《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌近３％，報２６﹒４元

《經濟通通訊社１３日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌２﹒７６％，報２６﹒４元，最

低價２６﹒２元，創１個月新低，最高價２７﹒４元；成交３５７﹒８萬股，成交金額

９５７４﹒２１萬元；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出２２６４﹒７９萬元。現時最

大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額６５９﹒７１萬元，加權平均成交價２６﹒７３６元；

現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額２３６﹒７９萬元，加權平均成交價２６﹒６２９元。以

現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１９﹒１４％。

現時，恒生指數報２０９０８，升６３點或０﹒３１％；恒生中國企業指數報７２０６，升

１４點或０﹒２１％；恒生科技指數報４５７０，升４６點或１﹒０３％；主板成交

２５１﹒０１億元。

上證綜合指數報３２７６，跌４點或０﹒１４％，成交１０８５﹒４３億元人民幣。

深證成份指數報１２３７９，跌６０點或０﹒４８％，成交６７７﹒５６億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ２６﹒４００ 變動 －２﹒７６％

最高價 ２７﹒４００ 最低價 ２６﹒２００

成交股數 ３５７﹒８萬股 成交金額 ９５７４﹒２１萬

１０天平均 ３１﹒６１５ 歷史波幅％ ８７﹒０１４

２０天平均 ３１﹒６５８ 加權平均價 ２６﹒７５８

５０天平均 ３０﹒３６５ ＲＳＩ１４ ３４﹒４２２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出２２６４﹒７９萬元；暫

連跌３日，累計跌幅１９﹒１４％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

碧桂園服務（０６０９８） ２６﹒４０ －２﹒７６

世茂服務（００８７３） ２﹒８８ －０﹒３５

華潤萬象（０１２０９） ３６﹒４０ －０﹒６８

融創服務（０１５１６） ３﹒６４ ＋０﹒８３

新城悅（０１７５５） ７﹒５６ －２﹒５８

旭輝永升（０１９９５） ７﹒２３ －２﹒５６

中海物業（０２６６９） ８﹒８５ ＋０﹒５７

綠城服務（０２８６９） ８﹒７１ ＋１﹒８７

雅生活（０３３１９） １０﹒１６ －１﹒５５

金科服務（０９６６６） １６﹒３２ －２﹒８６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

