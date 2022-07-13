  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
01440 德運控股
即時 按盤價 升1.390 +0.010 (+0.725%)
大手異動

13/07/2022 10:09

《異動股》德運控股（１４４０）漲逾１４％破頂，報１﹒４４元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》德運控股（０１４４０）升１４﹒２９％，報１﹒４４元，最
高價１﹒４５元，創上市新高，最低價１﹒２５元；成交３８﹒５萬股，成交金額５０﹒９９萬
元；主動買沽比率７９：２１，資金淨主動買入２４﹒６４萬元。現時最大淨被動買入券商為中
銀國際證券，金額２﹒３４萬元，加權平均成交價１﹒２７１元；現時最大淨被動賣出券商為富
途證券國際，金額７﹒４６萬元，加權平均成交價１﹒３６８元。
　　現時，恒生指數報２０９３４，升８９點或０﹒４３％；恒生中國企業指數報７２１１，升
２０點或０﹒２８％；恒生科技指數報４５８２，升５８點或１﹒２８％；主板成交
２９５﹒３３億元。
　　上證綜合指數報３２７５，跌６點或０﹒１９％，成交１２６０﹒６４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３６２，跌７７點或０﹒６２％，成交７８６﹒９４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１﹒４４０　變動　　　　＋１４﹒２９％
　　最高價　　　　１﹒４５０　最低價　　　　　１﹒２５０
　　成交股數　　３８﹒５萬股　成交金額　　　５０﹒９９萬
　　１０天平均　　１﹒０５３　歷史波幅％　１０２﹒２４２
　　２０天平均　　０﹒９０９　加權平均價　　　１﹒３２４
　　５０天平均　　０﹒７９８　ＲＳＩ１４　　８８﹒６２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新高；主動買沽比率７９：２１，資金淨主動買入２４﹒６４萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　德運控股（０１４４０）　１﹒４４０　＋１４﹒２９
　　德永佳（００３２１）　　１﹒４７０　　　　無升跌
　　福田實業（００４２０）　１﹒０４０　　　　無升跌
　　金達（００５２８）　　　１﹒３９０　　＋１﹒４６
　　亞視（００７０７）　　　０﹒０３７　＋１９﹒３５
　　互太紡織（０１３８２）　３﹒０４０　　＋０﹒３３
　　天虹（０２６７８）　　　７﹒５６０　　－０﹒９２
　　魏橋（０２６９８）　　　１﹒８３０　　　　無升跌
　　非凡（０８０３２）　　　１﹒２００　　＋０﹒８４
　　納尼亞（０８６０７）　　０﹒１４９　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰11/07/2022 10:19  《異動股》德運控股（１４４０）升近１９％破頂，報１﹒３３元

其他大手異動
More

11/07/2022 10:14  《異動股》德運控股（０１４４０）漲逾１６％破頂，報１﹒３元

06/07/2022 10:25  《異動股》德運控股等３家公司上午１０：２４異動

28/06/2022 09:34  《異動股》德運控股等２家公司上午９：３３異動

15/03/2022 09:53  《異動股》德運控股等２家公司上午９：５２異動

備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金