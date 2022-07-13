《異動股》招行跌近３％失守５０天線，報４５﹒６元

《經濟通通訊社１３日專訊》招行（０３９６８）跌２﹒９８％，報４５﹒６元，跌穿５０
天線（４６﹒３４８元），最低價４５﹒５５元，最高價４７﹒２元；成交６１６﹒４２萬股，
成交金額２﹒８５億元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１４２３﹒４２萬元。現時
最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金額９２３﹒２７萬元，加權平均成交價４５﹒９３元；現
時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額２３１５﹒０６萬元，加權平均成交價
４６﹒１３６元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅６﹒４６％。
現時，恒生指數報２０８６９，升２５點或０﹒１２％；恒生中國企業指數報７１８５，跌
６點或０﹒０８％；恒生科技指數報４５６８，升４４點或０﹒９８％；主板成交３３３﹒０９
億元。
上證綜合指數報３２７０，跌１１點或０﹒３４％，成交１４５６﹒４５億元人民幣。
深證成份指數報１２３３１，跌１０７點或０﹒８７％，成交９２０﹒４８億元人民幣。
基本資料
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現價 ４５﹒６００ 變動 －２﹒９８％
最高價 ４７﹒２００ 最低價 ４５﹒５５０
成交股數 ６１６﹒４２萬股 成交金額 ２﹒８５億
１０天平均 ４８﹒５５８ 歷史波幅％ ３０﹒４５２
２０天平均 ４８﹒０８０ 加權平均價 ４６﹒２９０
５０天平均 ４６﹒３４８ ＲＳＩ１４ ３９﹒３８３
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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１４２３﹒４２萬元；暫
連跌３日，累計跌幅６﹒４６％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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招行（０３９６８） ４５﹒６０ －２﹒９８
建行（００９３９） ５﹒１２ 無升跌
中信銀行（００９９８） ３﹒３５ －０﹒５９
農行（０１２８８） ２﹒６３ －０﹒３８
工行（０１３９８） ４﹒２０ －０﹒４７
郵儲行（０１６５８） ５﹒５９ －１﹒５８
民行（０１９８８） ２﹒６６ 無升跌
中銀（０２３８８） ２８﹒６５ －０﹒５２
交銀（０３３２８） ４﹒７２ －０﹒８４
中行（０３９８８） ２﹒８１ －０﹒７１
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（ｅｄ）
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