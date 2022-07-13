《異動股》中國中藥跌近１５％失守２５０天線，報３﹒９７元

《經濟通通訊社１３日專訊》中國中藥（００５７０）跌１４﹒９９％，報３﹒９７元，跌
穿２５０天線（４﹒０８９元），最低價３﹒９７元，最高價３﹒９７元；成交１１２﹒４萬股
，成交金額４４６﹒２３萬元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１７﹒４６％。
基本資料
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現價 ３﹒９７０ 變動 －１４﹒９９％
最高價 ３﹒９７０ 最低價 ３﹒９７０
成交股數 １１２﹒４萬股 成交金額 ４４６﹒２３萬
１０天平均 ４﹒７３４ 歷史波幅％ ３５﹒４７４
２０天平均 ４﹒４６９ 加權平均價 ３﹒９７０
５０天平均 ４﹒１００ ＲＳＩ１４ ３６﹒５６３
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股份狀態：跌穿２５０天線；暫連跌３日，累計跌幅１７﹒４６％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國中藥（００５７０） ３﹒９７ －１４﹒９９
阿里健康（００２４１） ５﹒１５ ＋０﹒３９
國藥（０１０９９） １９﹒２０ 無升跌
中生製藥（０１１７７） ５﹒２７ ＋０﹒７６
信達生物（０１８０１） ３５﹒５０ －１﹒１１
平安好醫生（０１８３３） ２２﹒６０ ＋１﹒１２
復星醫藥（０２１９６） ３０﹒３０ －０﹒３３
藥明生物（０２２６９） ７４﹒８５ 無升跌
翰森製藥（０３６９２） １４﹒９８ －２﹒２２
京東健康（０６６１８） ６３﹒００ ＋１﹒６１
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（ｅｄ）
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