《異動股》德運控股（１４４０）漲逾１４％破頂，報１﹒４４元

《經濟通通訊社１３日專訊》德運控股（０１４４０）升１４﹒２９％，報１﹒４４元，最

高價１﹒４５元，創上市新高，最低價１﹒２５元；成交３８﹒５萬股，成交金額５０﹒９９萬

元；主動買沽比率７９：２１，資金淨主動買入２４﹒６４萬元。現時最大淨被動買入券商為中

銀國際證券，金額２﹒３４萬元，加權平均成交價１﹒２７１元；現時最大淨被動賣出券商為富

途證券國際，金額７﹒４６萬元，加權平均成交價１﹒３６８元。

現時，恒生指數報２０９３４，升８９點或０﹒４３％；恒生中國企業指數報７２１１，升

２０點或０﹒２８％；恒生科技指數報４５８２，升５８點或１﹒２８％；主板成交

２９５﹒３３億元。

上證綜合指數報３２７５，跌６點或０﹒１９％，成交１２６０﹒６４億元人民幣。

深證成份指數報１２３６２，跌７７點或０﹒６２％，成交７８６﹒９４億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒４４０ 變動 ＋１４﹒２９％

最高價 １﹒４５０ 最低價 １﹒２５０

成交股數 ３８﹒５萬股 成交金額 ５０﹒９９萬

１０天平均 １﹒０５３ 歷史波幅％ １０２﹒２４２

２０天平均 ０﹒９０９ 加權平均價 １﹒３２４

５０天平均 ０﹒７９８ ＲＳＩ１４ ８８﹒６２２

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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率７９：２１，資金淨主動買入２４﹒６４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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德運控股（０１４４０） １﹒４４０ ＋１４﹒２９

德永佳（００３２１） １﹒４７０ 無升跌

福田實業（００４２０） １﹒０４０ 無升跌

金達（００５２８） １﹒３９０ ＋１﹒４６

亞視（００７０７） ０﹒０３７ ＋１９﹒３５

互太紡織（０１３８２） ３﹒０４０ ＋０﹒３３

天虹（０２６７８） ７﹒５６０ －０﹒９２

魏橋（０２６９８） １﹒８３０ 無升跌

非凡（０８０３２） １﹒２００ ＋０﹒８４

納尼亞（０８６０７） ０﹒１４９ 無升跌

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（ｅｄ）

