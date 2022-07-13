《異動股》百勤油服跌逾２３％穿５０天線兼創新低

《經濟通通訊社１３日專訊》百勤油服（０２１７８）跌２３﹒１６％，報０﹒０７３元，
跌穿５０天線（０﹒０９４元），最低價０﹒０７１元，創上市新低，最高價０﹒０８６元；成
交３６０萬股，成交金額２７﹒９６萬元；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出
２７﹒９６萬元。現時最大淨被動買入券商為極訊亞太，金額２﹒３７萬元，加權平均成交價
０﹒０７６元。
現時，恒生指數報２０９２３，升７８點或０﹒３８％；恒生中國企業指數報７２０７，升
１６點或０﹒２２％；恒生科技指數報４５７９，升５５點或１﹒２２％；主板成交
２８６﹒６７億元。
上證綜合指數報３２７２，跌８點或０﹒２６％，成交１２１６﹒６６億元人民幣。
深證成份指數報１２３４８，跌９１點或０﹒７３％，成交７５８﹒８４億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０７３ 變動 －２３﹒１６％
最高價 ０﹒０８６ 最低價 ０﹒０７１
成交股數 ３６０萬股 成交金額 ２７﹒９６萬
１０天平均 ０﹒０９４ 歷史波幅％ ８８﹒６２１
２０天平均 ０﹒０９４ 加權平均價 ０﹒０７８
５０天平均 ０﹒０９４ ＲＳＩ１４ ２５﹒６６８
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股份狀態：跌穿５０天線，創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出２７﹒９６
萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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百勤油服（０２１７８） ０﹒０７３ －２３﹒１６
山東墨龍（００５６８） ３﹒２１０ ＋７﹒７２
中化冠德（００９３４） ２﹒５５０ 無升跌
中化油服（０１０３３） ０﹒５７０ －１﹒７２
海隆（０１６２３） ０﹒５１０ －１﹒９２
達力普（０１９２１） ２﹒５７０ －１﹒９１
中煉化（０２３８６） ３﹒５９０ －０﹒２８
中海油服（０２８８３） ７﹒１５０ －２﹒０５
安東油田（０３３３７） ０﹒４４０ －１﹒１２
中集安瑞科（０３８９９） ８﹒１６０ －１﹒３３
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（ｅｄ）
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