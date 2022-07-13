《異動股》比亞迪（０１２１１）跌逾３％，報２６１﹒８元

《經濟通通訊社１３日專訊》比亞迪（０１２１１）跌３﹒１１％，報２６１﹒８元，最低

價２６１元，創１個月新低，最高價２７４﹒２元；成交２１１﹒２７萬股，成交金額５﹒６８

億元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出３０１４﹒９８萬元。現時最大淨被動買入券

商為中信証券經紀，金額８１６﹒２８萬元，加權平均成交價２６５﹒４１５元；現時最大淨被

動賣出券商為大和資本市場香港，金額１０１８﹒７５萬元，加權平均成交價２６６﹒８４１元

。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１９﹒４５％。

現時，恒生指數報２０９３６，升９１點或０﹒４４％；恒生中國企業指數報７２１８，升

２７點或０﹒３８％；恒生科技指數報４５７４，升５０點或１﹒１１％；主板成交８４﹒３８

億元。

上證綜合指數報３２８２，升不足１點，成交３０３﹒１１億元人民幣。

深證成份指數報１２４１８，跌２０點或０﹒１６％，成交１９８﹒３１億元人民幣。



基本資料

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現價 ２６１﹒８００ 變動 －３﹒１１％

最高價 ２７４﹒２００ 最低價 ２６１﹒０００

成交股數 ２１１﹒２７萬股 成交金額 ５﹒６８億

１０天平均 ３０６﹒０４０ 歷史波幅％ ５９﹒５０３

２０天平均 ３０５﹒３５０ 加權平均價 ２６８﹒６２８

５０天平均 ２８０﹒６７９ ＲＳＩ１４ ３４﹒３５８

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出３０１４﹒９８萬元；暫

連跌４日，累計跌幅１９﹒４５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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比亞迪（０１２１１） ２６１﹒８０ －３﹒１１

吉利（００１７５） １６﹒６８ －１﹒８８

力勁（００５５８） １２﹒４４ －０﹒６４

億和（００８３８） １﹒３４ ＋０﹒７５

中升（００８８１） ５３﹒９５ ＋０﹒９４

贛鋒鋰業（０１７７２） ７３﹒８５ －２﹒６４

理想汽車（０２０１５） １４６﹒００ ＋１﹒３９

廣汽（０２２３８） ７﹒５２ －０﹒４０

長汽（０２３３３） １２﹒９６ －２﹒２６

小鵬汽車（０９８６８） １１４﹒２０ ＋０﹒７１

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（ｅｄ）

