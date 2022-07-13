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00570 中國中藥
即時 按盤價 跌3.580 -0.250 (-6.527%)
大手異動

13/07/2022 09:21

《異動股》中國中藥跌近１５％失守２５０天線，報３﹒９７元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中國中藥（００５７０）跌１４﹒９９％，報３﹒９７元，跌
穿２５０天線（４﹒０８９元），最低價３﹒９７元，最高價３﹒９７元；成交１１２﹒４萬股
，成交金額４４６﹒２３萬元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１７﹒４６％。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　３﹒９７０　變動　　　　－１４﹒９９％
　　最高價　　　　　３﹒９７０　最低價　　　　　３﹒９７０
　　成交股數　　１１２﹒４萬股　成交金額　　４４６﹒２３萬
　　１０天平均　　　４﹒７３４　歷史波幅％　　３５﹒４７４
　　２０天平均　　　４﹒４６９　加權平均價　　　３﹒９７０
　　５０天平均　　　４﹒１００　ＲＳＩ１４　　３６﹒５６３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿２５０天線；暫連跌３日，累計跌幅１７﹒４６％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國中藥（００５７０）　　　３﹒９７　－１４﹒９９
　　阿里健康（００２４１）　　　５﹒１５　　＋０﹒３９
　　國藥（０１０９９）　　　　１９﹒２０　　　　無升跌
　　中生製藥（０１１７７）　　　５﹒２７　　＋０﹒７６
　　信達生物（０１８０１）　　３５﹒５０　　－１﹒１１
　　平安好醫生（０１８３３）　２２﹒６０　　＋１﹒１２
　　復星醫藥（０２１９６）　　３０﹒３０　　－０﹒３３
　　藥明生物（０２２６９）　　７４﹒８５　　　　無升跌
　　翰森製藥（０３６９２）　　１４﹒９８　　－２﹒２２
　　京東健康（０６６１８）　　６３﹒００　　＋１﹒６１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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