《異動股》海底撈升逾２％突破２０天線，報１６﹒６元

《經濟通通訊社１３日專訊》海底撈（０６８６２）升２﹒２２％，報１６﹒６元，升穿

２０天線（１６﹒５０７元），最高價１６﹒７４元，最低價１６﹒４元；成交７３﹒４萬股，

成交金額１２１４﹒７萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入１８６﹒３９萬元。現

時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額６９﹒４８萬元，加權平均成交價１６﹒５９元；現時

最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額６９﹒９２萬元，加權平均成交價１６﹒５８３元。

以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒７５％。

現時，恒生指數報２０９４２，升９７點或０﹒４７％；恒生中國企業指數報７２２９，升

３７點或０﹒５２％；恒生科技指數報４５７４，升５０點或１﹒１１％；主板成交５５﹒２５

億元。

上證綜合指數報３２７８，跌２點或０﹒０８％，成交１５１﹒８９億元人民幣。

深證成份指數報１２４４６，升６點或０﹒０６％，成交９９﹒９６億元人民幣。



基本資料

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現價 １６﹒６００ 變動 ＋２﹒２２％

最高價 １６﹒７４０ 最低價 １６﹒４００

成交股數 ７３﹒４萬股 成交金額 １２１４﹒７萬

１０天平均 １７﹒１８４ 歷史波幅％ ６１﹒９２５

２０天平均 １６﹒５０７ 加權平均價 １６﹒５４９

５０天平均 １５﹒３０８ ＲＳＩ１４ ５２﹒３６３

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入１８６﹒３９萬元；暫連

升２日，累計升幅３﹒７５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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海底撈（０６８６２） １６﹒６０ ＋２﹒２２

潤啤（００２９１） ５３﹒１０ ＋１﹒０５

百威亞太（０１８７６） ２２﹒２５ －１﹒１１

安踏（０２０２０） ９４﹒９５ ＋０﹒０５

申洲（０２３１３） ８３﹒７０ ＋０﹒８４

蒙牛（０２３１９） ３８﹒４５ ＋２﹒１２

李寧（０２３３１） ６７﹒５５ －１﹒１７

滔搏（０６１１０） ６﹒９６ ＋１﹒０２

中國飛鶴（０６１８６） ８﹒０５ ＋０﹒１２

九毛九（０９９２２） １８﹒１０ ＋０﹒１１

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（ｅｄ）

