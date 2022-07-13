《中概異動》美團升近３％突破５０天線，報１８２﹒９元

《經濟通通訊社１３日專訊》美團（０３６９０）升２﹒７５％，報１８２﹒９元，較
ＡＤＲ收市高出２﹒４８％，升穿５０天線（１８２﹒８６２元），最高價１８３﹒６元，最低
價１７９元；成交４８２﹒４６萬股，成交金額８﹒７３億元；主動買沽比率５８：４２，資金
淨主動買入１﹒２８億元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額８７０４﹒１４萬元，
加權平均成交價１８１﹒２５３元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額
４８７８﹒５７萬元，加權平均成交價１８１﹒１１５元。
現時，恒生指數報２０９４９，升１０５點或０﹒５％；恒生中國企業指數報７２１９，升
２７點或０﹒３８％；恒生科技指數報４５９５，升７０點或１﹒５７％；主板成交
３０６﹒９６億元。
上證綜合指數報３２７５，跌５點或０﹒１７％，成交１３１７﹒４２億元人民幣。
深證成份指數報１２３５３，跌８５點或０﹒６９％，成交８２８﹒１億元人民幣。
基本資料
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現價 １８２﹒９００ 變動 ＋２﹒７５％
最高價 １８３﹒６００ 最低價 １７９﹒０００
成交股數 ４８２﹒４６萬股 成交金額 ８﹒７３億
１０天平均 １９２﹒１００ 歷史波幅％ ４８﹒１７９
２０天平均 １９５﹒０９０ 加權平均價 １８１﹒０２３
５０天平均 １８２﹒８６２ ＲＳＩ１４ ４４﹒７０９
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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１﹒２８億元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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美團（０３６９０） １８２﹒９０ ＋２﹒７５
騰訊（００７００） ３３８﹒８０ ＋０﹒３０
快手（０１０２４） ８１﹒８０ ＋１﹒６８
小米（０１８１０） １２﹒８６ ＋１﹒４２
理想汽車（０２０１５） １４７﹒２０ ＋２﹒２２
京東集團（０９６１８） ２４０﹒００ ＋３﹒９９
小鵬汽車（０９８６８） １１５﹒３０ ＋１﹒６８
百度（０９８８８） １４４﹒００ ＋１﹒１９
阿里（０９９８８） １０８﹒４０ ＋０﹒５６
網易（０９９９９） １３８﹒７０ ＋１﹒６９
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（ｅｄ）
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