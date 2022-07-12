《異動股》密迪斯肌升逾倍突破２５０天線，報０﹒３２５元

《經濟通通訊社１２日專訊》密迪斯肌（０８３０７）升１１９﹒５９％，報０﹒３２５元

，升穿２５０天線（０﹒２２５元），最高價０﹒６４元，創５２周新高，最低價０﹒１４５元

；成交１﹒６萬股，成交金額４３７６元；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入３２１６

元。現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額３２１６元，加權平均成交價０﹒２７４元

。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１２２﹒６％。

現時，恒生指數報２０８４６，跌２７８點或１﹒３２％；恒生中國企業指數報７１９６，

跌１２４點或１﹒７％；恒生科技指數報４５２４，跌９８點或２﹒１３％；主板成交

１０９７﹒３９億元。

上證綜合指數報３２８１，跌３２點或０﹒９７％，成交４１０９﹒５１億元人民幣。

深證成份指數報１２４３９，跌１７７點或１﹒４１％，成交２８２９﹒９２億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒３２５ 變動 ＋１１９﹒５９％

最高價 ０﹒６４０ 最低價 ０﹒１４５

成交股數 １﹒６萬股 成交金額 ４３７６

１０天平均 ０﹒１８９ 歷史波幅％ １３８﹒７２７

２０天平均 ０﹒１８３ 加權平均價 ０﹒２７４

５０天平均 ０﹒２０８ ＲＳＩ１４ ７９﹒１４１

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股份狀態：升穿２５０天線，創５２周新高；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入

３２１６元；暫連升２日，累計升幅１２２﹒６％



（ｅｄ）

