《異動股》微創機器人跌逾１０％失守１０天線，報３７﹒８元

《經濟通通訊社１２日專訊》微創機器人（０２２５２）跌１０﹒３２％，報３７﹒８元，
跌穿１０天線（３８﹒２５５元），最低價３７﹒８元，最高價４３﹒９元；成交１２６﹒０５
萬股，成交金額５００５﹒４１萬元；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出９５８﹒９５
萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額３０８﹒４萬元，加權平均成交價
４０﹒３９２元；現時最大淨被動賣出券商為麥格理資本，金額３０４﹒９１萬元，加權平均成
交價３８﹒８２１元。
現時，恒生指數報２０８４４，跌２７９點或１﹒３２％；恒生中國企業指數報７１９４，
跌１２６點或１﹒７２％；恒生科技指數報４５１９，跌１０２點或２﹒２３％；主板成交
１０８４﹒１億元。
上證綜合指數報３２８１，跌３２點或０﹒９７％，成交４１０９﹒５１億元人民幣。
深證成份指數報１２４３９，跌１７７點或１﹒４１％，成交２８２９﹒９２億元人民幣。
基本資料
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現價 ３７﹒８００ 變動 －１０﹒３２％
最高價 ４３﹒９００ 最低價 ３７﹒８００
成交股數 １２６﹒０５萬股 成交金額 ５００５﹒４１萬
１０天平均 ３８﹒２５５ 歷史波幅％ １０９﹒８８５
２０天平均 ３４﹒０４８ 加權平均價 ３９﹒７１０
５０天平均 ２８﹒０６１ ＲＳＩ１４ ５８﹒１８５
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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出９５８﹒９５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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微創機器人（０２２５２） ３７﹒８０ －１０﹒３２
微創醫療（００８５３） １９﹒９２ －６﹒７０
威高股份（０１０６６） ９﹒２３ －１﹒８１
先健（０１３０２） ２﹒７８ －３﹒８１
愛康（０１７８９） ５﹒７７ －３﹒５１
心通醫療（０２１６０） ２﹒８４ －４﹒７０
啟明醫療（０２５００） １５﹒０８ －４﹒０７
環球醫療（０２６６６） ４﹒６０ －１﹒５０
諾輝健康（０６６０６） ２４﹒６０ －１﹒６０
時代天使（０６６９９） １３１﹒８０ －３﹒２３
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（ｅｄ）
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