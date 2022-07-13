《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌近３％，報２６﹒４元

《經濟通通訊社１３日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌２﹒７６％，報２６﹒４元，最
低價２６﹒２元，創１個月新低，最高價２７﹒４元；成交３５７﹒８萬股，成交金額
９５７４﹒２１萬元；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出２２６４﹒７９萬元。現時最
大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額６５９﹒７１萬元，加權平均成交價２６﹒７３６元；
現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額２３６﹒７９萬元，加權平均成交價２６﹒６２９元。以
現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１９﹒１４％。
現時，恒生指數報２０９０８，升６３點或０﹒３１％；恒生中國企業指數報７２０６，升
１４點或０﹒２１％；恒生科技指數報４５７０，升４６點或１﹒０３％；主板成交
２５１﹒０１億元。
上證綜合指數報３２７６，跌４點或０﹒１４％，成交１０８５﹒４３億元人民幣。
深證成份指數報１２３７９，跌６０點或０﹒４８％，成交６７７﹒５６億元人民幣。
基本資料
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現價 ２６﹒４００ 變動 －２﹒７６％
最高價 ２７﹒４００ 最低價 ２６﹒２００
成交股數 ３５７﹒８萬股 成交金額 ９５７４﹒２１萬
１０天平均 ３１﹒６１５ 歷史波幅％ ８７﹒０１４
２０天平均 ３１﹒６５８ 加權平均價 ２６﹒７５８
５０天平均 ３０﹒３６５ ＲＳＩ１４ ３４﹒４２２
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出２２６４﹒７９萬元；暫
連跌３日，累計跌幅１９﹒１４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園服務（０６０９８） ２６﹒４０ －２﹒７６
世茂服務（００８７３） ２﹒８８ －０﹒３５
華潤萬象（０１２０９） ３６﹒４０ －０﹒６８
融創服務（０１５１６） ３﹒６４ ＋０﹒８３
新城悅（０１７５５） ７﹒５６ －２﹒５８
旭輝永升（０１９９５） ７﹒２３ －２﹒５６
中海物業（０２６６９） ８﹒８５ ＋０﹒５７
綠城服務（０２８６９） ８﹒７１ ＋１﹒８７
雅生活（０３３１９） １０﹒１６ －１﹒５５
金科服務（０９６６６） １６﹒３２ －２﹒８６
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（ｅｄ）
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