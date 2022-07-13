《經濟通通訊社１３日專訊》中金（０３９０８）於市前９：０３ａｍ錄得１手８９﹒１４
萬股市前交易，每股造１５﹒０６８元，較上日收市價低０﹒０８％，涉資１３４３﹒１萬元。
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13/07/2022 09:04
《大手成交》中金一手約８９萬股市前交易，涉資１３４３萬元
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萬股市前交易，每股造１５﹒０６８元，較上日收市價低０﹒０８％，涉資１３４３﹒１萬元。
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|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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