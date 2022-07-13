《異動股》碧桂園（０２００７）跌逾３％，報３﹒８７元

《經濟通通訊社１３日專訊》碧桂園（０２００７）跌３﹒４９％，報３﹒８７元，最低價
３﹒８６元，創１個月新低，最高價４﹒０１元；成交１７１７﹒９１萬股，成交金額
６７４１﹒７３萬元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出６９２﹒５２萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國投資信息，金額５３１﹒３５萬元，加權平均成交價３﹒９０９元；現時
最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額９９６﹒１８萬元，加權平均成交價３﹒９２元。以
現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１４﹒１９％。
現時，恒生指數報２０８９６，升５１點或０﹒２５％；恒生中國企業指數報７２０１，升
１０點或０﹒１４％；恒生科技指數報４５６６，升４１點或０﹒９３％；主板成交
２１０﹒３５億元。
上證綜合指數報３２８１，跌不足１點，成交８９５﹒７４億元人民幣。
深證成份指數報１２４００，跌３９點或０﹒３１％，成交５６５﹒３１億元人民幣。
基本資料
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現價 ３﹒８７０ 變動 －３﹒４９％
最高價 ４﹒０１０ 最低價 ３﹒８６０
成交股數 １７１７﹒９１萬股 成交金額 ６７４１﹒７３萬
１０天平均 ４﹒４６７ 歷史波幅％ ５２﹒３０２
２０天平均 ４﹒５１６ 加權平均價 ３﹒９２４
５０天平均 ４﹒６３０ ＲＳＩ１４ ２８﹒９８８
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出６９２﹒５２萬元；暫連
跌３日，累計跌幅１４﹒１９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園（０２００７） ３﹒８７ －３﹒４９
越地（００１２３） ９﹒６７ －０﹒９２
中海外（００６８８） ２３﹒９０ －０﹒４２
旭輝（００８８４） ２﹒８６ －３﹒３８
龍湖（００９６０） ３２﹒３５ －１﹒２２
新城發展（０１０３０） ２﹒９４ －０﹒３４
潤地（０１１０９） ３５﹒７５ －０﹒２８
萬科（０２２０２） １８﹒５４ ＋０﹒４３
綠城（０３９００） １６﹒７８ －０﹒１２
鼎豐（０６８７８） １﹒７８ －１﹒１１
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（ｅｄ）
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