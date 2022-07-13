《異動股》藥明生物（０２２６９）升近３％，報７７﹒０５元

《經濟通通訊社１３日專訊》藥明生物（０２２６９）升２﹒９４％，報７７﹒０５元，最

高價７７﹒２元，最低價７４﹒８元；成交６４﹒１１萬股，成交金額４８６２﹒１５萬元；主

動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入１３５５﹒３萬元。現時最大淨被動買入券商為大和資

本市場香港，金額１９１﹒８３萬元，加權平均成交價７６﹒２２６元；現時最大淨被動賣出券

商為瑞銀，金額２３９﹒２３萬元，加權平均成交價７６﹒２９４元。

現時，恒生指數報２０９５２，升１０７點或０﹒５２％；恒生中國企業指數報７２２７，

升３５點或０﹒５％；恒生科技指數報４５８２，升５８點或１﹒２９％；主板成交７５﹒５８

億元。

上證綜合指數報３２８１，升不足１點，成交２５７﹒２億元人民幣。

深證成份指數報１２４４０，升不足１點，成交１６４﹒７億元人民幣。



基本資料

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現價 ７７﹒０５０ 變動 ＋２﹒９４％

最高價 ７７﹒２００ 最低價 ７４﹒８００

成交股數 ６４﹒１１萬股 成交金額 ４８６２﹒１５萬

１０天平均 ７７﹒９５０ 歷史波幅％ ６４﹒４１７

２０天平均 ７４﹒３２０ 加權平均價 ７５﹒８３７

５０天平均 ６４﹒１１７ ＲＳＩ１４ ５７﹒５３８

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股份狀態：主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入１３５５﹒３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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藥明生物（０２２６９） ７７﹒０５ ＋２﹒９４

匯控（００００５） ４９﹒４０ ＋０﹒７１

港交所（００３８８） ３６４﹒４０ ＋０﹒２２

騰訊（００７００） ３４０﹒００ ＋０﹒６５

建行（００９３９） ５﹒１３ ＋０﹒２０

中移動（００９４１） ４９﹒６５ ＋０﹒２０

友邦（０１２９９） ８４﹒００ ＋０﹒９０

平保（０２３１８） ５１﹒７０ ＋０﹒６８

美團（０３６９０） １８０﹒４０ ＋１﹒３５

阿里（０９９８８） １０７﹒９０ ＋０﹒０９

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（ｅｄ）

