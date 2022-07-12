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06823 香港電訊－ＳＳ
即時 按盤價 跌11.000 -0.080 (-0.722%)
大手異動

12/07/2022 15:54

《大手成交》香港電訊一手約１５６萬股特別盤，涉資１７２７萬元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》香港電訊（０６８２３）於３：５３ｐｍ錄得１手１５５﹒６
萬股特別盤，每股造１１﹒１元，較上日收市價高１﹒６５％，涉資１７２７﹒１６萬元。
　　香港電訊現價升１﹒６５％，報１１﹒１元；成交２０７１﹒４７萬股，成交金額２﹒２８
億元，主動買沽比率８３：１７，資金淨主動買入１﹒３３億元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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