《異動股》半新股中康控股漲近２０％破頂，報６﹒４１元

《經濟通通訊社１３日專訊》半新股中康控股（０２３６１）升１９﹒５９％，報６﹒４１
元，最高價６﹒５元，創上市新高，最低價５﹒３７元；成交１１１﹒２５萬股，成交金額
６４６﹒５４萬元；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入３６０﹒９萬元。現時最大淨被
動買入券商為耀才證券國際，金額６﹒６８萬元，加權平均成交價６﹒１４９元；現時最大淨被
動賣出券商為富途證券國際，金額９９﹒３１萬元，加權平均成交價５﹒７０５元。該股一手
５００股，ＩＰＯ投資者如持貨至今，不考慮交易費用，每手帳面賺５２５元。
現時，恒生指數報２０８７２，升２７點或０﹒１３％；恒生中國企業指數報７１８７，跌
４點或０﹒０６％；恒生科技指數報４５６９，升４５點或１﹒０１％；主板成交３３４﹒１８
億元。
上證綜合指數報３２６９，跌１２點或０﹒３７％，成交１４６３﹒８４億元人民幣。
深證成份指數報１２３２９，跌１０９點或０﹒８８％，成交９２５﹒６１億元人民幣。
基本資料
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現價 ６﹒４１０ 變動 ＋１９﹒５９％
最高價 ６﹒５００ 最低價 ５﹒３７０
成交股數 １１１﹒２５萬股 成交金額 ６４６﹒５４萬
１０天平均 － 歷史波幅％ －
２０天平均 － 加權平均價 ５﹒８１２
５０天平均 － ＲＳＩ１４ －
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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入３６０﹒９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中康控股（０２３６１） ６﹒４１０ ＋１９﹒５９
愛帝宮（００２８６） ０﹒４７０ 無升跌
天元醫療（００５５７） ０﹒９９０ ＋２﹒０６
完美醫療（０１８３０） ３﹒８４０ ＋０﹒２６
平安好醫生（０１８３３） ２２﹒６００ ＋１﹒１２
瑞麗醫美（０２１３５） ０﹒１８１ －１﹒６３
醫思健康（０２１３８） ７﹒１００ ＋０﹒４２
醫渡（０２１５８） ９﹒２２０ －１﹒６０
醫脈通（０２１９２） １０﹒９８０ ＋１﹒４８
密迪斯肌（０８３０７） ０﹒２６０ －２０﹒００
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（ｅｄ）
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