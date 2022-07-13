《異動股》阿里健康（００２４１）升近３％，報５﹒２８元

《經濟通通訊社１３日專訊》阿里健康（００２４１）升２﹒９２％，報５﹒２８元，最高

價５﹒２９元，最低價５﹒１５元；成交３７１﹒７９萬股，成交金額１９４５﹒５２萬元；主

動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入３１６﹒８８萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，

金額５１﹒８７萬元，加權平均成交價５﹒２３７元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金

額１５４﹒６８萬元，加權平均成交價５﹒２３元。

現時，恒生指數報２０９３２，升８８點或０﹒４２％；恒生中國企業指數報７２２２，升

３０點或０﹒４３％；恒生科技指數報４５７８，升５３點或１﹒１９％；主板成交

１１９﹒１４億元。

上證綜合指數報３２８８，升７點或０﹒２３％，成交４７１﹒１９億元人民幣。

深證成份指數報１２４５６，升１７點或０﹒１４％，成交３００﹒３８億元人民幣。



基本資料

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現價 ５﹒２８０ 變動 ＋２﹒９２％

最高價 ５﹒２９０ 最低價 ５﹒１５０

成交股數 ３７１﹒７９萬股 成交金額 １９４５﹒５２萬

１０天平均 ５﹒４６８ 歷史波幅％ ９１﹒０５２

２０天平均 ５﹒３１０ 加權平均價 ５﹒２３３

５０天平均 ４﹒６３１ ＲＳＩ１４ ５２﹒８７５

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股份狀態：主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入３１６﹒８８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里健康（００２４１） ５﹒２８ ＋２﹒９２

騰訊（００７００） ３３９﹒００ ＋０﹒３６

快手（０１０２４） ８１﹒９０ ＋１﹒８０

小米（０１８１０） １２﹒８４ ＋１﹒２６

美團（０３６９０） １８１﹒２０ ＋１﹒８０

京東健康（０６６１８） ６３﹒６０ ＋２﹒５８

京東集團（０９６１８） ２３８﹒４０ ＋３﹒２９

百度（０９８８８） １４１﹒９０ －０﹒２８

阿里（０９９８８） １０８﹒２０ ＋０﹒３７

網易（０９９９９） １３７﹒６０ ＋０﹒８８

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（ｅｄ）

