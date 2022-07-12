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02252 微創機器人－Ｂ
即時 按盤價 跌35.700 -3.150 (-8.108%)
大手異動

12/07/2022 15:57

《異動股》微創機器人跌逾１０％失守１０天線，報３７﹒８元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》微創機器人（０２２５２）跌１０﹒３２％，報３７﹒８元，
跌穿１０天線（３８﹒２５５元），最低價３７﹒８元，最高價４３﹒９元；成交１２６﹒０５
萬股，成交金額５００５﹒４１萬元；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出９５８﹒９５
萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額３０８﹒４萬元，加權平均成交價
４０﹒３９２元；現時最大淨被動賣出券商為麥格理資本，金額３０４﹒９１萬元，加權平均成
交價３８﹒８２１元。
　　現時，恒生指數報２０８４４，跌２７９點或１﹒３２％；恒生中國企業指數報７１９４，
跌１２６點或１﹒７２％；恒生科技指數報４５１９，跌１０２點或２﹒２３％；主板成交
１０８４﹒１億元。
　　上證綜合指數報３２８１，跌３２點或０﹒９７％，成交４１０９﹒５１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３９，跌１７７點或１﹒４１％，成交２８２９﹒９２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　３７﹒８００　變動　　　　　－１０﹒３２％
　　最高價　　　　　４３﹒９００　最低價　　　　　３７﹒８００
　　成交股數　　１２６﹒０５萬股　成交金額　　５００５﹒４１萬
　　１０天平均　　　３８﹒２５５　歷史波幅％　　１０９﹒８８５
　　２０天平均　　　３４﹒０４８　加權平均價　　　３９﹒７１０
　　５０天平均　　　２８﹒０６１　ＲＳＩ１４　　　５８﹒１８５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出９５８﹒９５萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　微創機器人（０２２５２）　　３７﹒８０　－１０﹒３２
　　微創醫療（００８５３）　　　１９﹒９２　　－６﹒７０
　　威高股份（０１０６６）　　　　９﹒２３　　－１﹒８１
　　先健（０１３０２）　　　　　　２﹒７８　　－３﹒８１
　　愛康（０１７８９）　　　　　　５﹒７７　　－３﹒５１
　　心通醫療（０２１６０）　　　　２﹒８４　　－４﹒７０
　　啟明醫療（０２５００）　　　１５﹒０８　　－４﹒０７
　　環球醫療（０２６６６）　　　　４﹒６０　　－１﹒５０
　　諾輝健康（０６６０６）　　　２４﹒６０　　－１﹒６０
　　時代天使（０６６９９）　　１３１﹒８０　　－３﹒２３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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