《異動股》比亞迪（０１２１１）跌逾３％，報２６１﹒８元

《經濟通通訊社１３日專訊》比亞迪（０１２１１）跌３﹒１１％，報２６１﹒８元，最低
價２６１元，創１個月新低，最高價２７４﹒２元；成交２１１﹒２７萬股，成交金額５﹒６８
億元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出３０１４﹒９８萬元。現時最大淨被動買入券
商為中信証券經紀，金額８１６﹒２８萬元，加權平均成交價２６５﹒４１５元；現時最大淨被
動賣出券商為大和資本市場香港，金額１０１８﹒７５萬元，加權平均成交價２６６﹒８４１元
。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１９﹒４５％。
現時，恒生指數報２０９３６，升９１點或０﹒４４％；恒生中國企業指數報７２１８，升
２７點或０﹒３８％；恒生科技指數報４５７４，升５０點或１﹒１１％；主板成交８４﹒３８
億元。
上證綜合指數報３２８２，升不足１點，成交３０３﹒１１億元人民幣。
深證成份指數報１２４１８，跌２０點或０﹒１６％，成交１９８﹒３１億元人民幣。
基本資料
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現價 ２６１﹒８００ 變動 －３﹒１１％
最高價 ２７４﹒２００ 最低價 ２６１﹒０００
成交股數 ２１１﹒２７萬股 成交金額 ５﹒６８億
１０天平均 ３０６﹒０４０ 歷史波幅％ ５９﹒５０３
２０天平均 ３０５﹒３５０ 加權平均價 ２６８﹒６２８
５０天平均 ２８０﹒６７９ ＲＳＩ１４ ３４﹒３５８
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出３０１４﹒９８萬元；暫
連跌４日，累計跌幅１９﹒４５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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比亞迪（０１２１１） ２６１﹒８０ －３﹒１１
吉利（００１７５） １６﹒６８ －１﹒８８
力勁（００５５８） １２﹒４４ －０﹒６４
億和（００８３８） １﹒３４ ＋０﹒７５
中升（００８８１） ５３﹒９５ ＋０﹒９４
贛鋒鋰業（０１７７２） ７３﹒８５ －２﹒６４
理想汽車（０２０１５） １４６﹒００ ＋１﹒３９
廣汽（０２２３８） ７﹒５２ －０﹒４０
長汽（０２３３３） １２﹒９６ －２﹒２６
小鵬汽車（０９８６８） １１４﹒２０ ＋０﹒７１
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（ｅｄ）
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