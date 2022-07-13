《異動股》百勤油服跌逾２３％穿５０天線兼創新低

《經濟通通訊社１３日專訊》百勤油服（０２１７８）跌２３﹒１６％，報０﹒０７３元，

跌穿５０天線（０﹒０９４元），最低價０﹒０７１元，創上市新低，最高價０﹒０８６元；成

交３６０萬股，成交金額２７﹒９６萬元；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出

２７﹒９６萬元。現時最大淨被動買入券商為極訊亞太，金額２﹒３７萬元，加權平均成交價

０﹒０７６元。

現時，恒生指數報２０９２３，升７８點或０﹒３８％；恒生中國企業指數報７２０７，升

１６點或０﹒２２％；恒生科技指數報４５７９，升５５點或１﹒２２％；主板成交

２８６﹒６７億元。

上證綜合指數報３２７２，跌８點或０﹒２６％，成交１２１６﹒６６億元人民幣。

深證成份指數報１２３４８，跌９１點或０﹒７３％，成交７５８﹒８４億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０７３ 變動 －２３﹒１６％

最高價 ０﹒０８６ 最低價 ０﹒０７１

成交股數 ３６０萬股 成交金額 ２７﹒９６萬

１０天平均 ０﹒０９４ 歷史波幅％ ８８﹒６２１

２０天平均 ０﹒０９４ 加權平均價 ０﹒０７８

５０天平均 ０﹒０９４ ＲＳＩ１４ ２５﹒６６８

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股份狀態：跌穿５０天線，創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出２７﹒９６

萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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百勤油服（０２１７８） ０﹒０７３ －２３﹒１６

山東墨龍（００５６８） ３﹒２１０ ＋７﹒７２

中化冠德（００９３４） ２﹒５５０ 無升跌

中化油服（０１０３３） ０﹒５７０ －１﹒７２

海隆（０１６２３） ０﹒５１０ －１﹒９２

達力普（０１９２１） ２﹒５７０ －１﹒９１

中煉化（０２３８６） ３﹒５９０ －０﹒２８

中海油服（０２８８３） ７﹒１５０ －２﹒０５

安東油田（０３３３７） ０﹒４４０ －１﹒１２

中集安瑞科（０３８９９） ８﹒１６０ －１﹒３３

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（ｅｄ）

