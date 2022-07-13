《經濟通通訊社１３日專訊》百度（０９８８８）於１０：１８ａｍ錄得１手８０﹒５６萬
股交叉盤，每股造１４３﹒３元，較上日收市價高０﹒７％，涉資１﹒１５億元。
百度現價升０﹒７％，報１４３﹒３元；成交２０５﹒２９萬股，成交金額２﹒９４億元，
主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入３５１０﹒９８萬元。（ｒｗ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
13/07/2022 10:19
《大手成交》百度一手約８１萬股交叉盤，涉資１﹒１５億元
《經濟通通訊社１３日專訊》百度（０９８８８）於１０：１８ａｍ錄得１手８０﹒５６萬
股交叉盤，每股造１４３﹒３元，較上日收市價高０﹒７％，涉資１﹒１５億元。
百度現價升０﹒７％，報１４３﹒３元；成交２０５﹒２９萬股，成交金額２﹒９４億元，
主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入３５１０﹒９８萬元。（ｒｗ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
上一篇新聞︰13/07/2022 11:05 《異動股》京東（９６１８）升５％冠藍籌，高盛唱好科技股第三季
下一篇新聞︰12/07/2022 09:26 《中概異動》科技股沽壓未止，阿里巴巴挫５％，騰訊、京東跌１％
14/07/2022 09:48 《大手成交》百度一手約２３萬股交叉盤，涉資３２０８萬元
14/07/2022 09:47 《中概異動》隔晚美股中概股靠穩，京東升逾２％，美團升逾１％
14/07/2022 09:05 《大手成交》百度等７家公司上午９：０４市前大手交易
11/07/2022 09:24 《中概異動》涉違反壟斷法案處罰，阿里低開３％，騰訊跌２％
11/07/2022 09:06 《大手成交》百度等３家公司上午９：０５市前大手交易
|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰