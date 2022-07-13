《異動股》藥明生物（０２２６９）升近３％，報７７﹒０５元

《經濟通通訊社１３日專訊》藥明生物（０２２６９）升２﹒９４％，報７７﹒０５元，最
高價７７﹒２元，最低價７４﹒８元；成交６４﹒１１萬股，成交金額４８６２﹒１５萬元；主
動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入１３５５﹒３萬元。現時最大淨被動買入券商為大和資
本市場香港，金額１９１﹒８３萬元，加權平均成交價７６﹒２２６元；現時最大淨被動賣出券
商為瑞銀，金額２３９﹒２３萬元，加權平均成交價７６﹒２９４元。
現時，恒生指數報２０９５２，升１０７點或０﹒５２％；恒生中國企業指數報７２２７，
升３５點或０﹒５％；恒生科技指數報４５８２，升５８點或１﹒２９％；主板成交７５﹒５８
億元。
上證綜合指數報３２８１，升不足１點，成交２５７﹒２億元人民幣。
深證成份指數報１２４４０，升不足１點，成交１６４﹒７億元人民幣。
基本資料
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現價 ７７﹒０５０ 變動 ＋２﹒９４％
最高價 ７７﹒２００ 最低價 ７４﹒８００
成交股數 ６４﹒１１萬股 成交金額 ４８６２﹒１５萬
１０天平均 ７７﹒９５０ 歷史波幅％ ６４﹒４１７
２０天平均 ７４﹒３２０ 加權平均價 ７５﹒８３７
５０天平均 ６４﹒１１７ ＲＳＩ１４ ５７﹒５３８
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股份狀態：主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入１３５５﹒３萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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藥明生物（０２２６９） ７７﹒０５ ＋２﹒９４
匯控（００００５） ４９﹒４０ ＋０﹒７１
港交所（００３８８） ３６４﹒４０ ＋０﹒２２
騰訊（００７００） ３４０﹒００ ＋０﹒６５
建行（００９３９） ５﹒１３ ＋０﹒２０
中移動（００９４１） ４９﹒６５ ＋０﹒２０
友邦（０１２９９） ８４﹒００ ＋０﹒９０
平保（０２３１８） ５１﹒７０ ＋０﹒６８
美團（０３６９０） １８０﹒４０ ＋１﹒３５
阿里（０９９８８） １０７﹒９０ ＋０﹒０９
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（ｅｄ）
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