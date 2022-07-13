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09888 百度集團－ＳＷ
即時 按盤價 跌137.300 -7.000 (-4.851%)
大手異動

13/07/2022 10:19

《大手成交》百度一手約８１萬股交叉盤，涉資１﹒１５億元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》百度（０９８８８）於１０：１８ａｍ錄得１手８０﹒５６萬
股交叉盤，每股造１４３﹒３元，較上日收市價高０﹒７％，涉資１﹒１５億元。
　　百度現價升０﹒７％，報１４３﹒３元；成交２０５﹒２９萬股，成交金額２﹒９４億元，
主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入３５１０﹒９８萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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