《異動股》金山軟件升近５％突破５０天線，報２８﹒４５元

《經濟通通訊社１３日專訊》金山軟件（０３８８８）升４﹒７９％，報２８﹒４５元，升

穿５０天線（２７﹒２８８元），最高價２８﹒５５元，最低價２７﹒５元；成交９０﹒６３萬

股，成交金額２５５３﹒３３萬元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入１０１﹒５４萬

元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額２６１﹒４９萬元，加權平均成交價２８﹒１５１元

；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額１５６﹒４６萬元，加權平均成交價２８﹒３０２元。

現時，恒生指數報２０９３７，升９２點或０﹒４４％；恒生中國企業指數報７２２１，升

３０點或０﹒４２％；恒生科技指數報４５８１，升５７點或１﹒２６％；主板成交

１９８﹒３９億元。

上證綜合指數報３２８４，升２點或０﹒０８％，成交８４８﹒７５億元人民幣。

深證成份指數報１２４２０，跌１８點或０﹒１５％，成交５３９﹒８４億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ２８﹒４５０ 變動 ＋４﹒７９％

最高價 ２８﹒５５０ 最低價 ２７﹒５００

成交股數 ９０﹒６３萬股 成交金額 ２５５３﹒３３萬

１０天平均 ２９﹒１８５ 歷史波幅％ ４１﹒７１４

２０天平均 ２９﹒９７０ 加權平均價 ２８﹒１７４

５０天平均 ２７﹒２８８ ＲＳＩ１４ ４７﹒６１７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入１０１﹒５４萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

金山軟件（０３８８８） ２８﹒４５ ＋４﹒７９

騰訊（００７００） ３３８﹒２０ ＋０﹒１２

快手（０１０２４） ８２﹒００ ＋１﹒９３

小米（０１８１０） １２﹒８２ ＋１﹒１０

美團（０３６９０） １８０﹒４０ ＋１﹒３５

京東集團（０９６１８） ２３９﹒２０ ＋３﹒６４

嗶哩嗶哩（０９６２６） １９１﹒７０ ＋２﹒２９

百度（０９８８８） １４２﹒１０ －０﹒１４

阿里（０９９８８） １０８﹒３０ ＋０﹒４６

網易（０９９９９） １３７﹒４０ ＋０﹒７３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

