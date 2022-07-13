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03908 中金公司
即時 按盤價 跌14.640 -0.380 (-2.530%)
大手異動

13/07/2022 09:04

《大手成交》中金一手約８９萬股市前交易，涉資１３４３萬元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中金（０３９０８）於市前９：０３ａｍ錄得１手８９﹒１４
萬股市前交易，每股造１５﹒０６８元，較上日收市價低０﹒０８％，涉資１３４３﹒１萬元。
（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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