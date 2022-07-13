《異動股》金山軟件升近５％突破５０天線，報２８﹒４５元

《經濟通通訊社１３日專訊》金山軟件（０３８８８）升４﹒７９％，報２８﹒４５元，升
穿５０天線（２７﹒２８８元），最高價２８﹒５５元，最低價２７﹒５元；成交９０﹒６３萬
股，成交金額２５５３﹒３３萬元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入１０１﹒５４萬
元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額２６１﹒４９萬元，加權平均成交價２８﹒１５１元
；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額１５６﹒４６萬元，加權平均成交價２８﹒３０２元。
現時，恒生指數報２０９３７，升９２點或０﹒４４％；恒生中國企業指數報７２２１，升
３０點或０﹒４２％；恒生科技指數報４５８１，升５７點或１﹒２６％；主板成交
１９８﹒３９億元。
上證綜合指數報３２８４，升２點或０﹒０８％，成交８４８﹒７５億元人民幣。
深證成份指數報１２４２０，跌１８點或０﹒１５％，成交５３９﹒８４億元人民幣。
基本資料
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現價 ２８﹒４５０ 變動 ＋４﹒７９％
最高價 ２８﹒５５０ 最低價 ２７﹒５００
成交股數 ９０﹒６３萬股 成交金額 ２５５３﹒３３萬
１０天平均 ２９﹒１８５ 歷史波幅％ ４１﹒７１４
２０天平均 ２９﹒９７０ 加權平均價 ２８﹒１７４
５０天平均 ２７﹒２８８ ＲＳＩ１４ ４７﹒６１７
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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入１０１﹒５４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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金山軟件（０３８８８） ２８﹒４５ ＋４﹒７９
騰訊（００７００） ３３８﹒２０ ＋０﹒１２
快手（０１０２４） ８２﹒００ ＋１﹒９３
小米（０１８１０） １２﹒８２ ＋１﹒１０
美團（０３６９０） １８０﹒４０ ＋１﹒３５
京東集團（０９６１８） ２３９﹒２０ ＋３﹒６４
嗶哩嗶哩（０９６２６） １９１﹒７０ ＋２﹒２９
百度（０９８８８） １４２﹒１０ －０﹒１４
阿里（０９９８８） １０８﹒３０ ＋０﹒４６
網易（０９９９９） １３７﹒４０ ＋０﹒７３
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（ｅｄ）
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