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03913 合景悠活
即時 按盤價 跌1.700 -0.120 (-6.593%)
大手異動

13/07/2022 09:48

《異動股》合景悠活（３９１３）跌近２％創新低，報１﹒９７元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》合景悠活（０３９１３）跌１﹒９９％，報１﹒９７元，最低
價１﹒９７元，創上市新低，最高價２﹒０３元；成交１５﹒８萬股，成交金額３１﹒６５萬元
；主動買沽比率３：９７，資金淨主動賣出２８﹒８３萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創
盈市場服務，金額１０﹒５９萬元，加權平均成交價１﹒９９９元；現時最大淨被動賣出券商為
致富證券，金額２６８０元，加權平均成交價２﹒０１元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌
幅１２﹒４４％。
　　現時，恒生指數報２０９３２，升８７點或０﹒４２％；恒生中國企業指數報７２２０，升
２８點或０﹒４％；恒生科技指數報４５７８，升５４點或１﹒２％；主板成交１７８﹒７６億
元。
　　上證綜合指數報３２８３，升１點或０﹒０６％，成交７７２﹒１７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１２，跌２７點或０﹒２２％，成交４９０﹒３１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１﹒９７０　變動　　　　－１﹒９９％
　　最高價　　　　２﹒０３０　最低價　　　　１﹒９７０
　　成交股數　　１５﹒８萬股　成交金額　　３１﹒６５萬
　　１０天平均　　２﹒２３１　歷史波幅％　６３﹒０９５
　　２０天平均　　２﹒２８８　加權平均價　　２﹒００３
　　５０天平均　　２﹒３８４　ＲＳＩ１４　３２﹒７０２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３：９７，資金淨主動賣出２８﹒８３萬元；暫連跌３日
，累計跌幅１２﹒４４％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　合景悠活（０３９１３）　　　１﹒９７　－１﹒９９
　　世茂服務（００８７３）　　　２﹒９１　＋０﹒６９
　　華潤萬象（０１２０９）　　３６﹒６０　－０﹒１４
　　融創服務（０１５１６）　　　３﹒６２　＋０﹒２８
　　新城悅（０１７５５）　　　　７﹒６３　－１﹒６８
　　旭輝永升（０１９９５）　　　７﹒３６　－０﹒８１
　　中海物業（０２６６９）　　　８﹒９０　＋１﹒１４
　　綠城服務（０２８６９）　　　８﹒７４　＋２﹒２２
　　碧桂園服務（０６０９８）　２７﹒１５　　　無升跌
　　金科服務（０９６６６）　　１６﹒６８　－０﹒７１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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