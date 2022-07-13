  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00241 阿里健康
即時 按盤價 跌5.030 -0.290 (-5.451%)
大手異動

13/07/2022 09:39

《異動股》阿里健康（００２４１）升近３％，報５﹒２８元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》阿里健康（００２４１）升２﹒９２％，報５﹒２８元，最高
價５﹒２９元，最低價５﹒１５元；成交３７１﹒７９萬股，成交金額１９４５﹒５２萬元；主
動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入３１６﹒８８萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，
金額５１﹒８７萬元，加權平均成交價５﹒２３７元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金
額１５４﹒６８萬元，加權平均成交價５﹒２３元。
　　現時，恒生指數報２０９３２，升８８點或０﹒４２％；恒生中國企業指數報７２２２，升
３０點或０﹒４３％；恒生科技指數報４５７８，升５３點或１﹒１９％；主板成交
１１９﹒１４億元。
　　上證綜合指數報３２８８，升７點或０﹒２３％，成交４７１﹒１９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５６，升１７點或０﹒１４％，成交３００﹒３８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　５﹒２８０　變動　　　　　　＋２﹒９２％
　　最高價　　　　　　５﹒２９０　最低價　　　　　　５﹒１５０
　　成交股數　　３７１﹒７９萬股　成交金額　　１９４５﹒５２萬
　　１０天平均　　　　５﹒４６８　歷史波幅％　　　９１﹒０５２
　　２０天平均　　　　５﹒３１０　加權平均價　　　　５﹒２３３
　　５０天平均　　　　４﹒６３１　ＲＳＩ１４　　　５２﹒８７５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入３１６﹒８８萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里健康（００２４１）　　　５﹒２８　＋２﹒９２
　　騰訊（００７００）　　　３３９﹒００　＋０﹒３６
　　快手（０１０２４）　　　　８１﹒９０　＋１﹒８０
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒８４　＋１﹒２６
　　美團（０３６９０）　　　１８１﹒２０　＋１﹒８０
　　京東健康（０６６１８）　　６３﹒６０　＋２﹒５８
　　京東集團（０９６１８）　２３８﹒４０　＋３﹒２９
　　百度（０９８８８）　　　１４１﹒９０　－０﹒２８
　　阿里（０９９８８）　　　１０８﹒２０　＋０﹒３７
　　網易（０９９９９）　　　１３７﹒６０　＋０﹒８８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰14/07/2022 10:08  《異動股》阿里健康升逾３％突破２０天線，報５﹒３４元

下一篇新聞︰12/07/2022 09:21  《異動股》比亞迪等３家公司開市競價異動

其他大手異動
More

15/07/2022 13:17  《異動股》阿里健康等３家公司下午１：１６異動

15/07/2022 09:42  《異動股》阿里健康（００２４１）跌逾３％，報５﹒１５元

14/07/2022 11:05  《異動股》阿里健康等３家公司上午１１：０４異動

11/07/2022 13:28  《異動股》阿里健康等２家公司下午１：２７異動

11/07/2022 09:37  《異動股》碧桂園服務等４家公司上午９：３６異動

備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金