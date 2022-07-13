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02178 百勤油服
即時 按盤價 跌0.076 -0.005 (-6.173%)
大手異動

13/07/2022 10:07

《異動股》百勤油服跌逾２３％穿５０天線兼創新低

　　《經濟通通訊社１３日專訊》百勤油服（０２１７８）跌２３﹒１６％，報０﹒０７３元，
跌穿５０天線（０﹒０９４元），最低價０﹒０７１元，創上市新低，最高價０﹒０８６元；成
交３６０萬股，成交金額２７﹒９６萬元；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出
２７﹒９６萬元。現時最大淨被動買入券商為極訊亞太，金額２﹒３７萬元，加權平均成交價
０﹒０７６元。
　　現時，恒生指數報２０９２３，升７８點或０﹒３８％；恒生中國企業指數報７２０７，升
１６點或０﹒２２％；恒生科技指數報４５７９，升５５點或１﹒２２％；主板成交
２８６﹒６７億元。
　　上證綜合指數報３２７２，跌８點或０﹒２６％，成交１２１６﹒６６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３４８，跌９１點或０﹒７３％，成交７５８﹒８４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒０７３　變動　　　　－２３﹒１６％
　　最高價　　　０﹒０８６　最低價　　　　　０﹒０７１
　　成交股數　　３６０萬股　成交金額　　　２７﹒９６萬
　　１０天平均　０﹒０９４　歷史波幅％　　８８﹒６２１
　　２０天平均　０﹒０９４　加權平均價　　　０﹒０７８
　　５０天平均　０﹒０９４　ＲＳＩ１４　　２５﹒６６８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿５０天線，創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出２７﹒９６
萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　百勤油服（０２１７８）　　０﹒０７３　－２３﹒１６
　　山東墨龍（００５６８）　　３﹒２１０　　＋７﹒７２
　　中化冠德（００９３４）　　２﹒５５０　　　　無升跌
　　中化油服（０１０３３）　　０﹒５７０　　－１﹒７２
　　海隆（０１６２３）　　　　０﹒５１０　　－１﹒９２
　　達力普（０１９２１）　　　２﹒５７０　　－１﹒９１
　　中煉化（０２３８６）　　　３﹒５９０　　－０﹒２８
　　中海油服（０２８８３）　　７﹒１５０　　－２﹒０５
　　安東油田（０３３３７）　　０﹒４４０　　－１﹒１２
　　中集安瑞科（０３８９９）　８﹒１６０　　－１﹒３３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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