《異動股》招行跌近３％失守５０天線，報４５﹒６元

《經濟通通訊社１３日專訊》招行（０３９６８）跌２﹒９８％，報４５﹒６元，跌穿５０

天線（４６﹒３４８元），最低價４５﹒５５元，最高價４７﹒２元；成交６１６﹒４２萬股，

成交金額２﹒８５億元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１４２３﹒４２萬元。現時

最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金額９２３﹒２７萬元，加權平均成交價４５﹒９３元；現

時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額２３１５﹒０６萬元，加權平均成交價

４６﹒１３６元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅６﹒４６％。

現時，恒生指數報２０８６９，升２５點或０﹒１２％；恒生中國企業指數報７１８５，跌

６點或０﹒０８％；恒生科技指數報４５６８，升４４點或０﹒９８％；主板成交３３３﹒０９

億元。

上證綜合指數報３２７０，跌１１點或０﹒３４％，成交１４５６﹒４５億元人民幣。

深證成份指數報１２３３１，跌１０７點或０﹒８７％，成交９２０﹒４８億元人民幣。



基本資料

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現價 ４５﹒６００ 變動 －２﹒９８％

最高價 ４７﹒２００ 最低價 ４５﹒５５０

成交股數 ６１６﹒４２萬股 成交金額 ２﹒８５億

１０天平均 ４８﹒５５８ 歷史波幅％ ３０﹒４５２

２０天平均 ４８﹒０８０ 加權平均價 ４６﹒２９０

５０天平均 ４６﹒３４８ ＲＳＩ１４ ３９﹒３８３

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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１４２３﹒４２萬元；暫

連跌３日，累計跌幅６﹒４６％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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招行（０３９６８） ４５﹒６０ －２﹒９８

建行（００９３９） ５﹒１２ 無升跌

中信銀行（００９９８） ３﹒３５ －０﹒５９

農行（０１２８８） ２﹒６３ －０﹒３８

工行（０１３９８） ４﹒２０ －０﹒４７

郵儲行（０１６５８） ５﹒５９ －１﹒５８

民行（０１９８８） ２﹒６６ 無升跌

中銀（０２３８８） ２８﹒６５ －０﹒５２

交銀（０３３２８） ４﹒７２ －０﹒８４

中行（０３９８８） ２﹒８１ －０﹒７１

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（ｅｄ）

