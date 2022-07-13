《異動股》阿里健康（００２４１）升近３％，報５﹒２８元

《經濟通通訊社１３日專訊》阿里健康（００２４１）升２﹒９２％，報５﹒２８元，最高
價５﹒２９元，最低價５﹒１５元；成交３７１﹒７９萬股，成交金額１９４５﹒５２萬元；主
動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入３１６﹒８８萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，
金額５１﹒８７萬元，加權平均成交價５﹒２３７元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金
額１５４﹒６８萬元，加權平均成交價５﹒２３元。
現時，恒生指數報２０９３２，升８８點或０﹒４２％；恒生中國企業指數報７２２２，升
３０點或０﹒４３％；恒生科技指數報４５７８，升５３點或１﹒１９％；主板成交
１１９﹒１４億元。
上證綜合指數報３２８８，升７點或０﹒２３％，成交４７１﹒１９億元人民幣。
深證成份指數報１２４５６，升１７點或０﹒１４％，成交３００﹒３８億元人民幣。
基本資料
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現價 ５﹒２８０ 變動 ＋２﹒９２％
最高價 ５﹒２９０ 最低價 ５﹒１５０
成交股數 ３７１﹒７９萬股 成交金額 １９４５﹒５２萬
１０天平均 ５﹒４６８ 歷史波幅％ ９１﹒０５２
２０天平均 ５﹒３１０ 加權平均價 ５﹒２３３
５０天平均 ４﹒６３１ ＲＳＩ１４ ５２﹒８７５
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股份狀態：主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入３１６﹒８８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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阿里健康（００２４１） ５﹒２８ ＋２﹒９２
騰訊（００７００） ３３９﹒００ ＋０﹒３６
快手（０１０２４） ８１﹒９０ ＋１﹒８０
小米（０１８１０） １２﹒８４ ＋１﹒２６
美團（０３６９０） １８１﹒２０ ＋１﹒８０
京東健康（０６６１８） ６３﹒６０ ＋２﹒５８
京東集團（０９６１８） ２３８﹒４０ ＋３﹒２９
百度（０９８８８） １４１﹒９０ －０﹒２８
阿里（０９９８８） １０８﹒２０ ＋０﹒３７
網易（０９９９９） １３７﹒６０ ＋０﹒８８
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（ｅｄ）
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