《異動股》海底撈升逾２％突破２０天線，報１６﹒６元

《經濟通通訊社１３日專訊》海底撈（０６８６２）升２﹒２２％，報１６﹒６元，升穿
２０天線（１６﹒５０７元），最高價１６﹒７４元，最低價１６﹒４元；成交７３﹒４萬股，
成交金額１２１４﹒７萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入１８６﹒３９萬元。現
時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額６９﹒４８萬元，加權平均成交價１６﹒５９元；現時
最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額６９﹒９２萬元，加權平均成交價１６﹒５８３元。
以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒７５％。
現時，恒生指數報２０９４２，升９７點或０﹒４７％；恒生中國企業指數報７２２９，升
３７點或０﹒５２％；恒生科技指數報４５７４，升５０點或１﹒１１％；主板成交５５﹒２５
億元。
上證綜合指數報３２７８，跌２點或０﹒０８％，成交１５１﹒８９億元人民幣。
深證成份指數報１２４４６，升６點或０﹒０６％，成交９９﹒９６億元人民幣。
基本資料
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現價 １６﹒６００ 變動 ＋２﹒２２％
最高價 １６﹒７４０ 最低價 １６﹒４００
成交股數 ７３﹒４萬股 成交金額 １２１４﹒７萬
１０天平均 １７﹒１８４ 歷史波幅％ ６１﹒９２５
２０天平均 １６﹒５０７ 加權平均價 １６﹒５４９
５０天平均 １５﹒３０８ ＲＳＩ１４ ５２﹒３６３
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入１８６﹒３９萬元；暫連
升２日，累計升幅３﹒７５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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海底撈（０６８６２） １６﹒６０ ＋２﹒２２
潤啤（００２９１） ５３﹒１０ ＋１﹒０５
百威亞太（０１８７６） ２２﹒２５ －１﹒１１
安踏（０２０２０） ９４﹒９５ ＋０﹒０５
申洲（０２３１３） ８３﹒７０ ＋０﹒８４
蒙牛（０２３１９） ３８﹒４５ ＋２﹒１２
李寧（０２３３１） ６７﹒５５ －１﹒１７
滔搏（０６１１０） ６﹒９６ ＋１﹒０２
中國飛鶴（０６１８６） ８﹒０５ ＋０﹒１２
九毛九（０９９２２） １８﹒１０ ＋０﹒１１
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（ｅｄ）
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