交價１２﹒４１５元。
現時，恒生指數報２０８６９，跌２５５點或１﹒２１％；恒生中國企業指數報７２０５，
跌１１４點或１﹒５７％；恒生科技指數報４５２７，跌９５點或２﹒０６％；主板成交
１０５７﹒７６億元。
上證綜合指數報３２８１，跌３２點或０﹒９７％，成交４１０９﹒５１億元人民幣。
深證成份指數報１２４３９，跌１７７點或１﹒４１％，成交２８２９﹒９２億元人民幣。
基本資料
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現價 １１﹒２２０ 變動 －１９﹒７４％
最高價 １４﹒２４０ 最低價 １１﹒１８０
成交股數 ６０４０﹒９４萬股 成交金額 ７﹒５８億
１０天平均 ９﹒８４８ 歷史波幅％ １１９﹒２８８
２０天平均 ９﹒２０４ 加權平均價 １２﹒５４９
５０天平均 ８﹒６１３ ＲＳＩ１４ ５９﹒２３０
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股份狀態：主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出６４９５﹒５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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騰盛博藥（０２１３７） １１﹒２２ －１９﹒７４
金斯瑞（０１５４８） ３０﹒００ －４﹒００
信達生物（０１８０１） ３６﹒０５ －１﹒１０
君實生物（０１８７７） ４１﹒１０ －７﹒２２
錦欣生殖（０１９５１） ６﹒２３ －３﹒８６
三葉草生物（０２１９７） ４﹒１３ －１０﹒９９
藥明生物（０２２６９） ７４﹒８５ －２﹒８６
百濟神州（０６１６０） １０３﹒１０ －６﹒２７
康方生物（０９９２６） ２１﹒５５ －７﹒５１
榮昌生物（０９９９５） ４４﹒２０ －４﹒８４
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（ｅｄ）
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