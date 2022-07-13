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01211 比亞迪股份
即時 按盤價 升294.200 +11.200 (+3.958%)
大手異動

13/07/2022 09:35

《異動股》比亞迪（０１２１１）跌逾３％，報２６１﹒８元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》比亞迪（０１２１１）跌３﹒１１％，報２６１﹒８元，最低
價２６１元，創１個月新低，最高價２７４﹒２元；成交２１１﹒２７萬股，成交金額５﹒６８
億元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出３０１４﹒９８萬元。現時最大淨被動買入券
商為中信証券經紀，金額８１６﹒２８萬元，加權平均成交價２６５﹒４１５元；現時最大淨被
動賣出券商為大和資本市場香港，金額１０１８﹒７５萬元，加權平均成交價２６６﹒８４１元
。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１９﹒４５％。
　　現時，恒生指數報２０９３６，升９１點或０﹒４４％；恒生中國企業指數報７２１８，升
２７點或０﹒３８％；恒生科技指數報４５７４，升５０點或１﹒１１％；主板成交８４﹒３８
億元。
　　上證綜合指數報３２８２，升不足１點，成交３０３﹒１１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１８，跌２０點或０﹒１６％，成交１９８﹒３１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２６１﹒８００　變動　　　　　－３﹒１１％
　　最高價　　　　２７４﹒２００　最低價　　　２６１﹒０００
　　成交股數　　２１１﹒２７萬股　成交金額　　　　５﹒６８億
　　１０天平均　　３０６﹒０４０　歷史波幅％　　５９﹒５０３
　　２０天平均　　３０５﹒３５０　加權平均價　２６８﹒６２８
　　５０天平均　　２８０﹒６７９　ＲＳＩ１４　　３４﹒３５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出３０１４﹒９８萬元；暫
連跌４日，累計跌幅１９﹒４５％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪（０１２１１）　　２６１﹒８０　－３﹒１１
　　吉利（００１７５）　　　　１６﹒６８　－１﹒８８
　　力勁（００５５８）　　　　１２﹒４４　－０﹒６４
　　億和（００８３８）　　　　　１﹒３４　＋０﹒７５
　　中升（００８８１）　　　　５３﹒９５　＋０﹒９４
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　７３﹒８５　－２﹒６４
　　理想汽車（０２０１５）　１４６﹒００　＋１﹒３９
　　廣汽（０２２３８）　　　　　７﹒５２　－０﹒４０
　　長汽（０２３３３）　　　　１２﹒９６　－２﹒２６
　　小鵬汽車（０９８６８）　１１４﹒２０　＋０﹒７１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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