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08307 密迪斯肌
即時 按盤價 不變0.190 0.000 (0.000%)
大手異動

12/07/2022 16:00

《異動股》密迪斯肌升逾倍突破２５０天線，報０﹒３２５元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》密迪斯肌（０８３０７）升１１９﹒５９％，報０﹒３２５元
，升穿２５０天線（０﹒２２５元），最高價０﹒６４元，創５２周新高，最低價０﹒１４５元
；成交１﹒６萬股，成交金額４３７６元；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入３２１６
元。現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額３２１６元，加權平均成交價０﹒２７４元
。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１２２﹒６％。
　　現時，恒生指數報２０８４６，跌２７８點或１﹒３２％；恒生中國企業指數報７１９６，
跌１２４點或１﹒７％；恒生科技指數報４５２４，跌９８點或２﹒１３％；主板成交
１０９７﹒３９億元。
　　上證綜合指數報３２８１，跌３２點或０﹒９７％，成交４１０９﹒５１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３９，跌１７７點或１﹒４１％，成交２８２９﹒９２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒３２５　變動　　　　＋１１９﹒５９％
　　最高價　　　０﹒６４０　最低價　　　　　　０﹒１４５
　　成交股數　　１﹒６萬股　成交金額　　　　　　４３７６
　　１０天平均　０﹒１８９　歷史波幅％　　１３８﹒７２７
　　２０天平均　０﹒１８３　加權平均價　　　　０﹒２７４
　　５０天平均　０﹒２０８　ＲＳＩ１４　　　７９﹒１４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線，創５２周新高；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入
３２１６元；暫連升２日，累計升幅１２２﹒６％
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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