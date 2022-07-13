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02269 藥明生物
即時 按盤價 跌76.000 -3.450 (-4.342%)
大手異動

13/07/2022 09:34

《異動股》藥明生物（０２２６９）升近３％，報７７﹒０５元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》藥明生物（０２２６９）升２﹒９４％，報７７﹒０５元，最
高價７７﹒２元，最低價７４﹒８元；成交６４﹒１１萬股，成交金額４８６２﹒１５萬元；主
動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入１３５５﹒３萬元。現時最大淨被動買入券商為大和資
本市場香港，金額１９１﹒８３萬元，加權平均成交價７６﹒２２６元；現時最大淨被動賣出券
商為瑞銀，金額２３９﹒２３萬元，加權平均成交價７６﹒２９４元。
　　現時，恒生指數報２０９５２，升１０７點或０﹒５２％；恒生中國企業指數報７２２７，
升３５點或０﹒５％；恒生科技指數報４５８２，升５８點或１﹒２９％；主板成交７５﹒５８
億元。
　　上證綜合指數報３２８１，升不足１點，成交２５７﹒２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４０，升不足１點，成交１６４﹒７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　７７﹒０５０　變動　　　　　　＋２﹒９４％
　　最高價　　　　７７﹒２００　最低價　　　　　７４﹒８００
　　成交股數　　６４﹒１１萬股　成交金額　　４８６２﹒１５萬
　　１０天平均　　７７﹒９５０　歷史波幅％　　　６４﹒４１７
　　２０天平均　　７４﹒３２０　加權平均價　　　７５﹒８３７
　　５０天平均　　６４﹒１１７　ＲＳＩ１４　　　５７﹒５３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入１３５５﹒３萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物（０２２６９）　　７７﹒０５　＋２﹒９４
　　匯控（００００５）　　　　４９﹒４０　＋０﹒７１
　　港交所（００３８８）　　３６４﹒４０　＋０﹒２２
　　騰訊（００７００）　　　３４０﹒００　＋０﹒６５
　　建行（００９３９）　　　　　５﹒１３　＋０﹒２０
　　中移動（００９４１）　　　４９﹒６５　＋０﹒２０
　　友邦（０１２９９）　　　　８４﹒００　＋０﹒９０
　　平保（０２３１８）　　　　５１﹒７０　＋０﹒６８
　　美團（０３６９０）　　　１８０﹒４０　＋１﹒３５
　　阿里（０９９８８）　　　１０７﹒９０　＋０﹒０９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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