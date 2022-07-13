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03968 招商銀行
即時 按盤價 跌41.350 -0.650 (-1.548%)
大手異動

13/07/2022 10:19

《異動股》招行跌近３％失守５０天線，報４５﹒６元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》招行（０３９６８）跌２﹒９８％，報４５﹒６元，跌穿５０
天線（４６﹒３４８元），最低價４５﹒５５元，最高價４７﹒２元；成交６１６﹒４２萬股，
成交金額２﹒８５億元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１４２３﹒４２萬元。現時
最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金額９２３﹒２７萬元，加權平均成交價４５﹒９３元；現
時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額２３１５﹒０６萬元，加權平均成交價
４６﹒１３６元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅６﹒４６％。
　　現時，恒生指數報２０８６９，升２５點或０﹒１２％；恒生中國企業指數報７１８５，跌
６點或０﹒０８％；恒生科技指數報４５６８，升４４點或０﹒９８％；主板成交３３３﹒０９
億元。
　　上證綜合指數報３２７０，跌１１點或０﹒３４％，成交１４５６﹒４５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３３１，跌１０７點或０﹒８７％，成交９２０﹒４８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　４５﹒６００　變動　　　　－２﹒９８％
　　最高價　　　　　４７﹒２００　最低價　　　４５﹒５５０
　　成交股數　　６１６﹒４２萬股　成交金額　　　２﹒８５億
　　１０天平均　　　４８﹒５５８　歷史波幅％　３０﹒４５２
　　２０天平均　　　４８﹒０８０　加權平均價　４６﹒２９０
　　５０天平均　　　４６﹒３４８　ＲＳＩ１４　３９﹒３８３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１４２３﹒４２萬元；暫
連跌３日，累計跌幅６﹒４６％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　招行（０３９６８）　　　４５﹒６０　－２﹒９８
　　建行（００９３９）　　　　５﹒１２　　　無升跌
　　中信銀行（００９９８）　　３﹒３５　－０﹒５９
　　農行（０１２８８）　　　　２﹒６３　－０﹒３８
　　工行（０１３９８）　　　　４﹒２０　－０﹒４７
　　郵儲行（０１６５８）　　　５﹒５９　－１﹒５８
　　民行（０１９８８）　　　　２﹒６６　　　無升跌
　　中銀（０２３８８）　　　２８﹒６５　－０﹒５２
　　交銀（０３３２８）　　　　４﹒７２　－０﹒８４
　　中行（０３９８８）　　　　２﹒８１　－０﹒７１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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