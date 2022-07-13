《異動股》亞視（００７０７）漲逾１９％，報０﹒０３７元

《經濟通通訊社１３日專訊》亞視（００７０７）升１９﹒３５％，報０﹒０３７元，最高
價０﹒０３８元，創１個月新高，最低價０﹒０２７元；成交５４８５萬股，成交金額
１８０﹒０３萬元；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２６萬元。現時最大淨被動買入
券商為滙豐證券經紀，金額９﹒８７萬元，加權平均成交價０﹒０３３元；現時最大淨被動賣出
券商為中銀國際證券，金額１０﹒０６萬元，加權平均成交價０﹒０３２元。以現價計，該股暫
連升３日，累計升幅１４６﹒６７％。
現時，恒生指數報２０９０１，升５６點或０﹒２７％；恒生中國企業指數報７２１０，升
１９點或０﹒２６％；恒生科技指數報４５７０，升４５點或１﹒０１％；主板成交
１４５﹒７７億元。
上證綜合指數報３２８２，升１點或０﹒０３％，成交６２３﹒７１億元人民幣。
深證成份指數報１２３９８，跌４０點或０﹒３２％，成交３９９﹒０９億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０３７ 變動 ＋１９﹒３５％
最高價 ０﹒０３８ 最低價 ０﹒０２７
成交股數 ５４８５萬股 成交金額 １８０﹒０３萬
１０天平均 ０﹒０１８ 歷史波幅％ ２９６﹒７６５
２０天平均 ０﹒０１４ 加權平均價 ０﹒０３３
５０天平均 ０﹒０１３ ＲＳＩ１４ ８３﹒３９６
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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２６萬元；暫連升３日，
累計升幅１４６﹒６７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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亞視（００７０７） ０﹒０３７ ＋１９﹒３５
德永佳（００３２１） １﹒４７０ 無升跌
金達（００５２８） １﹒３９０ ＋１﹒４６
互太紡織（０１３８２） ３﹒０４０ ＋０﹒３３
德運控股（０１４４０） １﹒２９０ ＋２﹒３８
天虹（０２６７８） ７﹒５６０ －０﹒９２
非凡（０８０３２） １﹒２００ ＋０﹒８４
納尼亞（０８６０７） ０﹒１４９ 無升跌
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（ｅｄ）
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