《異動股》中國中藥跌近１５％失守２５０天線，報３﹒９７元

《經濟通通訊社１３日專訊》中國中藥（００５７０）跌１４﹒９９％，報３﹒９７元，跌

穿２５０天線（４﹒０８９元），最低價３﹒９７元，最高價３﹒９７元；成交１１２﹒４萬股

，成交金額４４６﹒２３萬元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１７﹒４６％。



基本資料

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現價 ３﹒９７０ 變動 －１４﹒９９％

最高價 ３﹒９７０ 最低價 ３﹒９７０

成交股數 １１２﹒４萬股 成交金額 ４４６﹒２３萬

１０天平均 ４﹒７３４ 歷史波幅％ ３５﹒４７４

２０天平均 ４﹒４６９ 加權平均價 ３﹒９７０

５０天平均 ４﹒１００ ＲＳＩ１４ ３６﹒５６３

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股份狀態：跌穿２５０天線；暫連跌３日，累計跌幅１７﹒４６％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國中藥（００５７０） ３﹒９７ －１４﹒９９

阿里健康（００２４１） ５﹒１５ ＋０﹒３９

國藥（０１０９９） １９﹒２０ 無升跌

中生製藥（０１１７７） ５﹒２７ ＋０﹒７６

信達生物（０１８０１） ３５﹒５０ －１﹒１１

平安好醫生（０１８３３） ２２﹒６０ ＋１﹒１２

復星醫藥（０２１９６） ３０﹒３０ －０﹒３３

藥明生物（０２２６９） ７４﹒８５ 無升跌

翰森製藥（０３６９２） １４﹒９８ －２﹒２２

京東健康（０６６１８） ６３﹒００ ＋１﹒６１

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（ｅｄ）

