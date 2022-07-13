《異動股》亞視（００７０７）漲逾１９％，報０﹒０３７元

《經濟通通訊社１３日專訊》亞視（００７０７）升１９﹒３５％，報０﹒０３７元，最高

價０﹒０３８元，創１個月新高，最低價０﹒０２７元；成交５４８５萬股，成交金額

１８０﹒０３萬元；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２６萬元。現時最大淨被動買入

券商為滙豐證券經紀，金額９﹒８７萬元，加權平均成交價０﹒０３３元；現時最大淨被動賣出

券商為中銀國際證券，金額１０﹒０６萬元，加權平均成交價０﹒０３２元。以現價計，該股暫

連升３日，累計升幅１４６﹒６７％。

現時，恒生指數報２０９０１，升５６點或０﹒２７％；恒生中國企業指數報７２１０，升

１９點或０﹒２６％；恒生科技指數報４５７０，升４５點或１﹒０１％；主板成交

１４５﹒７７億元。

上證綜合指數報３２８２，升１點或０﹒０３％，成交６２３﹒７１億元人民幣。

深證成份指數報１２３９８，跌４０點或０﹒３２％，成交３９９﹒０９億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０３７ 變動 ＋１９﹒３５％

最高價 ０﹒０３８ 最低價 ０﹒０２７

成交股數 ５４８５萬股 成交金額 １８０﹒０３萬

１０天平均 ０﹒０１８ 歷史波幅％ ２９６﹒７６５

２０天平均 ０﹒０１４ 加權平均價 ０﹒０３３

５０天平均 ０﹒０１３ ＲＳＩ１４ ８３﹒３９６

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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２６萬元；暫連升３日，

累計升幅１４６﹒６７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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亞視（００７０７） ０﹒０３７ ＋１９﹒３５

德永佳（００３２１） １﹒４７０ 無升跌

金達（００５２８） １﹒３９０ ＋１﹒４６

互太紡織（０１３８２） ３﹒０４０ ＋０﹒３３

德運控股（０１４４０） １﹒２９０ ＋２﹒３８

天虹（０２６７８） ７﹒５６０ －０﹒９２

非凡（０８０３２） １﹒２００ ＋０﹒８４

納尼亞（０８６０７） ０﹒１４９ 無升跌

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（ｅｄ）

