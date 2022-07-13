《異動股》碧桂園（０２００７）跌近５％，報３﹒８１元

《經濟通通訊社１３日專訊》碧桂園（０２００７）跌４﹒９９％，報３﹒８１元，最低價

３﹒８元，創１個月新低，最高價４﹒０１元；成交２７９７﹒４３萬股，成交金額１﹒０９億

元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出６８９﹒８萬元。現時最大淨被動買入券商為中

國投資信息，金額７７７﹒３８萬元，加權平均成交價３﹒８８３元；現時最大淨被動賣出券商

為高盛亞洲證券，金額１５１３﹒２５萬元，加權平均成交價３﹒８９４元。以現價計，該股暫

連跌３日，累計跌幅１５﹒５２％。

現時，恒生指數報２０９４５，升１００點或０﹒４８％；恒生中國企業指數報７２１７，

升２５點或０﹒３５％；恒生科技指數報４５９３，升６９點或１﹒５３％；主板成交

３１０﹒８億元。

上證綜合指數報３２７４，跌６點或０﹒２％，成交１３３４﹒６２億元人民幣。

深證成份指數報１２３４９，跌９０點或０﹒７２％，成交８４０﹒５２億元人民幣。



基本資料

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現價 ３﹒８１０ 變動 －４﹒９９％

最高價 ４﹒０１０ 最低價 ３﹒８００

成交股數 ２７９７﹒４３萬股 成交金額 １﹒０９億

１０天平均 ４﹒４６１ 歷史波幅％ ５２﹒３０２

２０天平均 ４﹒５１４ 加權平均價 ３﹒８９４

５０天平均 ４﹒６２８ ＲＳＩ１４ ２７﹒９８６

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出６８９﹒８萬元；暫連跌

３日，累計跌幅１５﹒５２％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園（０２００７） ３﹒８１ －４﹒９９

越地（００１２３） ９﹒４５ －３﹒１８

中海外（００６８８） ２３﹒６０ －１﹒６７

旭輝（００８８４） ２﹒８０ －５﹒４１

龍湖（００９６０） ３２﹒５０ －０﹒７６

新城發展（０１０３０） ２﹒８８ －２﹒３７

潤地（０１１０９） ３５﹒６０ －０﹒７０

萬科（０２２０２） １８﹒５４ ＋０﹒４３

綠城（０３９００） １６﹒７４ －０﹒３６

鼎豐（０６８７８） １﹒８１ ＋０﹒５６

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（ｅｄ）

