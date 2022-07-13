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03888 金山軟件
即時 按盤價 跌27.400 -0.800 (-2.837%)
大手異動

13/07/2022 09:51

《異動股》金山軟件升近５％突破５０天線，報２８﹒４５元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》金山軟件（０３８８８）升４﹒７９％，報２８﹒４５元，升
穿５０天線（２７﹒２８８元），最高價２８﹒５５元，最低價２７﹒５元；成交９０﹒６３萬
股，成交金額２５５３﹒３３萬元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入１０１﹒５４萬
元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額２６１﹒４９萬元，加權平均成交價２８﹒１５１元
；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額１５６﹒４６萬元，加權平均成交價２８﹒３０２元。
　　現時，恒生指數報２０９３７，升９２點或０﹒４４％；恒生中國企業指數報７２２１，升
３０點或０﹒４２％；恒生科技指數報４５８１，升５７點或１﹒２６％；主板成交
１９８﹒３９億元。
　　上證綜合指數報３２８４，升２點或０﹒０８％，成交８４８﹒７５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４２０，跌１８點或０﹒１５％，成交５３９﹒８４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２８﹒４５０　變動　　　　　　＋４﹒７９％
　　最高價　　　　２８﹒５５０　最低價　　　　　２７﹒５００
　　成交股數　　９０﹒６３萬股　成交金額　　２５５３﹒３３萬
　　１０天平均　　２９﹒１８５　歷史波幅％　　　４１﹒７１４
　　２０天平均　　２９﹒９７０　加權平均價　　　２８﹒１７４
　　５０天平均　　２７﹒２８８　ＲＳＩ１４　　　４７﹒６１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入１０１﹒５４萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金山軟件（０３８８８）　　２８﹒４５　＋４﹒７９
　　騰訊（００７００）　　　３３８﹒２０　＋０﹒１２
　　快手（０１０２４）　　　　８２﹒００　＋１﹒９３
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒８２　＋１﹒１０
　　美團（０３６９０）　　　１８０﹒４０　＋１﹒３５
　　京東集團（０９６１８）　２３９﹒２０　＋３﹒６４
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１９１﹒７０　＋２﹒２９
　　百度（０９８８８）　　　１４２﹒１０　－０﹒１４
　　阿里（０９９８８）　　　１０８﹒３０　＋０﹒４６
　　網易（０９９９９）　　　１３７﹒４０　＋０﹒７３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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