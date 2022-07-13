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02007 碧桂園
即時 按盤價 跌3.310 -0.310 (-8.564%)
大手異動

13/07/2022 09:53

《異動股》碧桂園（０２００７）跌逾３％，報３﹒８７元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》碧桂園（０２００７）跌３﹒４９％，報３﹒８７元，最低價
３﹒８６元，創１個月新低，最高價４﹒０１元；成交１７１７﹒９１萬股，成交金額
６７４１﹒７３萬元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出６９２﹒５２萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國投資信息，金額５３１﹒３５萬元，加權平均成交價３﹒９０９元；現時
最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額９９６﹒１８萬元，加權平均成交價３﹒９２元。以
現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１４﹒１９％。
　　現時，恒生指數報２０８９６，升５１點或０﹒２５％；恒生中國企業指數報７２０１，升
１０點或０﹒１４％；恒生科技指數報４５６６，升４１點或０﹒９３％；主板成交
２１０﹒３５億元。
　　上證綜合指數報３２８１，跌不足１點，成交８９５﹒７４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４００，跌３９點或０﹒３１％，成交５６５﹒３１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　３﹒８７０　變動　　　　　　－３﹒４９％
　　最高價　　　　　　　４﹒０１０　最低價　　　　　　３﹒８６０
　　成交股數　　１７１７﹒９１萬股　成交金額　　６７４１﹒７３萬
　　１０天平均　　　　　４﹒４６７　歷史波幅％　　　５２﹒３０２
　　２０天平均　　　　　４﹒５１６　加權平均價　　　　３﹒９２４
　　５０天平均　　　　　４﹒６３０　ＲＳＩ１４　　　２８﹒９８８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出６９２﹒５２萬元；暫連
跌３日，累計跌幅１４﹒１９％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園（０２００７）　　　３﹒８７　－３﹒４９
　　越地（００１２３）　　　　９﹒６７　－０﹒９２
　　中海外（００６８８）　　２３﹒９０　－０﹒４２
　　旭輝（００８８４）　　　　２﹒８６　－３﹒３８
　　龍湖（００９６０）　　　３２﹒３５　－１﹒２２
　　新城發展（０１０３０）　　２﹒９４　－０﹒３４
　　潤地（０１１０９）　　　３５﹒７５　－０﹒２８
　　萬科（０２２０２）　　　１８﹒５４　＋０﹒４３
　　綠城（０３９００）　　　１６﹒７８　－０﹒１２
　　鼎豐（０６８７８）　　　　１﹒７８　－１﹒１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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