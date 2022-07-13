《中概異動》美團升近３％突破５０天線，報１８２﹒９元

《經濟通通訊社１３日專訊》美團（０３６９０）升２﹒７５％，報１８２﹒９元，較

ＡＤＲ收市高出２﹒４８％，升穿５０天線（１８２﹒８６２元），最高價１８３﹒６元，最低

價１７９元；成交４８２﹒４６萬股，成交金額８﹒７３億元；主動買沽比率５８：４２，資金

淨主動買入１﹒２８億元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額８７０４﹒１４萬元，

加權平均成交價１８１﹒２５３元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額

４８７８﹒５７萬元，加權平均成交價１８１﹒１１５元。

現時，恒生指數報２０９４９，升１０５點或０﹒５％；恒生中國企業指數報７２１９，升

２７點或０﹒３８％；恒生科技指數報４５９５，升７０點或１﹒５７％；主板成交

３０６﹒９６億元。

上證綜合指數報３２７５，跌５點或０﹒１７％，成交１３１７﹒４２億元人民幣。

深證成份指數報１２３５３，跌８５點或０﹒６９％，成交８２８﹒１億元人民幣。



基本資料

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現價 １８２﹒９００ 變動 ＋２﹒７５％

最高價 １８３﹒６００ 最低價 １７９﹒０００

成交股數 ４８２﹒４６萬股 成交金額 ８﹒７３億

１０天平均 １９２﹒１００ 歷史波幅％ ４８﹒１７９

２０天平均 １９５﹒０９０ 加權平均價 １８１﹒０２３

５０天平均 １８２﹒８６２ ＲＳＩ１４ ４４﹒７０９

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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１﹒２８億元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １８２﹒９０ ＋２﹒７５

騰訊（００７００） ３３８﹒８０ ＋０﹒３０

快手（０１０２４） ８１﹒８０ ＋１﹒６８

小米（０１８１０） １２﹒８６ ＋１﹒４２

理想汽車（０２０１５） １４７﹒２０ ＋２﹒２２

京東集團（０９６１８） ２４０﹒００ ＋３﹒９９

小鵬汽車（０９８６８） １１５﹒３０ ＋１﹒６８

百度（０９８８８） １４４﹒００ ＋１﹒１９

阿里（０９９８８） １０８﹒４０ ＋０﹒５６

網易（０９９９９） １３８﹒７０ ＋１﹒６９

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（ｅｄ）

