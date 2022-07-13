《經濟通通訊社１３日專訊》雅迪（０１５８５）於市前９：０４ａｍ錄得１手８１﹒６萬
股市前交易，每股造１５﹒６５３元，較上日收市價低０﹒４３％，涉資１２７７﹒２８萬元。
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13/07/2022 09:05
《大手成交》雅迪一手約８２萬股市前交易，涉資１２７７萬元
《經濟通通訊社１３日專訊》雅迪（０１５８５）於市前９：０４ａｍ錄得１手８１﹒６萬
股市前交易，每股造１５﹒６５３元，較上日收市價低０﹒４３％，涉資１２７７﹒２８萬元。
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上一篇新聞︰15/07/2022 11:50 《大手成交》雅迪一手約１２１萬股交叉盤，涉資２１５８萬元
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29/06/2022 13:16 《大手成交》雅迪一手約５４１萬股交叉盤，涉資８４７３萬元
24/05/2022 09:31 《異動股》雅迪（０１５８５）低開近４％，折讓一成配股籌逾８億
29/03/2022 09:34 《異動股》普拉達等２家公司上午９：３３異動
18/03/2022 09:02 《大手成交》信義光能等５家公司上午９：０１市前大手交易
17/03/2022 11:17 《異動股》中國恒大等３家公司上午１１：１６異動
|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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