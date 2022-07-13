  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
02361 中康控股
即時 按盤價 跌5.890 -0.080 (-1.340%)
大手異動

13/07/2022 10:20

《異動股》半新股中康控股漲近２０％破頂，報６﹒４１元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》半新股中康控股（０２３６１）升１９﹒５９％，報６﹒４１
元，最高價６﹒５元，創上市新高，最低價５﹒３７元；成交１１１﹒２５萬股，成交金額
６４６﹒５４萬元；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入３６０﹒９萬元。現時最大淨被
動買入券商為耀才證券國際，金額６﹒６８萬元，加權平均成交價６﹒１４９元；現時最大淨被
動賣出券商為富途證券國際，金額９９﹒３１萬元，加權平均成交價５﹒７０５元。該股一手
５００股，ＩＰＯ投資者如持貨至今，不考慮交易費用，每手帳面賺５２５元。
　　現時，恒生指數報２０８７２，升２７點或０﹒１３％；恒生中國企業指數報７１８７，跌
４點或０﹒０６％；恒生科技指數報４５６９，升４５點或１﹒０１％；主板成交３３４﹒１８
億元。
　　上證綜合指數報３２６９，跌１２點或０﹒３７％，成交１４６３﹒８４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３２９，跌１０９點或０﹒８８％，成交９２５﹒６１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　６﹒４１０　變動　　　　＋１９﹒５９％
　　最高價　　　　　　６﹒５００　最低價　　　　　５﹒３７０
　　成交股數　　１１１﹒２５萬股　成交金額　　６４６﹒５４萬
　　１０天平均　　　　　　　　－　歷史波幅％　　　　　　　－
　　２０天平均　　　　　　　　－　加權平均價　　　５﹒８１２
　　５０天平均　　　　　　　　－　ＲＳＩ１４　　　　　　　－
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新高；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入３６０﹒９萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中康控股（０２３６１）　　　６﹒４１０　＋１９﹒５９
　　愛帝宮（００２８６）　　　　０﹒４７０　　　　無升跌
　　天元醫療（００５５７）　　　０﹒９９０　　＋２﹒０６
　　完美醫療（０１８３０）　　　３﹒８４０　　＋０﹒２６
　　平安好醫生（０１８３３）　２２﹒６００　　＋１﹒１２
　　瑞麗醫美（０２１３５）　　　０﹒１８１　　－１﹒６３
　　醫思健康（０２１３８）　　　７﹒１００　　＋０﹒４２
　　醫渡（０２１５８）　　　　　９﹒２２０　　－１﹒６０
　　醫脈通（０２１９２）　　　１０﹒９８０　　＋１﹒４８
　　密迪斯肌（０８３０７）　　　０﹒２６０　－２０﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金