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03690 美團－Ｗ
即時 按盤價 跌179.200 -3.300 (-1.808%)
大手異動

13/07/2022 10:12

《中概異動》美團升近３％突破５０天線，報１８２﹒９元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美團（０３６９０）升２﹒７５％，報１８２﹒９元，較
ＡＤＲ收市高出２﹒４８％，升穿５０天線（１８２﹒８６２元），最高價１８３﹒６元，最低
價１７９元；成交４８２﹒４６萬股，成交金額８﹒７３億元；主動買沽比率５８：４２，資金
淨主動買入１﹒２８億元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額８７０４﹒１４萬元，
加權平均成交價１８１﹒２５３元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額
４８７８﹒５７萬元，加權平均成交價１８１﹒１１５元。
　　現時，恒生指數報２０９４９，升１０５點或０﹒５％；恒生中國企業指數報７２１９，升
２７點或０﹒３８％；恒生科技指數報４５９５，升７０點或１﹒５７％；主板成交
３０６﹒９６億元。
　　上證綜合指數報３２７５，跌５點或０﹒１７％，成交１３１７﹒４２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３５３，跌８５點或０﹒６９％，成交８２８﹒１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１８２﹒９００　變動　　　　　＋２﹒７５％
　　最高價　　　　１８３﹒６００　最低價　　　１７９﹒０００
　　成交股數　　４８２﹒４６萬股　成交金額　　　　８﹒７３億
　　１０天平均　　１９２﹒１００　歷史波幅％　　４８﹒１７９
　　２０天平均　　１９５﹒０９０　加權平均價　１８１﹒０２３
　　５０天平均　　１８２﹒８６２　ＲＳＩ１４　　４４﹒７０９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１﹒２８億元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　１８２﹒９０　＋２﹒７５
　　騰訊（００７００）　　　３３８﹒８０　＋０﹒３０
　　快手（０１０２４）　　　　８１﹒８０　＋１﹒６８
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒８６　＋１﹒４２
　　理想汽車（０２０１５）　１４７﹒２０　＋２﹒２２
　　京東集團（０９６１８）　２４０﹒００　＋３﹒９９
　　小鵬汽車（０９８６８）　１１５﹒３０　＋１﹒６８
　　百度（０９８８８）　　　１４４﹒００　＋１﹒１９
　　阿里（０９９８８）　　　１０８﹒４０　＋０﹒５６
　　網易（０９９９９）　　　１３８﹒７０　＋１﹒６９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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