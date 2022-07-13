《異動股》合景悠活（３９１３）跌近２％創新低，報１﹒９７元

《經濟通通訊社１３日專訊》合景悠活（０３９１３）跌１﹒９９％，報１﹒９７元，最低
價１﹒９７元，創上市新低，最高價２﹒０３元；成交１５﹒８萬股，成交金額３１﹒６５萬元
；主動買沽比率３：９７，資金淨主動賣出２８﹒８３萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創
盈市場服務，金額１０﹒５９萬元，加權平均成交價１﹒９９９元；現時最大淨被動賣出券商為
致富證券，金額２６８０元，加權平均成交價２﹒０１元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌
幅１２﹒４４％。
現時，恒生指數報２０９３２，升８７點或０﹒４２％；恒生中國企業指數報７２２０，升
２８點或０﹒４％；恒生科技指數報４５７８，升５４點或１﹒２％；主板成交１７８﹒７６億
元。
上證綜合指數報３２８３，升１點或０﹒０６％，成交７７２﹒１７億元人民幣。
深證成份指數報１２４１２，跌２７點或０﹒２２％，成交４９０﹒３１億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒９７０ 變動 －１﹒９９％
最高價 ２﹒０３０ 最低價 １﹒９７０
成交股數 １５﹒８萬股 成交金額 ３１﹒６５萬
１０天平均 ２﹒２３１ 歷史波幅％ ６３﹒０９５
２０天平均 ２﹒２８８ 加權平均價 ２﹒００３
５０天平均 ２﹒３８４ ＲＳＩ１４ ３２﹒７０２
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３：９７，資金淨主動賣出２８﹒８３萬元；暫連跌３日
，累計跌幅１２﹒４４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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合景悠活（０３９１３） １﹒９７ －１﹒９９
世茂服務（００８７３） ２﹒９１ ＋０﹒６９
華潤萬象（０１２０９） ３６﹒６０ －０﹒１４
融創服務（０１５１６） ３﹒６２ ＋０﹒２８
新城悅（０１７５５） ７﹒６３ －１﹒６８
旭輝永升（０１９９５） ７﹒３６ －０﹒８１
中海物業（０２６６９） ８﹒９０ ＋１﹒１４
綠城服務（０２８６９） ８﹒７４ ＋２﹒２２
碧桂園服務（０６０９８） ２７﹒１５ 無升跌
金科服務（０９６６６） １６﹒６８ －０﹒７１
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（ｅｄ）
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