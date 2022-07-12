《異動股》國藝娛樂挫逾４４％失守２５０天線，報０﹒０２５元

《經濟通通訊社１２日專訊》國藝娛樂（０８５８１）跌４４﹒４４％，報０﹒０２５元，
跌穿２５０天線（０﹒６１元），最低價０﹒０２５元，最高價０﹒０４元；成交５９﹒６萬股
，成交金額１﹒８６萬元；主動買沽比率１５：８５，資金淨主動賣出１﹒２６萬元。現時最大
淨被動買入券商為海通國際證券，金額２５５６元，加權平均成交價０﹒０３３元；現時最大淨
被動賣出券商為招銀國際證券，金額１６８０元，加權平均成交價０﹒０３５元。
現時，恒生指數報２０８５７，跌２６７點或１﹒２６％；恒生中國企業指數報７１９９，
跌１２１點或１﹒６６％；恒生科技指數報４５２３，跌９９點或２﹒１６％；主板成交
１０６８﹒３１億元。
上證綜合指數報３２８１，跌３２點或０﹒９７％，成交４１０９﹒５１億元人民幣。
深證成份指數報１２４３９，跌１７７點或１﹒４１％，成交２８２９﹒９２億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０２５ 變動 －４４﹒４４％
最高價 ０﹒０４０ 最低價 ０﹒０２５
成交股數 ５９﹒６萬股 成交金額 １﹒８６萬
１０天平均 － 歷史波幅％ －
２０天平均 ０﹒０８２ 加權平均價 ０﹒０３１
５０天平均 ０﹒１１１ ＲＳＩ１４ ３０﹒１４０
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股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率１５：８５，資金淨主動賣出１﹒２６萬元
（ｅｄ）
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