《異動股》碧桂園（０２００７）跌近５％，報３﹒８１元

《經濟通通訊社１３日專訊》碧桂園（０２００７）跌４﹒９９％，報３﹒８１元，最低價
３﹒８元，創１個月新低，最高價４﹒０１元；成交２７９７﹒４３萬股，成交金額１﹒０９億
元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出６８９﹒８萬元。現時最大淨被動買入券商為中
國投資信息，金額７７７﹒３８萬元，加權平均成交價３﹒８８３元；現時最大淨被動賣出券商
為高盛亞洲證券，金額１５１３﹒２５萬元，加權平均成交價３﹒８９４元。以現價計，該股暫
連跌３日，累計跌幅１５﹒５２％。
現時，恒生指數報２０９４５，升１００點或０﹒４８％；恒生中國企業指數報７２１７，
升２５點或０﹒３５％；恒生科技指數報４５９３，升６９點或１﹒５３％；主板成交
３１０﹒８億元。
上證綜合指數報３２７４，跌６點或０﹒２％，成交１３３４﹒６２億元人民幣。
深證成份指數報１２３４９，跌９０點或０﹒７２％，成交８４０﹒５２億元人民幣。
基本資料
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現價 ３﹒８１０ 變動 －４﹒９９％
最高價 ４﹒０１０ 最低價 ３﹒８００
成交股數 ２７９７﹒４３萬股 成交金額 １﹒０９億
１０天平均 ４﹒４６１ 歷史波幅％ ５２﹒３０２
２０天平均 ４﹒５１４ 加權平均價 ３﹒８９４
５０天平均 ４﹒６２８ ＲＳＩ１４ ２７﹒９８６
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出６８９﹒８萬元；暫連跌
３日，累計跌幅１５﹒５２％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園（０２００７） ３﹒８１ －４﹒９９
越地（００１２３） ９﹒４５ －３﹒１８
中海外（００６８８） ２３﹒６０ －１﹒６７
旭輝（００８８４） ２﹒８０ －５﹒４１
龍湖（００９６０） ３２﹒５０ －０﹒７６
新城發展（０１０３０） ２﹒８８ －２﹒３７
潤地（０１１０９） ３５﹒６０ －０﹒７０
萬科（０２２０２） １８﹒５４ ＋０﹒４３
綠城（０３９００） １６﹒７４ －０﹒３６
鼎豐（０６８７８） １﹒８１ ＋０﹒５６
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（ｅｄ）
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