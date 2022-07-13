《異動股》德運控股（１４４０）漲逾１４％破頂，報１﹒４４元

《經濟通通訊社１３日專訊》德運控股（０１４４０）升１４﹒２９％，報１﹒４４元，最
高價１﹒４５元，創上市新高，最低價１﹒２５元；成交３８﹒５萬股，成交金額５０﹒９９萬
元；主動買沽比率７９：２１，資金淨主動買入２４﹒６４萬元。現時最大淨被動買入券商為中
銀國際證券，金額２﹒３４萬元，加權平均成交價１﹒２７１元；現時最大淨被動賣出券商為富
途證券國際，金額７﹒４６萬元，加權平均成交價１﹒３６８元。
現時，恒生指數報２０９３４，升８９點或０﹒４３％；恒生中國企業指數報７２１１，升
２０點或０﹒２８％；恒生科技指數報４５８２，升５８點或１﹒２８％；主板成交
２９５﹒３３億元。
上證綜合指數報３２７５，跌６點或０﹒１９％，成交１２６０﹒６４億元人民幣。
深證成份指數報１２３６２，跌７７點或０﹒６２％，成交７８６﹒９４億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒４４０ 變動 ＋１４﹒２９％
最高價 １﹒４５０ 最低價 １﹒２５０
成交股數 ３８﹒５萬股 成交金額 ５０﹒９９萬
１０天平均 １﹒０５３ 歷史波幅％ １０２﹒２４２
２０天平均 ０﹒９０９ 加權平均價 １﹒３２４
５０天平均 ０﹒７９８ ＲＳＩ１４ ８８﹒６２２
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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率７９：２１，資金淨主動買入２４﹒６４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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德運控股（０１４４０） １﹒４４０ ＋１４﹒２９
德永佳（００３２１） １﹒４７０ 無升跌
福田實業（００４２０） １﹒０４０ 無升跌
金達（００５２８） １﹒３９０ ＋１﹒４６
亞視（００７０７） ０﹒０３７ ＋１９﹒３５
互太紡織（０１３８２） ３﹒０４０ ＋０﹒３３
天虹（０２６７８） ７﹒５６０ －０﹒９２
魏橋（０２６９８） １﹒８３０ 無升跌
非凡（０８０３２） １﹒２００ ＋０﹒８４
納尼亞（０８６０７） ０﹒１４９ 無升跌
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（ｅｄ）
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