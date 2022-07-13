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06098 碧桂園服務
即時 按盤價 跌22.800 -1.950 (-7.879%)
大手異動

13/07/2022 10:01

《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌近３％，報２６﹒４元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌２﹒７６％，報２６﹒４元，最
低價２６﹒２元，創１個月新低，最高價２７﹒４元；成交３５７﹒８萬股，成交金額
９５７４﹒２１萬元；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出２２６４﹒７９萬元。現時最
大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額６５９﹒７１萬元，加權平均成交價２６﹒７３６元；
現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額２３６﹒７９萬元，加權平均成交價２６﹒６２９元。以
現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１９﹒１４％。
　　現時，恒生指數報２０９０８，升６３點或０﹒３１％；恒生中國企業指數報７２０６，升
１４點或０﹒２１％；恒生科技指數報４５７０，升４６點或１﹒０３％；主板成交
２５１﹒０１億元。
　　上證綜合指數報３２７６，跌４點或０﹒１４％，成交１０８５﹒４３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３７９，跌６０點或０﹒４８％，成交６７７﹒５６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２６﹒４００　變動　　　　　　－２﹒７６％
　　最高價　　　　２７﹒４００　最低價　　　　　２６﹒２００
　　成交股數　　３５７﹒８萬股　成交金額　　９５７４﹒２１萬
　　１０天平均　　３１﹒６１５　歷史波幅％　　　８７﹒０１４
　　２０天平均　　３１﹒６５８　加權平均價　　　２６﹒７５８
　　５０天平均　　３０﹒３６５　ＲＳＩ１４　　　３４﹒４２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出２２６４﹒７９萬元；暫
連跌３日，累計跌幅１９﹒１４％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　２６﹒４０　－２﹒７６
　　世茂服務（００８７３）　　　２﹒８８　－０﹒３５
　　華潤萬象（０１２０９）　　３６﹒４０　－０﹒６８
　　融創服務（０１５１６）　　　３﹒６４　＋０﹒８３
　　新城悅（０１７５５）　　　　７﹒５６　－２﹒５８
　　旭輝永升（０１９９５）　　　７﹒２３　－２﹒５６
　　中海物業（０２６６９）　　　８﹒８５　＋０﹒５７
　　綠城服務（０２８６９）　　　８﹒７１　＋１﹒８７
　　雅生活（０３３１９）　　　１０﹒１６　－１﹒５５
　　金科服務（０９６６６）　　１６﹒３２　－２﹒８６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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